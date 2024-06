Kroz operativne informacije što sam dobijao kao kordinator bezbjednosnih službi, a kasnije i premijer, a koje se tiču ubistva Duška Jovanovića, stalno su se, između ostalih provlačila dva imena - Zoran Lazović i Duško Golubović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je kazao bivši predsjednik Vlade Dritan Abazović, nakon što je juče pred tužiteljkom Dankom Ivanović Đerić objašnjavao zbog čega je javno insistirao da se u istrazi ubistva vlasnika i urednika lista “Dan” naloži hitno saslušanje bivšeg bezbjednjaka Lazovića.

On “Vijestima” nije precizirao u kom kontekstu su pominjana ta imena.

“Čini mi se da prepoznajem volju tužiteljke Ivanović Đerić da ovo dovede do kraja i raduje me što je slučaj ubistva Jovanovića baš kod nje. Mislim da će dati sve od sebe da ga pomjeri sa mrtve tačke. Odgovorio sam na pitanje zbog čega sam baš sad pomenuo koliko je važno saslušanje Lazovića, jer me na to, svojom objavom podstakla istraživačka novinarka Radio televizije Republike Srpske Nataša Miljanović Zubac. Rekao sam joj da su se informacije i ono na šta je ona aludirala, poklopile sa podacima koje sam kao koordinator bezbjednosnog sistema i tada potpredsjednik Vlade, a kasnije i kao premijer, dobijao od nekoliko operativaca službi bezbjednosti, ali i onih koji su to mogli znati. Svi oni, listom, pominjali su Lazovićevo i još nekoliko imena. Nije bilo moje da provjeravam te informacije, već da ih proslijedim nadležnima što sam i činio, tražeći od njih da se konačno, nakon dvije decenije ćutanja i prikrivanja, taj zločin rasvijetli”, kazao je Abazović za “Vijesti”.

Objasnio je i da je sa tužiteljkom podijelio informaciju o pismu jednog zatvorenika koje je dobio u proljeće 2021. godine, a koji je tražio razgovor s njim “da bi mi dao informacije korisne za taj slučaj”.

“Nakon razgovora, o tome sam obavijestio Viši sud i Više državno tužilaštvo, ali oni su tada više odmogli, nego pomogli. Tužiteljki sam jasno rekao čijom greškom nije iskorišćena ponuda koju je država dobila, iako je već tada ubistvo Jovanovića moglo biti rasvijetljeno. Mislim da je ta prilika uništena zbog duboke države. Vjerujem da će postupajuća tužiteljka učiniti sve da dobije potpune informacije. Naglašavam da ne očekujem da Lazović sarađuje sa tužilaštvom, ali je veoma značajno saslušati ga u tom predmetu”, rekao je lider Građanskog pokreta URA.

Abazović je prije nekoliko dana pozvao je vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića da izda obavezujuće uputstvo kako bi se u istrazi ubistva novinara saslušao dugogodišnji tajni agent Zoran Lazović.

“Operativne informacije i ranije su govorile da bi Zoran Lazović i još neke osobe iz tadašnje službe bezbjednosti mogle dati veoma značajne odgovore na pitanje ko je ubio Duška Jovanovića”, rekao je Abazović tada.

Novinar i nekadašnji poslanik ubijen je 27. maja 2004. godine - hicima iz automatskog oružja pokošen je kada je izašao iz redakcije dnevnog lista čiji je bio vlasnik.

Za učešće u ubistvu Jovanovića osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je Apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora.

Osim izvršilaca i nalogodavaca tog ubistva pravdi izmiču i oni koji su istragu vodili tako da se istina nikada ne utvrdi. Nije utvrđeno ni ko je odgovoran za to što gotovo dvije decenije nema ozbiljnijih rezultata.

Prošle godine u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u toj istrazi, saslušano je nekoliko osoba, među kojima i Vesna Medenica, koja je bila vrhovni državni tužilac kada je Jovanović ubijen.

Ona je iskaz dala u istrazi otvorenoj 2021. godine, kojom rukovodi tužiteljka Ivanović Đerić.

Nakon saslušanja, njen pravni zastupnik, advokat Zdravko Begović, kazao je za “Vijesti” da je Medenica dala iskaz u svojstvu svjedoka i da on nije prisustvovao tom saslušanju.

“Iz komunikacije sa njom mogu reći da je juče dala sve podatke koje je tada dobila od istražnih organa. Zadovoljna je činjenicom da se nastavlja istraga i očekuje da se uspješno okonča”, izjavio je Begović u junu prošle godine.

U svojstvu svjedoka prethodno je sa saslušan i nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović.

On se, navodno, izjašnjavao na okolnosti nestanka službene zabilješke u kojoj su službenici UP nakon hapšenja jedinog osuđenog za saučesništvo u tom ubistu Damira Mandića upisali sve što im je te noći ispričao.

Prvi crnogorski policajac prije nekoliko godina je saopštio da je ubistvo Jovanovića operativno riješeno, odnosno da policija zna ko je to uradio, ali da nema materijalne dokaze.

Sredinom septembra 2019. godine rekao je da je umor nadležnog tužioca u noći likvidacije razlog što do kraja nije rasvijetljen slučaj ubistva vlasnika “Dana” i što je taj predmet nepovratno izgubljen.