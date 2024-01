"Optužnice koje je podizao Milivoje Katnić, na opisan način, a smatramo da je nesumnjiv interes utvrđivanje istine gdje Duško Knežević može dati najznačajnije informacije.''

Izvor: MN Press/arhiva

Stav specijalnog tužioca Vukasa Radonića ne može se prihvatiti iz razloga što su optužnice nakon kojih su kasnije i određene potjernice podignute od strane prethodnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, a po nalogu tadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, i one su rezultat terora i političkog progona nad Duškom Kneževićem, a ne zakonitog tužilačkog rada za njihovo podizanje, saopštila je odbrana biznismena Duška Kneževića, prenose Vijesti.

Odbrana Kneževića je reagovala povodom stavova koje je u emisiji "Načisto" emitovanoj prošlog četvrtka na TV Vijesti iznio portparol Specijalnog državnog tužilaštva specijalni tužilac Vukas Radonjić.

"Specijalni tužilac Vukas Radonjić u navedenoj emisiji je, između ostalog, istakao da što se njega tiče, po pitanju Duška Kneževića nema dilema i da će on ukoliko se nađe u Crnoj Gori biti priveden po potjernicama koje su naslonjene na optužnice Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici. Ovim putem podsjećamo javnost da je Duško Knežević započeo borbu protiv režima DPS-a na čelu sa Milom Đukanovićem u momentu kada je režim DPS-a bio najjači i kada su korupcija, organizovani kriminal i teror svake vrste bili na najvišem nivou. Ovakav stav tužioca Radonjića ne može se prihvatiti iz razloga što su optužnice nakon kojih su kasnije i određene potjernice podignute od strane prethodnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, a po nalogu tadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, i one su rezultat terora i političkog progona nad Duškom Kneževićem, a ne zakonitog tužilačkog rada za njihovo podizanje, nego je to bio pokušaj nezakonitog oduzimanja imovine Duška Kneževića u vrednosti od nekoliko stotina miliona eura"m ističe se u saopštenju Kneževićeve odbrane koje potpisuje advokat Zdravko Đukanović, pišu Vijesti.

U saopštenju se dodaje da ovo nije samo stav odbrane Duška Kneževića, već da je ovo i izričit stav naveden u odluci Komisije za žalbe međunardone policijske organizacije Interpol, koja je ukinula sve potjernice protiv Duška Kneževića, a koje im je po nalogu Milivoja Katnića dostavilo odjeljenje Interpola u Podgorici.

"Ovdje naglašavamo da je u obrazloženju odluke navedeno da se potjernice ukidaju isključivo iz razloga što je Komisija za žalbe Interpola nesumnjivo utvrdila da je u slučaju potjernica prema Dušku Kneževiću riječ o raspisivanju potjernice iz razloga očiglednog političkog terora i progona", piše u saopštenju Kneževićev odbrane.

Navodi se i da tri i po godine nakon ovakve odluke Interpola, Crna Gora i dalje drži nacionalnu potjernicu protiv Duška Kneževića.

"Važno je napomenuti da jedna od optužnica, a na osnovu koje je raspisana potjernica, tvrdi (to je konstrukcija Milivoja Katnića) da je riječ o 'pranju novca'. Teško je povjerovati u ovakvu tvrdnju koja je očigledno u koliziji sa zdravim razumom, a ne zapitati se zbog čega nije podignuta optužba protiv funkcionera DPS-a, uključujući i Slavoljuba Stijepovića, za krivično delo iznude. Dakle, ovdje može biti samo riječi, po stavu stručne javnosti, o krivičnom djelu iznude, a prosječan građanin bi to nazvao 'reketiranjem' Duška Kneževića", piše u saopštenju Kneževićeve odbrane, prenose Vijesti.

U saopštenju se navodi i da imajući u vidu činjenicu da ovakve optužnice i dalje opstaju, očigledno je da najvažniji stubovi bivšeg režima iz policije, tužilaštva i sudstva za sada nisu ni dotaknuti.

"Optužnice koje je podizao Milivoje Katnić, na opisan način, a smatramo da je nesumnjiv interes utvrđivanje istine gdje Duško Knežević može dati najznačajnije informacije. U suprotnom, ukoliko bi se svi dalje 'pravili mrtvi' i ignorisali i ove činjenice i prihvatali optužnice Milivoja Katnića koji je između ostalog pokušavao da od vozača Duška Kneževića iznudi izjave da su novac mijenjali da bi finansirali Demokratski front, a ne DPS, onda se iznad svake sumnje nalazimo na nepravilnom putu sa nesagledivim posljedicama", zaključuje se u saopštenju odbrane Duška Kneževića.