Velika Britanija izručuje Duška Kneževića, ekstradicija je u toku

Izvor: MONDO

Ekstradicija Kneževića realizuje se nakon što je Vestminsterski sud Velike Britanije potvrdio odluku da izruče biznismena Crnoj Gori, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traži još od jula 2019. godine.

Kneževićevo izručenje se realizuje po pravosnažnoj odluci tamošnjih sudova.

Nije bilo nikakvog dogovora sa vlastima u Podgorici oko predaje. Kneževićevo izručenje se realizuje po pravosnažnoj odluci tamošnjih sudova.

Na Aerodromu Podgorica Kneževića će kako je planirano čekati policija nakon čega će odmah biti priveden kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici.

"Pristao sam da se vratim u Crnu Goru posle odluka suda da budem izručen. Proceduralno nismo koristili mogućnosti koje smo imali, jer se vrši pljačka moje imovine u Crnoj Gori i htio sam da dodjem da to zaustavim, ali i da dokažem svoju nevinost, jer svi ljudi koji su me optuživali sada su već u zatvoru", kazao je on

Ekstradicija Kneževića realizuje se nakon što je Vestminsterski sud Velike Britanije još prošle godine nepravosnažno donio odluku da izruči biznismena Crnoj Gori, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traži još od jula 2019. godine.

Optuženi biznismen Duško Knežević kazao je za Vijesti da u Crnu Goru stiže sa plavom torbom i da mnogima nije prijatno što dolazi.

Poručio je i da je pristao na izručenje prije nego je iskoristio sve pravne mehanizme, jer ne želi da dozvoli da mu se I dalje pljačka imovina.

“Dolazim s plavom torbom, ali mi ide sa teget kombinacijom. Dostini nije prijatno što dolazim… Izdržaću, izdržao sam i gore", kazao je Knežević, dodajući da je u vojnoj bazi u Londonu, gdje će crnogorska policija i doći za njega.