Akcijom službenika Uprave policije Crne Gore u martu 2021. okrivljeni su uhapšeni i spriječeni da izvrše krivično djelo.

Izvor: kurir/ printscreen/ libertas

Suđenje Radoju Zviceru, koji je optužen za podstrekivanje na ubistvo Milića Šakovića i ostalihm, koje je bilo zakazano za danas u Višem sudu odloženo je na neodređeno vrijeme zbog odlučivanja o spajanju sa drugim predmetom, saznaju “Vijesti”.

U optužnici koju je podiglo Specijalno državno tužilaštvo se navodi da su okrivljeni Radoje Živković, Aleksandar Paunović, Aleksandar Ljumović, Dragan Knežević, Milan Knežević, Stevan Kraljević i Budimir Rašović, izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

"U cilju realizacije kriminalnog plana okrivljeni Radoje Zvicer, od druge polovine 2020. godine do marta 2021. godine, zajedno sa organizatorom Igorom Božovićem, sa umišljajem podstrekavao druge na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, na način što je, u cilju lišenja života oštećenog sada pokojnog Milića Šakovića iz bezobzirne osvete, kako bi suprostavljenu kriminalnu organizaciju oslabili i lišili života više lica-njihovih pripadnika radi prevlasti, u periodu od oktobra 2020. godine do marta 2021.godine, navodio i uticao na okrivljenog Milana Vujotića i druge za sada neidentifikovane članove kriminalne organizacije da oštećenog, sada pokojnog Milića Šakovića liše života", pišu Vijesti.

U optužnici se dalje navodi da je Zvicer u toku oktobra i novembra 2020. godine i januara 2021. godine, putem SKY Ecc uplikacije u više navrata Vujotiću poslao poruke da je neophodno lišiti života više pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, između kojih Šakovića.

"Dok je organizator Igor Božović podstrekavao na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu oštećenog Milića Šakovića, člana kriminalne organizacije okrivljenog Dragana Kneževića. U januaru 2021. godine, poslao mju je više pisanih poruka, u kojima je navodio da su ubili glavne iz suprostavljenog kriminalnog klana, ali da ih ne smiju podcijeniti i da trebaju najjače udariti, te da se oštećeni Milić Šaković, nacrtao i da ga je šteta ispustiti. Okrivljeni Milan Vujotić, nakon što je prihvatio naloge organizatora kriminalne organizacije, okrivljenog Radoja Zvicera, 23. 2. 2021. godine, izvjestio organizatora kriminalne organizacije Igora Božovića o preuzetim aktivnostima u cilju izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu oštećenog Milica Sakovića, obavještavajući ga, da član kriminalne organizacije, koji je zadužen za izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, vrši uvježbavanje upotrebe vatrenog oružja", pišu Vijesti.

Navodi se da je Vujotić u više navrata obavještavao Zvicera o preduzetim radnjama od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije. Zvicer ga je davajući naloge podstekavao na izvršenje krivičnog djela,..

"...pa mu je tako 6. 2. 2021 godine, u 10:22:53 časova, poslao poruku „To je dobro ali treba sve to nositi i čauru, obavezno zatvoriti prozor posle", pri čemu su okrivljeni Aleksandar Paunović i Stevan Kraljević, prihvatili da postupaju po uputstvima prenešenim od pripadnika kriminalne organizacije okrivljenog Milana Vujotića, da u cilju lišenja života oštećenog prate kretanje i prikupljaju informacije o njegovim životnim navikama. Članovi kriminalne organizacije, okrivljeni Jovan Trkulja i Nikola Mirić, dana 9. 03. 2021. godine iz iznajmljenog stana u naselju Zlatica krenuli u izvršenje krivičnog djela tako što su sa kombi vozilom bijele boje UL: AL557 u koji su smjestili motocikl marke „Honda" na kome su bile prikačene lažne oznake PG AG37, došli do vozila marke „BMW" na kome su takođe bile prikačene lažne registarske oznake PG EJ481 i u kome su se već nalazila sredstva za izazivanje požara i to više kanistera benzina, 13 pakovanja hepo kocki, sporogoreći štapin sa kesicom baruta na vrhu štapina kako bi nakon izvršenog krivičnog djela zapalili stan iz koga bi pucali u oštećenog, a kasnije i vozila koja su koristili, te na taj način uklonili sve tragove i dokaze o izvršenom krivičnom djelu, a sa kojim vozilom su trebali da dođu do stana odakle su trebali da líše života oštećenog Šaković Milića. U daljim radnjama spriječeni su od strane službenika Uprave policije koji su ih lišili slobode, čime je okrivljeni Radoje Zvicer, kao saizvršilac, izvršio krivično djelo teško ubistvo putem podstrekavanja", navodi se u optužnici.