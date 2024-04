Po SDT-a, bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić uhapšen je 14. aprila. Kasno te večeri saslušao ga je specijalni tužilac Miloš Šoškić, a sudija Višeg suda Goran Šćepanović je odredio pritvor do 30 dana.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Od nedjelje u šest sati i 20 minuta Katnić štrajkuje glađu, kao oblik protesta zbog, kako je istakao, ,,montiranih, ponižavajućih i nezakonito stavljenih optužbi“. Uprkos javnim molbama prijatelja, nije odustao od namjere i već trinaest dana odbija hranu. Uzima samo vodu i terapiju zbog plućne embolije koju je preležao prije nepunih trideset dana, prenosi Standard.

“Raśko, ovo što šaljem tebi, predaj bratu Šekiju (Radončiću – p.a.). Brate Šeki, da znaš da sve što napišem možeš da objaviš, odnosno da napišeš u knjizi. Ovo, molim te, objavi u Pobjedi i u Standardu kod Jasmine (Muminović – p.a.). I reci joj da mi je kao sestra i da ona to zna”, napominje na početku pisma Katnić sinu Radanu.

Odgovarajući, očito, na pitanje svoje porodice o štrajku glađu, Katnić ističe da je to vid javnog protesta jer ,,sve što se dešava Saši Čađenoviću“, ali i krivični postupak protiv tužiteljke Lidije Mitrović se vodi, po ocjeni bivšeg glavnog specijalnog tužioca – zbog njega.

” Sve ovo što navode kao moju krivicu – nije tačno. I, vjeruj mi, zato nemaju dokaza. Ali, znali su da nemaju dokaza i kada su uhapsili Sašu Čađenovića, pa su ga držali, kao što vidiš, godinu i po dana. Pa, kada nije progovorio i kada ga nijesu slomili – stavili su mu na teret da je postao član ove kriminalne organizacije (pažljivo prati, jer je pravno složeno) i da je prihvatio da vrši krivično djelo zloupotreba službenog položaja. U krivičnom predmetu koji se vodi protiv njega stavljeno mu je na teret da je postao i član kriminalne organizacije koju je formirao Zvicer “,objašnjava Katnić.

Da bi potom raščlanio čudnu situaciju: da Specijalno državno tužilaštvo optužuje nekadašnjeg specijalnog tužioca Čađenovića da je istovremeno bio član dvije kriminalne organizacije koje su radile za jednog čovjeka – Radoja Zvicera?!

“Kao da je Čađenoviću malo da za jednu kriminalnu organizaciju vrši zloupotrebu službenog položaja, već se uključuje ,,ovaj zloglasni kriminalac“ i u drugu! Do sada nije zapamćen slučaj da jedna osoba vrši ista krivična djela za dvije kriminalne organizacije”, ocjenjuje Katnić.

Potom objašnjava što je motivisalo specijalnog tužioca Šoškića za ovakve zakonom nedopuštene akcije.

“Zašto se radi ovako nešto, što je nezakonito i pravno nemoguće? Iz dva razloga: prvi je da bi ,,moju kriminalnu organizaciju“ popunili trećim članom i tako tobože stvorili uslove da bude kriminalna organizacija. Drugi razlog je – da bi mi konstituisali krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer bez mučenog Saše Čađenovića to ne bi moglo da se realizuje”, kaže Katnić.

Osim toga, ističe Katnić, bila je otvorena mogućnost da se Čađenoviću pritvor supstituiše jemstvom, pa su mu zato natovarili još jedno kriminalno udruživanje.

Napominje da je ,,zbog svega toga onome tužiocu Šoškiću podigao krivičnu prijavu“.

Prema ocjeni pritvorenog bivšeg specijalnog tužioca, ključni igrač Specijalnog tužilaštva je Miloš Šoškić – ,,stručnjak za nezakonitosti“.

” Prati dalje: tužilac Šoškić ,,udara stravu na družinu“, pa saslušava dame, tužiteljke Sanju Jovićević i Miru Samardžić, ne bi li ih pritiskao da nešto izjave protiv mene. O ovom pitanju dosta je da vidimo kako mi Šoškić smješta kriminalnu organizaciju”, piše Katnić, prenosi CdM.

Potom objašnjava zakonske odredbe koje ukazuju da je – da bi postojala kriminalna organizacija – ,,potrebno da budu ispunjeni mnogi uslovi“ te da je zakonom tako definisano upravo da bi se izbjegle političke manipulacije preko tužilaštava.

”Da bi se izbjeglo da se pod navodnom borbom protiv kriminala gone politički i nacionalni protivnici, pa ću ti navesti samo neke uslove, koji su važni za moj slučaj”, piše Šekiju Radončiću bivši glavni specijalni tužilac.

Objašnjava da je potrebno, između ostalog, da pripadnik organizacije prihvati cilj za koji se formira kriminalna ogranizacija – a to je da vrši krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do četiri godine ili teža, što je predviđeno članom 401 Krivičnog zakonika Crne Gore.

“Što radi tužilac Šoškić? Ima problem! Ako bi postupao po zakonu, stavio bi mi na teret da sam postao član ove kriminalne organizacije i da sam prihvatio cilj kriminalne organizacije – a to je vršenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja. Ja bih se izjasnio o tome i ne bi bilo pritvorskog osnova iz člana 175, st 1 tačka 13 – a to je opasnost od bjekstva. Iako te opasnosti nema, jer nema građanina Crne Gore koji me poznaje, koji bi pomislio ili imao i primisao da sam ja spreman pobjeći sa ,,biljege“”, ističe Katnić.

Potom napominje da je ostao drugi mogući pritvorski osnov – uticaj na svjedoke, što bi sud ,,koji ne haje za pravdu“ u njegovom slučaju svakako prihvatio i taj pritvorski osnov odredio. No, Katnić navodi da bi pritvorski osnov trajao nekoliko mjeseci – a da istraga može najviše šest mjeseci, pa bi se Katnić našao na slobodi, piše CdM.

To nije bio cilj akcije, tvrdi dugogodišnji tužilac i nekadašnji sudija vojnog i Apelacionog suda Crne Gore.

” Plan je da me drže kao Sašu Čađenovića – godinama, da budem iza rešetaka i da me tamo drže kao divlju zvijer; da mi gledaju porodicu kako pati, a da građanskoj Crnoj Gori kažu: ,,Vidite, ovaj kriminalac vam je bio uzor svih ovih godina, njemu ste vjerovali!“ E, onda je tu nešto trebalo učiniti, a pošto ne može po zakonu, tužilac Šoškić, kako je inače stručnjak za nezakonitosti, izmišlja novi cilj koji ne predviđa Krivični zakonik Crne Gore”, tvrdi Katnić.

Onda pojašnjava kako se u Naredbi za sprovođenje istrage (broj 9/24 od 15. aprila) – u činjeničnom opisu koji se odnosi na krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, između ostalog, navodi da je Katniću bio ,,cilj da sarađuje sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao Radoje Zvicer“.

” Bez ovoga dijela, što ne postoji u zakonu, što zakon ne predviđa, ne bi mogao Šoškić da me poveže sa Zvicerovom kriminalnom organizacijom… Da tužilac Šoškić nije teškom zloupotrebom izmislio i dodao nepostojeći cilj organizacije – koji i nije predviđen zakonom – ovo ne bi moglo da opstane ni pravno, ni logički, ni činjenično. Da sam ja nešto ovako uradio dok sam bio tužilac kao što je uradio specijalni tužilac Miloš Šoškić – da sam dodao nepostojeći konstitutivni element bića ovog ili drugog krivičnog djela – objesili bi me o vitom rebru”, cinično konstatuje Katnić, kako prenosi CdM.

Potom, prema tumačenju Katnića, tužilac Šoškić nastavlja sa brutalnim manipulacijama i insinuacijama da bi ostvario primarni cilj – ne samo pritvaranje, već i pokušaj ponižavanja nekadašnjeg njegovog šefa Katnića.

Bizarno je, cijeni Katnić, što je Viši sud prihatio Šoškićeve ,,razloge“ za pritvor, iako je Ustavni sud Crne Gore u mnogim predmetima naveo da to nije pravno korektno.

” Pogledaj, samo, Šoškićeve navode: ,,…okrivljenom je lakše da se odrekne porodičnih veza nego da se suoči sa dugogodišnjom kaznom zatvora, odnosno jasno je da okrivljeni za slučaj da se nađe na slobodi može pobjeći i zatim dobiti pomoć u bjekstvu i skrivanju…“ Zamislite: tužilac kaže da je lakše da se odreknem porodičnih veza nego da se suočim sa dugogodišnjom kaznom zatvora?! A đe sam ja to osuđen na kakvu kaznu, a posebno na dugogodišnju? Tužilac vjeruje da jesam, i to na osnovu ovog smeća od Naredbe za istragu što je podnio”, konstatuje Katnić.

” Tako su Šoškiću, očigledno, kazali ovi što su na vlasti i po čijim nalozima radi. Ali i pored naloga vlasti, ako se računa da važe zakoni u Crnoj Gori, počinjena je teška zloupotreba kada tužilac tvrdi da treba da se suočim sa teškom kaznom u trenutku kada se smatram nevinim i kada protiv mene postoji samo – osnovana sumnja. Očito je tužilac Miloš Šoškić zaključio da sam biološki na kraju života, pa onda – udri! No, ja sam Velestovac, te kao i svi Velestovci, potomak starog boga Slovena Velesa kad dođe i vidi štu mu rade potomstvu”, piše Katnić i naglašava da je zastrašujuće kada ,,tužilac Šoškić, a nažalost i sudija Šćepanović, kažu da ću ja prekinuti porodične veze!“

” Da vidimo prvo kakve su te porodične veze Milivoja Katnića. Jesam li mlad, nezaposlen, neoženjen, imam li stan i tako dalje, što utiče na odluku suda. E, nijesam mlad, imam 67 godina. Napuniću ih na Đurđevdan, ali, očito, ne ubih aždahu! Oženjen sam, imam suprugu i dvoje đece, unuče koje nijesam vidio, sem u bolnici Danilo I na Cetinju. Imam tri sestre, dva brata, njihovu mnogobrojnu đecu i potomstvo, kumove, prijatelje… I sve bih to napuštio da budem na usluzi Zviceru?!”, pita se Katnić.

Poseban dio u pismu Katnić posvećuje svojoj i porodičnoj imovini i očito su do njega doprle vijesti o video-zapisu njegove porodične kuće u Bajramovici, koju je Specijalno tužilaštvo poslalo medijima.

” Penzioner sam, imam kuće kako su snimili u Barjamovici. Reklo bi se da je to zamak braće Jugović. A nije, nego moje, mog brata, mog sina i mog sinovca. Napravili smo sve svojim radom na starevini, da se sastajemo… Sve bi to da prikažu kao da sam ja to uradio od kriminalnih para, zato ću i to objasniti. Uzeli su mi prilikom pretresa svesku iz koje se vidi koliko je ko uložio novca da je ne bih mogao dati na uvid. Ali ćeš je, Raśo, i ti Šeki, tražiti. Pored toga, ima i voćnjak od blizu 1.000 voćaka. Samo ove godine sam posadio više do 200 voćaka. Što i to ne snime dronom? No, MANS je prvi prije više godina (i to onaj veseli Milovac) koristio dron za izviđanje iznad moje kuće”, ističe se u pismu iz Istražnog zatvora u Spužu.

Potom Katnić cinično zaključuje da je cilj ove propagandne akcije bio da se crnogorska javnost ubijedi da je on želio da pobjegne ,,od ruke pravde“.

” A đe pobjeći? Kod kriminalne grupe koju gone svi ,,lovci na glave“ i kojoj se stavlja na teret desetine ubistava? Tamo da pobjegne Milivoje Katnić? Bravo za sud!”, konstatuje se u pismu.

Znatan dio pisma upućenog Radončiću, ali i crnogorskoj javnosti, Milivoje Katnić posvećuje tužilačkoj kvalifikaciji da je on kao glavni specijalni tužilac postao član kriminalne organizacije Zorana Lazovića.

Pritom, tužilac Šoškić u Naredbi za sprovođenje istrage optužuje Katnića da je bio spreman da svoja posebna stručna znanja stavi na raspolaganje i Lazoviću i Zviceru?!

” Ako iđe u spisima predmeta bude dokaza da je meni Lazovic, neposredno ili posredno, izdao bilo kakvu naredbu ili uputstvo, spreman sam da me iskopaju iz groba i sude mi. Pazi ovo, karijerni policajac Z. Lazović meni, za kojeg tužilac kaže da imam ,,opasna stručna znanja“, izdaje uputstvo kako da vršim krivično djelo zloupotreba službenog položaja. A poslije ovog navodi da sam sa Z. Lazovićem obmanjivao javnost o činjenici nesmetanog ulaska u Crnu Goru Belivuka i Miljkovića… Pa sam obmanjivao javnost da Petar Lazović nije pripadnik kriminalne organizacije Radoja Zvicera, te je navodno na tajnom zadatku i da u međunarodnoj saradnji krijem podatke da je Radoje Zvicer član kriminalne organizacije”, ističe Katnić, kako prenosi CdM.

I onda, bez zazora, prihvata da bude ,,osuđen po hitnom postupku“ ako se dokaže da ne govori istinu.

” Ako sam ikada u međunarodnoj i policijskoj saradnji bilo kome, usmeno ili pismeno, saopštio da Zvicer i ostali nijesu članovi kriminalne organizacije”, prihvatam odmah osudu i potpisujem je.

Osvrće se Katnić i na dio optužbi da je svjesno, u televizijskim emisijama, obmanjivao javnost.

” Ja nikada nijesam obmanjivao nikoga u životu, kamoli javnost, makar svjesno. Malo istorije. Nikada u životu nijesam čuo za ime Belivuka i Miljkovića, niti da su oni ušli u Crnu Goru, niti da su imali zabranu ulaska, niti da su srpski organi tražili da uđu u Crnu Goru, niti da su bili pod stalnom kontrolom i nadzorom – sve dok nije realizovana akcija sprečavanja likvidacije ovih lica na Aerodromu Tivat”, ističe Katnić.

Naglašava da je nakon toga ,,počelo javno i medijsko linčovanje policije i našeg rada“, pa je tražio od MUP-a Crne Gore da mu dostave sve raspoložive podatke.

” I oni su mi dostavili, a mislim da je to bio pomoćnik direktora policije Damjanović, a to je častan čovjek, koji je napisao da je tu odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću donio menadžment policije, zbog čega sam to i izjavio u televizijskoj emisiji”, ističe Katnić.

Pojašnjava da mu je ,,drugim aktom dostavljeno i da su bili pod nadzorom, što sam takođe izjavio“; da je ,,postojao telegram policije Srbije u vezi s praćenjem ili slično ovih lica, a u krivičnom predmetu koji je vodila tužiteljka Sanja Jovićević“, po riječima Katnića, ,,policajci su izjavljivali da je policija Srbije tražila da se pušte u Crnu Goru“.

Svi ovi spisi koji su sakupljeni i ovi dopisi policije su u Specijalnom državnom tužilaštvu i poznati su tužiocu Šoškicu, ali on manipuliše. Ne bi me čudilo da će pokušati sve da uništi – upozorava Katnić i traži da se dokumenta, po slobodnom pristupu informacijama, traže ,,i od tužilaštva tako i od policije“.

Pokazujem razloge zašto je tužilac Šoškić ljubomoran na mene – jer je on totalna neznalica – zaključuje Milivoje Katnić u prvom dijelu pisma upućenog, preko sudije za istragu, Šekiju Radončiću, sa naznakom da se crnogorska javnost upozna, posredstvom Pobjede i portala Standard, ,,sa onim što je čista istina“.

Što se tiče specijalne tuziteljke Lidije Mitrović, sugerisano joj je, ,,ostavljeno joj je da razmisli“, a bogami bi je i uhapsili, da se nijesu nadali da će kazati da sam je ja podstrekavao na vršenje krivičnog djela. Da se razumijemo, nije ona svjesno počinila nikakvo krivično djelo, napravila je pravnu grešku. Ali, u tom predmetu državi je vratila više od 15 miliona eura, a lica koja joj se stavljaju na teret državi su vratila oko 300.000 eura.

Molim te, Šeki, da tražiš od specijalnog državnog tužilaštva podatke koliko su oni trajno – zapamti: trajno – oduzeli za ove dvije i po godine. Pa onda to uporedi sa ovom cifrom koju pominjem. Da ne bi bila prazna tvrdnja da je Mitrović poštena, navodim ti da je ona ovim licima mogla, po sporazumu o priznanju krivice, da predloži uslovnu osudu šest mjeseci, na godinu dana roka.

Nakon toga, a što je sud prihvatio jer je bila praksa, ova su lica državi vratila, odnosno dala sve što je trebalo da daju. I realno su zasluživali takvu kaznu.

U posebnom pismu glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, koje je poslao da ga objavi Pobjeda, Milivoje Katnić zahtijeva da bude što hitnije pozvan u Specijalno državno tužilaštvo kako bi dopunio izjavu koju je dao 14. aprila.

Naš portal prenosi integralno Katnićevu poruku:

Da me bez odlaganja pozovete u Specijalno državno tužilaštvo na okolnosti krivičnih djela koje mi se stavljaju na teret, a radi dopune izjave koju sam dao prilikom prvog saslušanja, te izjašnjenja u vezi s finansijskom istragom koja se protiv mene vodi u tom Tužilaštvu, te konačno da Vam dam izjavu u vezi s predmetima koji su od mene oduzeti, a mogli bi poslužiti kao dokaz u krivičnom predmetu.

U vezi s krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije – nijesam se potpuno izjasnio.

Od mene je oduzeta sveska u kojoj sam vodio evidenciju uloženih novčanih sredstava za izgradnju porodičnih objekata u Bajramovici. Postojala je još jedna sveska o uloženim sredstvima, ali je ostala kod sada pokojnog Milete Drobnjaka. Kako bi moglo da se utvrdi vrijeme izgradnje objekata i novčanih sredstava koja su uložena, a zbog inflacije, potrebno je da saopštim te podatke.

Pored toga, od mene su oduzeti određeni predmeti, prije svega oružje, pa je potrebno da dam objašnjena, posebno u vezi s municijom i jednog pronađenog okvira koji ne pripada mojem oružju.

Hitnost zahtijeva to što se nalazim u štrajku glađu od 14. 4. 2024, od 6.20 časova te zbog iscrpljenosti postoji mogućnost (bojazan) da u narednom periodu neću moći dati tu izjavu, piše CdM.