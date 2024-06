Šef kavčana Radoje Zvicer i član njegovog klana Nenad Neno Kaluđerović pričali su u jesen 2020. godine o političkoj situaciji u državi, prebrojavali dobre i loše Crnogorce, ali se i dogovarali o osnivanju komitiskog pokreta...

Izvor: SCREENSHOT SKY

To su činili u pauzama planiranja ubistava, davanja instrukcija za uništavanje leševa škaljaraca, uklanjanja dokaza o sopstvenim zločinima...

Na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji, njih dvojica o tome razgovaraju oktobra 2020. godine, 35 dana nakon što je na parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta Demokratska partija socijalista (DPS) izgubila tridesetogodišnju vlast i nedugo nakon što su počeli takozvani patriotski skupovi, s kojih je poručivano da je zbog promjene vlasti ugrožen opstanak Crne Gore.

Tada i pominju imena više osoba koje su od pada DPS-a u javnost istupali kao branitelji države, a Kaluđerović naglašava Zviceru da će za koordinatorku, kako ga zove, “komickog pokreta” postaviti Cetinjanku Ivanu Pajović.

Tog 5. oktobra razgovor počinje Kaluđerović, koji vođi kavačkog kriminalnog klana pojašnjava da je i ranije bilo “izdaje i srbovanja”, pa da je i sada “ista pjesma”...

“Haos”, odgovara Zvicer.

Cetinjanin se nadovezuje: “Mada sad mislim da nas ima puno više nego prije. Ali čistih pravoslavnih Crnogoraca, liše Katunske nahije, malo... Loši su Crnogorci”.

Zvicer mu odgovara da je “strah probrao”, a potom i prosljeđuje prepisku sa izvjesnim Aresom, oko iste stvari...

Sa tim sagovornikom Kotoranin raspravlja o ostavci nekadašnjeg funkcionera Socijaldemokratske partije Novaka Adžića i tome da li je on uopšte “za tu stranku”, ili treba da bude dio komitskog pokreta...

Tog dana objelodanjeno je da je Adžić podnio ostavku na članstvo u SDP-u, Glavnom odboru i Predsjedništvu te partije.

Izvjesni Ares savjetuje Zvicera da se Adžiću poruči da osnuje stranku, a da ga oni podrže “punim srcem”...

“Treba im reći tamo da osnuje partiju i da se podrži punim srcem. Tanja K. blesava, što smo se sprdali sa njom, a i tamo ona Kilibarda, novinarka - zamjenik, a glavni Kovačina muziku što mi je puštao u lokal DJ. Neozbiljno je to. Tu trebaju zvučna ozbiljna imena. Ne valja to ništa”, šalje izvjesni Ares, kako prenose Vijesti.

Zvicer tvrdi da je saglasan sa njegovim riječima i da ne valja što u tom sastavu istupaju javno, na protestima.

Njegov sagovornik nastavlja, komentarišući proteste patriotskih snaga u Nikšiću.

“Ma đe, kad sam ih vidio ispred Ljuba Čupića taj dan kad su davali kao zakletvu, sve mi je bilo jasno. I još neki Krivokapić, smiješno. Ili nova lica kao onaj Zvicer ili onaj Batrićević, a ne trube Tanja i Kovačina... Goran blentavi”...

“Uključen je Zvicer i Batrićević sigurno”, odgovara šef kavačkog klana...

Kada je Kaluđeroviću poslao prepisku, njih dvojica nastavljaju dogovore oko komitskog pokreta.

Cetnjanin se žali Zviceru da ih je Batrićević odbio, jer misli da je neozbiljno to što su oni odlučili da čine i prosljeđuje mu prepisku sa vajbera koju je vodio sa Nemanjom Batrićevićem...

“Batrićević odbio. A i Novak je izvikan, on zna, ali ne može to da ide sa takvima što ti je drug rekao. Čisti je to promašaj. Mora to jako i ozbiljno da se napadne, ne sa protuhama i gubitnicima, bez obzira što ja ne sumnjam u njihov patriotizam. Mislio sam na Markana i njemu slični, takvi su u životu, a patriota”, piše Kaluđerović i ističe da je Batrićević odbio: “Jer misli da nije to ozbiljno koliko treba”.

Zvicer poručuje da je Batrićević tu da uzobilji situaciju: “Ako nije ozbiljno, neka pravi drugo - da tu bude Šuković, Adžić i svi”.

Kaluđerović mu potom iznosi plan i objašnjava zbog čega čekaju:

“Čeka trenutak da napravi situaciju da eksplodira. Oko njega su istoričari i jaka ekipa intelektualaca. Šuković ga gura i forsira. Zajedno je on već sa njima, plus Batrićević istoričar, Martinović istoričar i vojni obavještajac. U CT glavna tj. kordinator Ivana Pajović Pakova. Dobra je ona, a sestra još bolja... Sestra joj čeka da se aktivira sa ovima. Ovu Svetlanu zaprati da vidiš kakav intervjuu je dala u Sarajevo”, piše Kaluđerović i šalje Zviceru fotografisane Fejsbuk profile Ivane Pajović i Svetlane Pajović.

Nakon rasprave o formiranju pokreta ili partije, Kaluđerović, koji je preko Skaja pisao sakriven iza nika MEMEME, traži i od Zvicera dobija Skaj kontakt Slobodana Kašćelana, koji je pisao sakriven iza nika Hector.

Odmah poslije razgovora o formiranju pokreta, prepisku nastavljaju sa dogovorima koga sve od cetinjskih škaljaraca treba ubiti, pa Kaluđerović predlaže:

“Ološi je svuda, najviše me strah Bobana i Kurine”, piše Cetinjanin.

Nakon što mu Zvicer odgovori da Kurina nema nikoga, a da je Boban “začauren”, Kaluđerović poručuje da ih svakako treba naći, kao i Rista Mijanovića.

“Kad Rista dernemo olakšat ćemo ih malo naboja za akciju. Kad Rista opuhamo treba i brata i oca, da ih nema... Svakako ga treba maći radi njegovih akcija što se Starog tiče”, piše on...

Ponovo insistira i da tadašnjeg vođu škaljaraca Jovana Vukotića “svakako treba opaliti”, nakon čega danima planiraju kako da likvidiraju tog Kotoranina...

Par mjeseci kasnije, Zvicer istom sagovorniku poručuje da se razočarao u Crnu Goru: “Razočarao sam se u CG. Sve se tješim da su mnogi radi gladi prešli jer su ovi ojadili sve. Mnogo loši DPS ljudi, ja ih znam u Kotor to su sve fukare”, piše Zvicer u martu 2021. godine.

Sredinom oktobra Kaluđerović aktivno učestvuje u uklanjanju tragova dvostrukog ubistva u Stanjevića rupi u Spužu, kada su kavčani likvidirali škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića koji nije imao kriminalni dosije.

Specijalni tužioci tvrde da je Kaluđerović najprije “čistio” put članovima kavačkog klana dok su iz Spuža ka Kotoru prevozili otetog škaljarca Mila Radulovića, a potom učio jednog od vođa te kriminalne grupe, Slobodana Kašćelana, kako da se riješi leševa prethodno ubijenih Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića.

To se navodi u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podnijetoj protiv 31 člana te kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama istražitelja formirao Radoje Zvicer.

Tužioci tvrde da su članovi Zvicerove kriminalne organizacije postali Milan Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

U optužnici su jasno navedene uloge svih u trostrukom ubistvu.

Protiv Zvicera podnijeto je više optužnica.

I Zvicer i Kaluđerović su u bjekstvu.

Početkom marta 2021. godine Kaluđerović obavještava šefa kavačkog klana da će pokrenuti priču da se u Rokočima nadomak Trešnjeva u Katunskoj nahiji napravi spomen-obilježje nevinim stradalnicima i žrtvama svirepog zločina počinjenim nad porodicom Petra Zvicera. Tada ga obavještava i koga je sve od funkcionera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, kao i koje udruženje je uključio u taj posao, a prepričava mu i kako je sa njima razgovarao, te ko će za to dati novac, pišu Vijesti.

Kaluđerović je jedan od vođa cetinjskih protesta u vrijeme ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Prijestonici, u septembru 2021. godine.

Mediji bliski bivšoj DPS vlasti, ali i pojedini profesori sa Fakulteta za crnogorski jezik, mjesecima su o njemu pisali kao o heroju i harizmatičnom čovjeku koji je 5. septembra te godine spriječio krvoproliće u Crnoj Gori.

Mjesec nakon tih protesta uhapšen je pod optužbom za terorizam, ali ga je sada uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović pustio da se brani sa slobode.

Nakon što su mu stavljene lisice na ruke, na Cetinju je organizovan protest.

“Uhapšen je samo jedan od nas. Je li samo Neno Kaluđerović terorista ili smo svi mi? ‘Ajde da napravimo nešto da pokažemo da smo svi jednako teroristi kao što smo bili 4. i 5. septembra. Ovakvih gandijevskih terorista Crna Gora je puna, a ne samo Cetinje”, kazao je tada Predrag Vušurović, prenose Vijesti.

Herojem sa Cetinja proglašen je nakon što je, kako se spekulisalo, lišio života masovnog ubicu Vuka Borilovića. Više državno tužilaštvo mjesecima nakon toga ustvrdilo je da je Borilović likvidiran hicem iz policijskog, a ne Kaluđerovićevog pištolja...

I nakon optužbi Specijalnog državnog tužilaštva - da je Kaluđerović član organizovane kriminalne grupe, ista grupa pokušavala je da stvori narativ da ga proganja izdajnička vlast, i to samo zato što je Crnogorac...