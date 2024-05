Katnić ističe da mu je Vanraspravno vijeće Višeg suda produžilo pritvor na 60 dana i naložilo da se u tom periodu saslušaju svi svjedoci

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je uhapšen 14. aprila, navodi niz detalja o tužilačkim zloupotrebama i vođenju finansijske istrage, u okviru krivične, bez naloga glavnog specijalnog tužioca Vladimir Novović, što je višestruko kršenje Zakona o krivičnom postupku, piše Pobjeda.

Katnić ističe da mu je Vanraspravno vijeće Višeg suda produžilo pritvor na 60 dana i naložilo da se u tom periodu saslušaju svi svjedoci. No, tužilaštvo je počelo da saslušava druge svjedoke – dvojicu policajca iz specijalnog tima koja su prisustvovala pretresu, te kumove porodice Katnić, Milana Mrvaljevića i Zorana Borozana, što, kako ističe Katnić, nema veze sa predmetom krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Stoga je Katnić uputio petnaestak pitanja glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću:

-Zašto se vrši zloupotreba da se vodi finansijska istraga u okviru krivične?

-Zašto je glavni specijalni tužilac dozvolio da me sedam sati saslušavaju u krivičnoj istrazi i to van krivičnog djela koja mi se stavljaju na teret?

-Zašto je glavni specijalni tužilac dozvolio da me saslušavaju u vezi gradnje kuće iz 2010. godine, a za krivično djelo koja mi se stavljaju na teret iz 2020. godine?

-Zašto je glavni specijalni tužilac dozvolio da tužilac Miloš Šoškić donese naredbu o tri vještačenja, koja nemaju veze sa krivičnim djelima koja mi se stavljaju na teret, a potom me vucaraju po Barjamovici i Novom Selu, u stanju kada više neđelja štrajkujem glađu?

Uz ovo pitanje, Katnić napominje da se finansijska istraga može voditi kada se donese naredba o finansijskoj istrazi i formira finansijski tim.

-Zašto sam spriječen da iznesem efikasnu i kredibilnu odbranu na obilježje krivičnih djela koja mi se stavljaju na teret, a ne u vezi sa djelima koja nemaju veze sa kriminalnim djelima koja mi se stavljaju na teret?

-Zašto su me saslušavali na okolnosti ko je gradio puteve po Katunskoj nahiji; da li da bi se spriječilo da se istraga završi za 15 dana, za koliko je moglo ako se željelo i tako da mi se onemogući efikasna odbrana?

-Zašto me je tužilac Šoškić udaljio kao divlju zvijer sa mjesta gdje se saslušavaju svjedoci i stavio u drugu prostoriju? Da li to realizuje namjeru da me proglase homicidnim? Ako sam remetio procesnu disciplinu, zašto me nije udaljio do kraja istrage? Zašto mi uskraćuju osnovna ljudska prava i pokušavaju da me ponize?

-Zašto za više od mjesec dana, a više puta sam tražio, putem međunarodne pravne pomoći, ne obezbijede izjavu turskog državljanina, sa kojim sam zaključio kupoprodajni ugovor?

-Zašto mi ne omogućavaju da utvrđujem činjenice koje idu u moju korist i zašto mi ne dostavljaju dokaze koji se nalaze u Specijalnom Tužilaštvu kako bih mogao da iznesem efikasnu odbranu?

Na kraju pisma-upita Vladimiru Novoviću, bivši glavni specijalni tužilac se čudi zbog čega nije saslušana tužiteljka Sanja Jovićević, koja je vodila i zaključila istragu o ulasku Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnu Goru.

Katnić takođe pita Novovića zbog čega nije SDT objavilo ekspertizu o finansijskoj istrazi, povodom sumnji o pranju veće sume novca, u slučaju Dragana Krapovića, piše Pobjeda.

Od 14. aprila Milivoje Katnić je u pritvorskoj jedinici u Spužu, a u prvobitnoj naredbi o sprovođenju istrage koju je otvorio tužilac Miloš Šoškić je osumnjičio bivšeg glavnog specijalnog tužioca za zloupotrebu položaja i članstvo u kriminalnoj organizaciji koju je formirao Zoran Lazović, nekadašnji visoki policijski funkcioner.