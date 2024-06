Kontaverznog biznismena Davidovića u toj komunikaciji Mrkića sa, zasada neidentifikovanim osobom iz najbližeg Davidovićevog okruženja, nazivaju "Genije“.

Bjegunac Aleksandar-Aco Mrkić, optužen da je šef kriminalne organizacije, imao je intenzivnu komunikaciju sa, navodno, šefom obezbjeđenja Miodraga-Dake Davidovića sa kojim je dogovarao ilegalnu trgovinu cigaretama, davao mu novac i sa njim razmijenjivao oružje, piše Libertas.

Iz te komukacije moglo bi se zaključiti da je Mrkić, na sve načine, pokušavao da se, nakon pada DPS-a u avgustu 2020. godine, približi novim strukturama vlasti i nastavi svoj kriminalni posao.

Dio prepiske Mrkića i Libertasu nepoznate osobe, koju je Europol dostavio tužilaštvu i policiji u junu 2023. godine, objavljujemo bez intervencija u dijelu koji se odnosi na pravopis, osim znakova interpukcije. Osim toga, Libertas neće objaviti broj telefona izvjesnog Lalatovića koji je na Zlatiboru, navodno, čekao Mrkića da se dogovaraju o "poslu“.

Devetog decembra 2020. godine Mrkić piše NN osobi da neko pita za Genija, a da on nije htio da kaže da je u bolnici, prenosi Libertas.

NN: Vidi, ja sam se čuo sa Lalatom. Ja sam mu objasnio njegovu ulogu. Da on progura čovjeka kojeg mu mi kažemo kod Spahije... na to i to mesto. Ako uspe biće nagrađen. Pristao je.. ali nemožedoći ovi dana ima neka suđenja. Ali on kaže neka dođe tvoj drug kod mene kad hoće. Daj br. Da se dogovorimo. Kad god hoćete. Njegova je uloga u ovom rekao sam mu da on proguli sa ovim čovjekom i njegov posao je završen. Nema ga nigdje u priči. Nego kod nas dvojice. Vid ova varijanta da postavi našeg čovjeka mu je već objašnjena. Ja sam mu je dobro objasnio. Ma ko neće cifru

Mrkić: Reci cu da se zovem ko što se zovem, a prezime ko ti

NN: Ti si moj brat pravi priču ako vidiš da ide. Neka ubaci našeg čovjeka. On je napravio posao. Za sebe i za nas. Za sebe i za nas. Ja ću mu reći kako jeste.

Mrkić: Ma naravno

NN: Da si ti moj Veliki brat od poverenja. Da njega nikad niko neće spomenuti. A da ja stojim iza toga. Volim te brate što sam te upoznao. Brat je 34 puta dočekao najelitnije jedinice na svojoj koži

Mrkić: Ne ide to tako

NN: Ljude koji su se obučavali da ubijaju. Bio sam u kampusa njim na Tari i Zvezdamom. Moraš mi naći neku utoku dok se ne snađem iz Bosne. Kao glineni golub sam.

Mrkić: Oćeš u stan da imaš nešto

NN: Da

Mrkić: Ili pištolj

NN: Može bilo šta. Samo sa može kkinuti. Verujem ti

Mrkić: Naravno da mi veruješ. Sa kim oću oću sa kim neću neću i kraj. Idi na mostić

NN: Prešao sam mostić na ribnici kod zgrade čekam prema nikiću

NN: Sve ok brate. Kubura stara dobra. Brate vraćam čim odem u Bosnu. Imam ja tamo dobri kubura. Doneće brat i tebi i odma ti ovo vraća. Ćuti brate za ovo. Ni crna zemlja nesme znati. Brat je iskusan. Nedaj bože da bi ja to zloupotrebio

Desetog decembra razmjenjuju ove poruke:

Mrkić: Ili ja da idem sam.

NN: Sutra veče se vidimo obavezno da se dogovorimo ako ja moga u suboti biti slobodan da ja i ti odemo do BG. Ako Genije bude u bolnici ostao za vikend idemo skupa do BG sve zavisi od njega

Mrkić: Idemo sa dva auta

NN: Avionom. Čekaju nas moja braća na aerodromu. Ne brini i čuvaju celo vreme

Mrkić: Dogovoramo se

Dan kasnije NN piše Mrkiću: Kubura je vrh. Pancir probija. Vratiću ti ga samo dok odem do Bosne. Nikom. Samo ja i ti.

Mrkić: Zovi onog tvog Lalata

NN: Hoću, nebrini

Mrkić: A ja u ponedeljak idem kod njega

NN: Lato je naš. Genije pobega iz bolnice. Samo psssst. Juče ujutro. Ovi dana bi trebao vani da se leči

Mrkić: Ako ode on sam ti ostaješ u Pg ili u Bg. Možemo li mi Spqjketa dovesti na sastanak.

NN: Onda ja i ti idemo do bosne. Lalat čeka

Mrkić: Kad on ide

NN: Neće on lako

Mrkić: Znaš li

NN: Neće da prizna da mora. Ne znam još. Danas kaže meni i Nemanji vi me pravite bolesnim, meni nije ništa. Čudo od čovjeka. Ko zna štami je kad nije dao da ga pregledaju brate dragi. Ima kratak fitilj. Znaš i sam, poznaješ ga i ti bolje možda od mene.

Mrkić: znam ga. On je uvijek bio takav. Jeli Lalat konspirativan? Oće li Genije da ide ili ostaje ođe?

NN: Jeste jeste lalat je ok

Mrkić: Prvo lovu da ti dam da završiš obaveze. Ajde da ti ovo dodam. Čim ćerku uzmem. Javim ti

NN: Ti si selektor brate. PR.Dr. za pljugu

Mrkić piše ovom nepoznatom čovjeku 13. decembara: Znači onog dana kada je otišao u bolnicu reci mu da si me vidio u Hilton pre neki dan i da sam ga pozdravio.

NN: Ok. Javljam ti ako krene za nikšić. Pa neće mi čitati poruke bratko. Samo da napravimo sastanak ti i on. U dve reči. Da ili ne. Nema treće. Bolje stobom 2 min nego sa ovim zgubidanima ceo život. Ja sam se danas video sa Spaićem ali na minut ispred Elita samo se pozdravili i kaže mi navrati u ministarstvo, bio je sa nekim momkom neznam ga. Genije bio na spratu. Nije ga zraknuo. Pita me viđaš li se sa Lalatovićem. Rekao sam da se čujemo. Da da u elitu. Spajko bio na terasi. Trebaš se vidjeti sa Gen i u dve reči kako smo dog. Koji mu je bog. Šta ćemo za lalata, da javim lalatu, samo reci

Ta nepoznata osoba iz Davidovićevog najbližeg okruženja 14. Decembara piše Mrkiću: Evo nas u banci. Zurili. Pa sa rašom u elit. Sutra je rekao rašu kad hoćeš. Bratko. Čija je sad luka, ko je vlasnik ili je neko drži pod zakupom. Neznam.

Mrkić: Ali brate specijani tim je jebo kevu svima

NN: Pa brate šta je onda problem

Mrkić: Nikome nije dao oko da otvori

NN: Zameniće te to ti i Genije. Nemogu obi bez rebe. Ja da imam moć, ja bi tebi otvorio sve rampe vjeruj mi bratko. I granice

Mrkić: Do Švedske. Ali mi treba sef zone

NN: Idemo mi kod Lalata da ga kupimo da dođe on

Mrkić mu 15. decembara piše: Ja idem za Bg. Ti si jedan dobri čojek. A ti sa mnom i neka se fuck. Sledeće godine idemo gore. Eto im neka im siptari vode posao.

NN: Ako kreneš za BG da tamo radiš biznis ja ću ujutro sa tobom krenuti ili bilo gde da kreneš iz CG idem i ja sa tobom. Dva rugera pod dozvolom za noešenje su gore na moje ime

Mrkić: Možeš da nosiš

NN: Da da imam za nošenje u srbiji. Odobrenje. Na dva pištolja. Dala mi BIA.

Dan kasnije NN piše Mrkiću: Navaljuj ti da ude on u posao matori sa tobom da ga uvučeš. A posle neka on slaze. To je bitno da točak okrene. Objasnimu sve prvo celu situaciju oko pljuge u CG i okruženju. Da to nemože on pokrenuti. Da mu treba ogromna lova ljudi mašine. A da ti imaš to sve da se on nemuči. Ti samo da dugme stisneš. To mu reci. Da su veliki igrači u igri. Prepadni ga. Što je i istina. Ali mu i reci da nedaš svoje kontakte. Poznaješ ceo svet u toj branši vezano za bilo što oko pljuge. Pa neka razmišlja. Samo pstttt. Videćeš. Ja sam ga odveo kod Dodika i upoznao. Ja ako dam signal može sve da stane gore u BL. Ja hoću tebe da upoznam sa Dodikom i njegovim sinom Igorom. Da da ja sam mu veza sa njim. Ali nemam od toga ništa ja. Ako krene u biznis ja neću izgleda dobiti ništa. Ali ja taj biznis mogu da zaustavim. Samo ćuti ovo ti kažem ko bratu a videćeš. Ministar mupa će ti dati garanciju da radiš pljugu. Idemo i kod njega. Meni je bio komandant u jedinici. Mi smo ratni drugovi. Samo pistttt. I budući je premijer. Ja i ti moramo u sredu iduću u Trebinje. Doće jedan čovek iz BL. Vidićemo kako da pređemo. Posebno. Radi udba još. Nesmemo skupa povezaće nas u priču. Moramo se videti sa tim likom. On nam je bitna karika. Iz Banja luke prijatelj mi. Svećemo da uvezemo. I da grunemo ko iz topa.

Mrkić: Mislim da mu je teško palo što sam uzeo mašine iz DKP. Kaže da otvaramo fabriku u BL zajedno. Prežalit to ne može

NN: Ima ja sam to progurao kod Dodika. Tamo ti ja nemožemo biti donji veruj mi. Držaće te ka boga. Možemo i mup i carinu uraditi. Ja mislim da on nezna šta hoće i od kuda da krene. Izgubio je on konce oko pljuge. On će kaže u Njemačku da se leči. Ja i ti idemo za BL. Ja sam ga vozio gore u blok 5 gde im je stranka ko je unutar bio ja stvarno neznam. Kod ruski kula kakoli se to zove

Ova, zasada nepoznata osoba, 17. decembra piše Mrkiću: Nisu samo mašine bitne. Bitnija je organizacija i logistika. Ja mislim da u ovoj postavi nema niko muda da radi pljugu. Nikada više neće biti isto ko pre. Možda nešto sitno.

Mrkić: Kakvih smena. Rade ovi Grandivci. Radili su i danas. Reci. Rade svaki dan. Neka rade. Ma da. Meni ne smeta. Ovo će bit trt vrt

A 18. decembra piše Mrkiću: Evo ja ću da vidim da se pokušamo viditi sa njim pa ti javljam. Sa murijomm nema problem. Pre ćemo mi sa spahijom završiti nego on. Ja ću reći Lalatu nebrini. Da ne govori nikome ništa.

Mrkić: Bez ijedne posledice. U Tišini. Možemo da peglamo. I da se namlatimo

NN: Samo da vesi pritisak na Spahu da postavi ime koje mu on da.Jesi li autom ili avionom otišao? Vidi ja sam sada se čuo sa Lalatom on je na Zlatiboru sa porodicom do ponedeljka. Ako si autom evo ti br tel 00381 64 *** ** ** da se vidite na Zlatiboru ako ideš Autom. A on dolazi u ponedeljak u BG. On je za priču i mislim da bi dosta mogau uraditi. Ako izgura ja sam mu rekao da ćeš mu ti objasniti kako vetar duva. Možeš ga zvati slobodno odma. Samo reci kontakt. Lalat će skoliti Spahu. Videćeš. Ja sam mu rekao da si ti moj brat.

Dan kasnije NN obavještava Mrkića: Evo ga u Elitu. Sjedimo.

Mrkić: Je li Viktor u bolnicu znaš li

NN: Ne znam brate. Meni niko ništa nije rekao. I nisam ni čuo. Šta je jeli covid

Mrkić: Covid

NN: Nisam te razumeo kako Genijev kadar. Da sa njim radi ili je radio. Na to mislim

Mrkić: Đelošaja drži Viktor. Ma da radi. Oni su drugovi. Pa je li išao kod onog Đeljošaja

NN: Mene ti što i spominješ ne interesuju ti znaš i što. Mene da su interesovali ja bi njih upoznao. Ti i ja imamo isti cilj. Nosimo nešto isto oko vrata i verujemo u nešto isto. Ti si moj brat i tebi su isto ko i meni otvorena širom vrata u Rsrpsku. I biće uvek. Jasam je stvorio i ja imam u njoj svoje prolivene krvi. Tako za ostale neznam koliko mogu. A za tebe znam ti si moj brat i imaš po njoj da vrašljas i uzdus i popreko kao i svi moji saborci. I ti si išao samo na drugo mesto da sačuvamo ovaj grumen zemlje. Oni ovde niti će politički niti na poslovnom plani napraviti ništa tako će im u ovom prepucavanju proći 4 godine. Javljaj se Lalatu. On gore čeka

Mrkić: Đe je Genije?

NN: Jutros otišao ja ga odvezao u 06. Njemačka. Ne zna još ništa možda i neće. Radiće tamo ponovo sve- Znaću više o svemu.

Ta osoba 22. decembra piše Mrkiću: Marka je kapa nama ako nam Genije bude odlučivao neznam koliko on i može više. Kakvu crnu politiku vidiš da se nezna ko pije ko plaća. Sve ludak do ludaka.

Dan kasnije mu piše: Genije dolazi sutra iz Njemačke. Šta znam kaže da dolazi da je uredu…

Dvadeset trećeg decembra ga obavještava o zdravstvenom stanju Genija, ali Libertas to neće objaviti.

Razgovor se nastavlja tako što mu Mrkić piše: Priča se da se utalio sa Grandom?? Ja to ne verujem naravno

NN: Vidi bratko ja ti kažem istinu mislim da lažu o izmišljaju i da nije sigurno

Dan kasnije NN piše Mrkiću: E bratko sad sa aerodroma išao pe Genija. Ti si pametna glava … ja što god ti smisliš ja ću sa tobom. Ma me znam na dugom je to štapu. Možemo li brate išta napraviti da i zajebemo sa neke strane. Misliš da možemo tad. Vidi iskreno ti govorim valjda će ga maći i njega i sinove. Genije nije svestan kako to sada ide. Nisu to stara vremena.

Mrkić ga 26. decembra pita opet: Đe je Genije?

NN: Biće rasformirn i S tim. Genije ovde na ribnici. Sad došli ja i on. Sve će za mesec dana biti razbucano što se tiče stare postave

Mrkić opet 27. decembra šalje poruku toj NN osobi i pita: Ne pominje me Genije?

Odmah nakon toga šalje mu fotografiju na kojoj je novac.

NN: Jojjjj brate neka si to bozeee

Drugi dan u novoj 2021. godini NN pita Mrkića: Kako se zove onaj iz američke ambasade što je zadužen za pljugu. Nešto me interesuje.

Mrkić: hahhahaha Vidjeli su se Genije i on

NN: Ne znam stvarno jesu li kako se zove on…bratko

Mrkić: Stevan

NN: Ok Ma nepričam ništa nikom

Mrkić: On je vrlo važan u čitavoj priči. Vidjeli su se. Rekao je Stevan to. I razgovarali su i Stevan će nas podržati. U toku sam ja svega

NN: ok

Mrkić 5. januara pita NN: Jeli išao Genijalac u posetu Viktoru da li znaš kad je izašao Viktor iz bolnice

NN: Nije išao u Albaniju dok sam ja bio dole. Možda ova dva tri dana ali pre ne

NN Mrkiću piše 8. januara: Išao je u njemačku i operisao se u njemačkoj u Paderbinu. Lažu da je u srbiju išao. Ja sam pričao sa čovekom koji ga je vodio po njemačkoj. Naš čovek ima kliniku ja ga lično znam vidiš kako lazu. Ko je šef carine ? Mislim da u CG ima mnogo trača i laži neznam zašto. Iz koje je partije? Jeste sigurno…ja sam slao meilove u tu klinuku bar pet puta i dobijao odgovor od nji oko termina i uslova pa nije ulazio u Srbiju otkuda u Srbiji brate štaće tamo. Nije autom išao

Mrkić: Da nije bio u tranzitu, vezani letovi

NN: Ma ne nije ni išao u tranzit direktno iz pg za paderbon privatnim. Ti znači da sam ja zadnji čovek koji bi otkrio moje i tvoje tajne. Ja sam ti tvrda vera. Ja sam poslednji čovek koji bi te izdao po bilo kom pitanju tebe i tvoju porodicu. Brat je još spreman da reaguje. Moramo krenuti. Krećemo idemo preko mene. Ti komanduj generale. Ja te u imeniku imam kao GENERAL i ti si u tom poslu general veruj mi oni su podoficiri

Mrkić: Jebaćemo im kevu samo ako uđemo u kolo hahhaha

NN: Moramo i mi ući koliko toliko bez nas nemože pokrenuti. Oni su za nas dvojicu podoficiri. Samo me nespominji i ja te nespominjem ali doće vreme i za to da se ne krijemo

Mrkić: Trbao sam sa Stivom da se vidim u Bg. Ti reče da je prevarant hahhaha

NN: Znam ali sam ti reka

Mrkić: Kome da te spominjem

NN: Nemoj molim te još jednom da me znaš pred njim. Stiv. Ja sam iskren čovek a imam odlične informacije što i u CG nema puno

NN obavještava Mrkića da je u Podgorici 11. januara.

Mrkić: Da vidim kako to izgleda

NN: Hoću hoću sad ću zvati ovu ženu da mi uslika kod nje mi je oružje i dozvola u stanu. Zato ti nisam poslao. Kod nje mi je prijavljeno boravište i sef za oružje. Vidi ima dobra utoka da se kupi na dozvolu u požarevcu kod Grofa .Sig Sauer. Nema ga niko u CG. Ti ćeš ga kupiti ja sam dobar sa Grofom. To je naj veći siler pištoljima na legalno u regionu. Ne on je Marko Ilić zv Grof. Snadbijeva Saj i Žandarmeriju

Mrkić: Zašto je pištolj tako poseban?

NN: Zato što je napravljena mala serija

Mrkić: Duga devetka?

NN: Ne nije mala kao top je.

Mrkić: Ako budem uzimao šta za nošenje u Srbiji. Da ti kažem nešto u poverenju. Genije gura neku robu da vadi iz Luke, ja ne znam kako ne ukapira da to ne može bez mene da radi , pa mene odma zovu i pitaju šta da rade

NN: Ja ti verujem to što mi kažeš

Mrkić ga 18. januara pita: Šta misliš da će Genije prodrijeti u napadača ili će ostati po strani, vidim neće se kao partija ni u Nk pojaviti

NN: Izgleda da Genije neće u NK na izbore

Mrkić: Verujem da Genije može preko Joanikija vršti uticaj bilo koje vrste ali ostasmo kratkih rukava bratko

NN: Kažu da ti nisi trebali dizati cenu za one mašine

Mrkić: Nije trebao

NN: Da. To Genije kaže neko veče

Mrkić: Ja to ne bih drugu svome uradio nikada

NN: Kaže i onako ne bi radile a izbismo čoveku 800 ili 1.2. Ovaj kos ćuti. Mislim vidi da će matori genije sa tobom da radi. Ali nikom ništa ne govori

Mrkić: Molim te potrudi se da Kos izbacimo iz igre

NN: Odoh u BL

Mrkić: Srećan put. Koliko ostaješ

NN: Vraćam se večeras ili sutra. Kos ništa ne govori loše iskreno kaže da se mora sa nekim ko je u priči

Mrkić: Neljudski su to uradili prema meni.

Mrkić mu piše 21. januara: Gurajte Brđanina. Ajde guraj da nešto radimo

NN: Genije je upro

Četiri dana kasnije NN piše Mrkiću: Vidi kad bi ti mogao da se vidiš sa jednim mojim prijateljem iz BL. Sin od Dodikovog kuma u BL zadušen za sve operacije a naš je brat. Ako mogneš jedan dan da nađeš vremena zanam da si zauzet. Može on sve u tor da utjera i carinu i muriju. Ako možeš molim te da se vidiš sa njim. Dobro bi bilo. Možemo ja i ti lepo napraviti mesto u BL. Ja ti kažem bez imalo uvijanja.

NN obavještava Mrkića 27. januara da Genije "sad hoće hoće na izbore u NK, pa stalno eka frka“.

Mrkić: Jeste li se vratili? Uzeše kriptu Kosanoviću. Vidio si

NN: Eto koliko je moćan. A ti mi kažeš vrti se oko luke bar. Naravno ti si moćan čovek

Mrkić ga pita 30. januara: "Što su ovo Genija napali sa svake strane“

NN: E brate evo sad ušao u zgradu . Vidio si sve. Čitao si. Opalili svi po njemu

Mrkić: Napali su ga opasno. Moraš da se paziš.

NN: Da ovi iz BG su nam za petama. Pričaću ti

Mrkić: Koji iz Bg

NN: Sve nas prate ima već neko vreme: Pa oko SNS. Imaju oni razne igrače

Mrkić: Ovi što oće da ga ubiju? Vidim ja to.

NN: Pričaću ti. Ako me dignu sa utokom ne gine mi spuž. Ko da me spasi. Vidiš da su svi udarili na njega. I BG i pozicij i opozicija. Da ti pravo kažem. Znam sve. Da bi ti pomogao jedini da možeš tebi brate veliko hvala na iskrenosti.

NN mu piše 3. februara da je svaki dan u Nikšiću.

NN: Svaki dans sam u nk. Pa nenosim ovaj tel. Zaustavljaju me stalno pa da nenađu. Vidi preko glave mi je Nikšića i njegovi izbora. Kad bi ti mogao do bosne da odeš da se vidiš sa jednijem našim bratom.

Mrkić: Evo da vidim. Kad dođem dole pa ćemo potom napraviti strategiju. Miči se ti od politike što ti ja zla oću

NN: Samo sa tobom. Nemoj da bi krenuo bez mene ako kreneš

Mrkić: Ideš sa mnom bratko. Dobijaš radno mesto. Ja sam u Srbiju brate. Rekao sam ti. Lovu treba uzimat. Opet Genija prozivaju. Vidim i hrvatski nqcionql.

Osmog februara Mrkić ga pita: Radi li Genije?

NN: Genije se upleo svaki dan u NK. Samo dolaze nei brate ja neznam dali si lažni ili iskreni. U neksanu ima stalno 50 ljudi koji rade za stranki. Genije je u sukobu sa svima oko nikšića. A naj više sa front. Pričaću ti zovi me sutra na kapiju onu od neksanove zgrade. Voli te brat.

On obavještava 10. februara da je "pao Stevan“.

NN: Pade Stevan. Bratko

Mrkić: Jesu li ga pustili..?

NN: Jesu uhapslili ga pustili ga u 06*00. Imao lažni pasoš diplomatki. Lažnu sl.legitimaciju. Sve falš papiri. Provalili ga ovi iz ambasade

Mrkić: Pa jeli on diplomata

NN: Kakav diplomata crni. Pa bio u bosni

Mrkić: A Genije šta radi

NN: On je u bolnici. Ima upalu pluća i teško diše. A Genije ma…Valjda će ako bog da

Mrkić: Kako idu Geniju izborne trke

NN: Ma ne zanimaju me. Više mi se smučilo kakvi crn izbori zašta

Mrkić pita 14. februara: Jeli Genije i Krivi kum. Bratko ostasmo ja i ti ko… ispod snega hahahha. Šta bi sa Spajketom hahhah ti reče bratko da možeš da nam upriličiš sastanak sa njim hahhaha a oni su se već uobrazili svi.. komedija

NN: Sutra je razgovor kod ministra za direktor. Nisam poneo ništa smrzo se. Večeras sam došao u pg. Nisam smeo da noosim ovo. Pogino. Vrebaju još oni stari murinaši. Juče nas po onom vetru oterao pod Ostrog. Smrzli se. Vrebaju još oni stari murinaši. Neznam usto je čovek ušao u ovo

Mrkić: Šta bi sa Stivom

NN: Šta sam ti rekao u BG. Jesam li

Mrkić: Jesi

NN: Izvarao mnoge. Njemu. Za Stevana. Stevo se bio ovde udomaćio pravooo. Pade ekspert na prvom ispitu i to u Nikšiću gde se nado nije i on i devojka mu. Diže ga Mađaric da ima lažnjak. I to još nije ni dobro urađen bruka

Mrkić: Pa je li mu lažni pasoš. A čudo Genije da njim tamo vamo

Sedamnaestog februara Mrkić piše: STEEENNNOOO. Bratko radi Genije sa onim Albancem hahahah. Prejeba nas čovek hahbaha. Neka nema veze. Ja svakako nisam ništa izgubio.. Dobio sam tebe za druga.. a to brate košta više od mnogo miliona. Bratko ti znaš da ja tebi verujem nisam naivan čovjek ali kad nekoga srcem zavolim kao tebe što sam onda znam da ćeš brata podržati koliko se bude moglo.. pozdrav bratko.

Miodrag-Daka Davidović, kontraverzni biznismen, sredinom novembra prošle godine, stavljen je na crnu listu američkog Ministarstva finansija zbog korupcije i zlonamjernih aktivnost.

U odluci o uvođenju sankcija Davidoviću piše da on "decenijama pere novac za kriminalne grupe, jačajući svoj uticaj i oblikujući svoje kriminalno preduzeće koje se bavi švercom cigareta, nafte i oružja u Crnoj Gori".