Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića da je aminovao otvaranje crnogorske granice za ulazak plaćenika kavačkog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i za spasavanje Duška Roganovića teških optužbi.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Zbog toga su im juče u zoru pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) stavili lisice na ruke.

Lazović je uhapšen u Bijelom Polju, a Katnić u danilovgradskom naselju Klikovače.

Obojicu je sinoć u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) saslušao specijalni tužilac Miloš Šoškić.

To tužilaštvo Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju čiji članovi su postali Katnić, ranije uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović i Lazovićev sin Petar koji je slobode lišen u julu 2022. godine, pišu Vijesti.

Jedan od branilaca nekadašnjeg tajnog agenta, advokat Zoran Piperović, kazao je nakon saslušanja da je Lazović negirao krivicu, ali da nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca.

Dodao je da Lazoviću na teret stavljaju stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela zloupotreba službenog položaja, a da Katnića terete da je postao člana te navodne kriminalne grupe.



Istraga protiv Katnića i Lazovića otvorena je zbog sumnje da su počinili krivično djelo stavaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja u predmetu skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima krajem decembra 2020. godine.

Tokom te istrage crnogorskim istražiteljima dostavljeni su transkripti sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, u kojima se Petar Lazović hvalio šefovima kavačkog klana Radoju Zviceru i Ljubu Miloviću da je Duška Roganovića uspio da “izvuče” iz predmeta.

“Izvukli smo iz prijave Duška Roganovića, da znaš, to ti nisam rekao. Ono što si još davno rekao što može da mu se pomogne. A tima oko njega biće hapšenja, može svaki dan, to je do tužioca već par mjeseci se vuče”, napisao je Lazović šefu kavčana 27. novembra 2011. godine.

Dan kasnije Zvicer je o tome porukom obavijestio Slobodana Kašćelana: “Završio sam Dulu da ga ne hapse”, napisao mu je i dobio odgovor - “Odlično, đe bi s njim u zatvor onakvim, ne daj bože.”

Zbog prikrivanja Roganovića i više članova kavačkog klana, SDT je već ranije optužilo nekadašnjeg specijalnog tužioca Čađenovića.

Terete ga da je i 3. decembra 2020. godine Roganoviću “pribavio korist”. Petar Lazović tog dana Zvicera je porukom obavijestio da Roganovića “neće hapsiti jer je tako dogovoreno”.



Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, kojim rukovodi Predrag Šuković, juče su u sklopu jednog od najvećih predmeta u Specijalnom državnom tužilaštvu pretresali objekte Lazovića i Katnića na više lokacija u Crnoj Gori, pišu Vijesti.

Za danas je planirano da nastave sa pretresom kuće dugogodišnjeg tajnog policajca u podgoričkom naselju Zabjelo.

Nakon što su juče u zoru policajci počeli pretresati imovinu kako bi, eventualno, pronašli tragove izvršenja krivičnih djela, iz SDT-a, kojim rukovodi Vladimir Novović, saopštili su o kakvoj akciji je riječ.

“Na osnovu međusobne saradnje i višemjesečnog koordinisanog djelovanja Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona - Europol, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, uz asistenciju Sektora policije specijalnih namjena, lišilo slobode M. K., bivšeg glavnog specijalnog tužioca i Z. L., bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja”, saopštio je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Tada je objasnio i da se pretresa u Podgorici, Cetinju, Budvi i Bijelom Polju.

Nešto kasnije oglasila se i Uprava policije, odakle su saopštili da su Katnić i Lazović uhapšeni u predmetu “Alfa”.

U saopštenju UP piše da je taj predmet rezultat višemjesečnog rada, međunarodne saradnje i koordinacije SDT-a sa nekoliko njihovih organizacionih jedinica, a posebno SPO.

“Današnja realizacija pomenutog predmeta je samo nastavak ranije započetih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i predstavlja kontinuitet aktivnosti u sveobuhvatnom reformskom procesu”, kazali su juče iz policije.



Kako pišu Vijesti, Katnić je oko 13 sati doveden u prostorije SPO, odakle su ga, sa lisicama na rukama, oko 22 sata odveli na saslušanje kod tužioca Šoškića. Lazović, čija imovina u Bijelom Polju je pretresana satima, u “limenku” je, takođe vezanih ruku, priveden oko 18.40 sati. On je kod tužioca odveden nekoliko minuta nakon 19 sati, a nepuna tri sata sata kasnije određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Advokat Piperović, rekao je da Lazović nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca, ali da je u potpunosti negirao krivicu.

Tvrdi i da je u tom predmetu “mnogo toga tu čudno”.

“Očekivao sam, poslije ovoliko galame, da će to biti nešto krupno, mnogo dokazivo, egzaktno, mnogo lica, mnogo svega... Sad je to napravljeno u jednu priču na način koji, po meni, ne može da istrpi elementarni krivično-pravni osvrt”, rekao je Piperović.

Lazovićev drugi branilac, advokat Stefan Jovanović, ocijenio je da “politika sad nastoji da direktno utiče i prikuplja političke poene pred možda neke nadolazeće političke krize” i pohvalio je jučerašnju reakciju VDT Milorada Markovića.

Katnićevo saslušanje nije završeno do zaključenja ovog broja “Vijesti”.



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pitala je juče na mreži “Iks” potpredsjednika Vlade Moma Koprivicu i ministra pravde Andreja Milovića da li nakon novih hapšenja postoji dovoljno razloga za uvođenje vetinga, odnosno postupka provjere imovine sudija i tužilaca, njihovih eventualnih veza s kriminalom, te njihovih profesionalnih kompetencija.

“Imamo li sada dovoljno razloga za veting: za saradnju sa organizovanim kriminalom optuženi su bivši GST (glavni specijalni tužilac), bivša predsjednica Vrhovnog suda, dva bivša direktora policije i dva pomoćnika direktora, od kojih je jedan bio i visoki funkcioner ANB-a?”, pitali su.



Vrhovni državni tužilac Milorad Marković poručio je juče izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da je uspostavljanje vladavine prava zadatak svih institucija i društvenih činilaca u Crnoj Gori i da na njenom unapređenju treba da radimo svi zajedno, ali svako u okviru svojih, Ustavom i zakonom definisanih nadležnosti.

“Komentari političkih subjekata i nosilaca javnih funkcija, povodom realizacije tužilačko-policijske akcije u kojoj su lišena slobode 2 lica (M. K i Z. L.), predstavljaju okolnost zbog koje bi se mogao steći utisak javnosti o ugrožavanju samostalnosti Državnog tužilaštva, čemu se državnotužilačka organizacija odlučno suprotstavlja”, kazao je Marković.



Belivuku i Miljkoviću mjera zabrane ulaska u Crnu Goru ukinuta je 28. decembra 2020. godine, pred sam kraj mandata tadašnjeg menadžmenta Uprave policije, u kom su na najznačajnijim funkcijama bili Lazović i pomoćnik Enis Baković.

Lazović i Veljovićevi pomoćnici smijenjeni su 1. marta 2021, a u jesen te godine Lazović je saslušavan u istrazi skidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću.

U ljeto 2022. po nalogu SDT-a u saradnji sa EUROPOL-om, uhapšen je njegov sin Petar, protiv kojeg je do sada podignuto nekoliko optužnica i otvoreno više istraga zbog saradnje sa kavačkim klanom.

Juče uhapšeni Katnić tvrdio je da je Petar Lazović bio na “tajnom zadatku”, te da je prikupljao podatke protiv klana...

Pred kraj 2022. uhapšen je i Katnićev najbliži saradnik, specijalni tužilac Saša Čađenović zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u predmetu Petra Lazovića i njegovih veza sa Zvicerovim klanom, pišu Vijesti.

"Istog momenta kad smo saznali da su došli u Crnu Goru, mi smo sve uradili, doveli njih i njihove domaćine u OB Kotor, obavili informativne razgovore, tražili da nam kažu razloge dolaska. Ako nijesu neprijatelji Crne Gore, nema potrebe da od bilo koga strahujemo. Belivuk i Miljković će biti pod prismotrom Sektora za borbu protiv kriminala 24 sata i naravno da ćemo ih u svakom pokušaju sprovođenja kriminalne aktivnosti spriječiti”, poručio je Lazović 28. januara 2021.



Premijer i lider PES-a Milojko Spajić, saopštio je juče nakon hapšenja Katnića i Lazovića da pozdravlja "kontinuiranu borbu SDT-a protiv svakog vida kriminala i korupcije".

"Ove akcije svjedoče o stepenu infiltracije organizovanog kriminala u institucije sistema, koje su stvorene za vrijeme bivših vlasti. Zato je jako važno da aktuelna Vlada kroz stvaranje zakonskih i praktičnih uslova napravi jasan diskontinuitet od nekadašnje prakse...", napisao je on na mreži "Iks".

Potpredsjednik Vlade i čelnik Demokrata Aleksa Bečić, poručio je da hapšenje bivšeg glavnog specijalnog tužioca i bivšeg visokog policijskog funkcionera dokaz da "niko više nikad neće biti jači od države" i da "nema zaštićenih i nedodirljivih".

"Ponosan sam... na vašu posvećenost, hrabrost i odlučnost da ovu prelijepu zemlju očistimo od organizovanog kriminala i korupcije", saopštio je, najavljujući da će s ministrom policije Danilom Šaranovićem (Demokrate) danas otputovati u posjetu sjedištu EUROPOL-a (Agencija EU za saradnju u sprovođenju zakona) u Hagu.

Šaranović je saopštio da hapšenje Katnića i Lazovića "dokaz beskompromisne posvećenosti bezbjednosnog sektora izgradnji države slobodnih institucija i vladavine prava".

"Ovo je samo jedna u nizu potvrda da je do ne tako davno sektor bezbjednosti bio zarobljen...", ocijenio je.

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica (Demokrate), naveo je da procesuiranje Katnića i Lazovića predstavlja "veliki korak u oslobađanju institucija od kriminalnih centara moći".

On je rekao da o tome koliko su državne institucije do smjene vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) prije skoro četiri godine bile kriminalizovane, pokazuju akcije u kojima su do sada, osim Katnića i Lazovića, uhapšeni bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić, te dva nekadašnja direktora policije, Veselin Veljović i Slavko Stojanović.

Bivši premijer Dritan Abazović, poručio je da jučerašnja akcija SDT-a predstavlja "veliki dan za pravdu".

"Nakon toliko godina bitke, progona, propagande, neistina i podmetanja od strane Lazovića, Katnića i brojnih njihovih pomagača - kao što sam i naveo, istina je pronašla svoj put", napisao je na mreži "Iks" lider Građanskog pokreta (GP) URA.

Njegov partijski kolega i bivši ministar policije Filip Adžić, ocijenio je da je nakon hapšenja Katnića i Lazovića "svima jasno zašto se vodila medijska hajka protiv šefa Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića i zašto su džokeri mafije unutar Vlade pokušali da ga diskredituju i uklone sa funkcije".

Spajićev PES saopštio je da pozdravlja akciju SDT-a, dodajući da je to poruka da "vladavina prava nije više mrtvo slovo na papiru, već realnost koju smo dugo čekali".

"Zato je jako važno da se stiču i uslovi za realizaciju zaključka aktuelne Vlade kojim je objekat stare zgrade Vlade dat na korišćenje SDT-u", istakli su.

Iz najjače opozicione stranke, DPS-a, kazali su da je akcija SDT-a "nastavak revanšizma"koji traje od 30. avgusta 2020. godine", kad je ta partija izgubila trodecenijsku vlast.

"Svjedoci smo da je sve što se jutros dogodilo prethodno mjesecima, pa i godinama, najavljivano od beogradskih medija i stranaka aktuelne vlasti dok su optužnice pisane na naslovnim stranama medija koji su eksluzivno i nezakonito u posjedu sumnjivih SKY (Skaj) materijala i dokumenata iz Agencije za nacionalnu bezbjednost", saopštili su.

Iz DPS-a su rekli da pozivaju na poštovanje pretpostavke nevinosti.

"Budući da lica koja su jutros lišena slobode su osobe koje su decenijama radili najodgovornije tužilačke i policijske poslove u interesu građana Crne Gore...", saopštili su.

Demokrate su navele da država pokazuje jasnu namjeru da stane nakraj "kriminalnim strukturama koje su zarobile našu budućnost".

"Junacima SKAJ-a (Skaj aplikacije) vrijeme na slobodi je odbrojano, bezbjednosni sektor nastavlja s odlučnim akcijama...", dodali su.

Iz Nove srpske demokratije (NSD) Andrije Mandića takođe su pozdravili akciju, navodeći da su oni i nekadašnji Demokratski front bili žrtve i najveći borci "protiv političkog progona koji je izvršavao dvojac Katnić-Lazović".

"Te smo uvjereni da će se tokom istrage i daljeg procesa potvrditi da su nalogodavci tog progona bili upravo čelni ljudi bivšeg režima...", saopštio je portparol NSD-a Mirko Miličić, pišu Vijesti.

Iz Demokratske narodne partije (DNP) poručili su da je hapšenje Katnića i Lazovića još jedan dokaz "ispravnog puta Crne Gore prema vladavini prava".

"... Bilo je krajnje vrijeme da država Crna Gora ne samo deklarativno, već i konkretno dokaže Evropi da su promjene na nivou države i zaista pokrenute...", naglasili su.

Iz Socijalističke narodne partije (SNP) su kazali da je prošlo vrijeme kad su organizovani kriminal i korupcija prolazili nekažnjeno.

"Očekujemo da ovaj proces dovede i do procesuranja i kažnjavanja nalogodavaca zločina protiv (saveznog ministra odbrane) Pavla Bulatovića i (urednika lista "Dan") Duška Jovanovića...", saopštili su.

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić, saopštio je da hapšenje Katnića i Lazovića predstavlja "još jednu veliku pobjedu nad mafijom u Crnoj Gori".

"Jasno je da Lazović i Katnić nisu mogli djelovati bez političke zaštite, te ohrabrujemo (glavnog specijalnog tužioca Vladimira) Novovića da nastavi ka samom vrhu ove kriminalne organizacije", dodao je.

Milačić je u septembru 2021, dok je na čelu SDT-a bio Katnić, i martu 2023, u Novovićevom mandatu, podnio krivični prijavu SDT-u protiv Lazovića zbog slučaja "Belivuk".