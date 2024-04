Zoran Lazović je 12. marta pisao glavnom specijalnom tužiocu (GST) Vladimiru Novoviću da je čuo da će da ga hapse, i poručio mu da neće bježati nigdje i da je dovoljno da ga pozovu.

Izvor: MONDO/Vedran Ilić

To je sinoć, nakon saslušanja bivšeg policijskog funkcionera kazao jedan od njegovih branilaca, advokat Zoran Piperović.

U zgradu podgoričkog Višeg suda ranije juče privedeni su Lazović i nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Sudija za istragu Goran Šćepanović će nakon saslušanja Lazovića, saslušati i Katnića i odlučiti o zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da im se odredi pritvor do 30 dana.

"Dostavio sam pismo koje 12. marta ove godine Zoran Lazović šalje GST Novoviću u kojem mu kaže: 'Čujem da ću da budem uhapšen glavni specijalni tužioče, ja sam tu, niđe ne idem, nema potrebe da se prave cirkusi, samo kažite kad da dođem'... To pismo u elektronskoj pošti je primio Novović", rekao je Piperović.

Dodao je da je Lazović i prije i poslije toga mogao da utiče na svjedoke, ali da nije to činio.

"I sad treba nekoga ko je nedostupan državnim organima, a za koga oni smatraju da im je saučesnik, da ga traži po Marsu i Jupiteru, a ne kaže kako", rekao je Piperović.

On je novinarima pročitao i kako je specijalni tužilac obrazložio opasnost da će Lazović pobjeći ako mu ne odrede pritvor: "Okrivljenome je lakše da se odrekne porodičnih veza, nego da se suoči sa dugotrajnom kaznom zatvora. Ovo sam i sudiji pročitao dva puta. Ničim utemeljeni lični stav i lična projekcija. Tužilac zna što mu je lakše, se navodi kao glavni razlog da se Lazoviću odredi pritvor. I ne samo da je lična projekcija... Zamislite tu lakoću da on zna da je Lazoviću komotnije da se odrekne unučadi, djece, žene i rođaka nego da bude u zatvoru, jednu, dvije, tri, pet ili 55 godina", kazao je on.

Istakao je da to još, kao okolnost, koja treba da bude objektivna, nije vidio...

Piperović tvrdi da Lazovića "ni posredno" nema na Skaju.

"Logične nelogičnosti koje su oni imali prateći komunikaciju implicirali su da se stvori priča koja bi iscrpila krivično-pravni osvrt nekome na 15, 20 sekundi, ali ovo su ozbiljne stvari. Zamislite čovjeka koji je pomoćnik direktora policije, koji je šef glavnom specijalnom tužiocu i njegovom tužiocu Čađenoviću, pa je još za člana kriminalne organizacije stavio svoga sina", rekao je Piperović.

Tvrdi da nema dokaza za ono što Lazoviću stavljaju na teret.

Objasnio je da će sudija donijeti odluku nakon saslušanja drugog osumnjičenog, Katnića.

Piperović je istakao i da ih je u odluci kojom je odbijen njihov zahtjev za izuzeće "objašnjeno" da proces za zadržavanje i određivanje pritvora nije isto.

Piperović je kazao da je sudiji za istragu Goranu Šćepanoviću rekao: "Ili budi sudija sa togom, ili poštuj tu togu, ili budi neko koga svi vole da bude državni sudija".

"Možda sam malo bio neprijatan, ali nisam znao kako da mu se pozovem na savjest, a on je jedan dobar dečko. Budi sudija Šćepanović iz Zagarača, nemoj da utiče na tebe ni Đuro, ni Pero ni niko. Donesi odluku, ali neka bude tvoja, nemoj da bude tuđa", kazao je Piperović.

Lazovićev drugi branilac, advokat Stefan Jovanović rekao je da u rješenju o zadržavanju nijesu navedeni razlozi za zadržavanje i da su se oni žalili zbog pogrešno formulisanog dispozitiva.

"Što se tiče odluke, procedura je takva da će sudija za istragu prvo saslušati drugog okrivljenog, a nakon toga će donijeti odluku, odnosno postupiti na ovaj ili onaj način", kazao je Jovanović.

I on je citirao navode pisma koje je, kako tvrde, Lazović poslao Novoviću, a u kom mu je napisao "da mu je poručeno da mu se sprema spektakularno hapšenje".

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) juče su uhapsili Lazovića i Katnića nakon višemjesečne istrage koju su sproveli u saradnji sa EUROPOL-om.

Na teret im stavlja da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, odnosno da su beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću pomogli ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru...

Pripadnici SPO pretresali su danas porodičnu kuću Zorana Lazovića u Podgorici, nakon što su juče kontrolisali njegov stambeni objekat u Bijelom Polju, pišu Vijesti.

Nakon što su juče u zoru policajci počeli pretresati imovinu kako bi, eventualno, pronašli tragove izvršenja krivičnih djela, iz SDT-a, kojim rukovodi Vladimir Novović, saopštili su o kakvoj akciji je riječ.

“Na osnovu međusobne saradnje i višemjesečnog koordinisanog djelovanja Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona - Europol, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, uz asistenciju Sektora policije specijalnih namjena, lišilo slobode M. K., bivšeg glavnog specijalnog tužioca i Z. L., bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja”, saopštio je državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.

Tada je objasnio i da se pretresa u Podgorici, Cetinju, Budvi i Bijelom Polju.

Nešto kasnije oglasila se i Uprava policije, odakle su saopštili da su Katnić i Lazović uhapšeni u predmetu “Alfa”.

U saopštenju UP piše da je taj predmet rezultat višemjesečnog rada, međunarodne saradnje i koordinacije SDT-a sa nekoliko njihovih organizacionih jedinica, a posebno SPO, pišu Vijesti.

“Današnja realizacija pomenutog predmeta je samo nastavak ranije započetih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i predstavlja kontinuitet aktivnosti u sveobuhvatnom reformskom procesu”, kazali su juče iz policije.