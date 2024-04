Glavni i osnovni razlog za moje hapšanje je to što je Agencija za spečavanje korupcije utvrdila da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović nezakonito oduzimao predmete

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Glavni i osnovni razlog za moje hapšanje je to što je Agencija za spečavanje korupcije utvrdila da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović nezakonito oduzimao predmete, koji su u tom trenutku bili političko-društveni vladajućoj većini, od izabranih specijalnih tužilaca i dodjeljivao ih tužiocima koje je sam tražio da se upute u Specijalno državno tužilaštvo , saopštila je direktorica ASK-a Jelena Perović, u ekskluzivnom intervjuu TV E, prenosi CdM.

“Zakon vrlo jasno propisuje kad se bilo koji predmet od specijalnog tužioca može izuzeti, tačno su taksativno nabrojani razlozi kad se može predmet oduzeti specijalnom tužiocu, da se mora donijeti odluka o oduzimanju predmeta na koju taj specijalni tužilac ima pravo prigovora. Sve je to izostalo, svi predmeti koji su bili politički i bitni političkoj većini – oni su oduzeti od specijalnih tužilaca i dati tužiocima koji su maltene bili bez radnog iskustva u tužilačkom smislu”, kazala je Perovića.

Direktorica ASK-a kazala je da je to, po zakonu, razlog za razrješenje glavnog specijalnog tužioca odnosno svakog rukovodioca koji učini takvu povredu.

“Mi smo o tome obavijestili Tužilački savjet. U momentu kad smo ih – od tog momenta sam ja znala da će se intenzivirati prijetnje koje mi se inače već tri i po godine upućuju sa raznih adresa – ako budem radila svoj posao, da će me na ovaj ili onaj način skrajnuti. Međutim, ipak me nijesu skrajnuli. I dalje sam direktorica Agencije za sprečavanje korupcije”, kazala je Perović.

“Marković potpisivao identična rješenja kao ja”

Direktorici ASK-a se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja odnosno da je donosila odluke kojima je uvećavala svoju zaradu po osnovu prekovremenog rada i određivala naknadnu za članstva u određenim radnim grupama koje je sama obrazovala. Perović, u intervjuu za TV E, tvrdi da je sve urađeno po zakonu te da nije postupala mimo svoje nadležnosti, prenosi CdM.

“U statutu Agencije, koji je važeći pravni akt, u članu 24 čak eksplicitno i piše da direktor obrazuje radnu grupu, određuje ko su članovi, daje zadatak radnoj grupi i određuje u skladu sa budžetom Agencije naknadu koju će članovi radne grupe da dobijaju. Tako da je apsolutno sve urađeno u skladu sa zakonom. Interesantno je, ja sam to izjjavila prilikom poslednjeg davanja izjave, da je vrhovni državni tužilac Milorad Marković donosio apsolutno identična rješenja kao što sam i ja donosila. Jako me interesuje da li će njega uhapsiti, da li će ga lišiti slobode na način na koji su mene lišili slobode ili će on možda podnijeti ostavku zbog propusta koje je njegovo tužilaštvo uradilo. Jer definitivno imamo dokaze, imamo rješenja koje je on potpisivao za sebe i za članove Tužilačkog savjeta koje takođe bira Skupština”, kazala je Perović.

“Prihodi Predraga Šukovića ne odgovaraju njegovoj imovini”

Odgovarajući na pitanje šta misli da je pozadina njenog hapšenja, Perović odgovara:

“Mi smo u posljednje vrijeme počeli da ispitujemo imovinu mnogim službenicima Uprave policije, pa između ostalog smo ispitivali imovinu Predraga Šukovića, koji je šef SPO-a, i utvrdili da njegovi prihodi ne odgovaraju njegovoj imovini. Vi znate da je na odboru u Skupštini taj podatak iznijet. Vrlo vješto su određeni mediji i određene političke partije napravile cirkus od samog tog odbora da se niko nije zapitao da li je tačno ono što je rečeno ili nije. Specijalno tužilaštvo je odmah formiralo predmet I, zamislite, uopšte nam nijesu tražili podatke vezane za njegovu imovinu”, kazala je Perović, piše CdM.

Direktorica ASK-a kaže da te predmete objedinjene ima samo Agencija.

“Ali mi se čini da to uopšte njih ne interesuje. Tako da je vrlo jasno da su tražili ko zna kakve sve podatke i dokumente. Mi ćemo javno pričati o svemu. Nema potrebe da nas pretresaju ni bilo šta drugo da rade. Vratila bih se još na jednu situaciju ispitivanja takođe finansijsko ispitovanje sudije Šćepanović koji je odredio, odnosno izdao naredbu za pretresanje a da ne zna zbog kog krivičnog dijela, odnosno zbog kojih radnji krivičnog dijela zlopotreba službenog položaja. Ono što je vrlo indikativno i što je vrlo zabrinjavajuće za sve građane da Specijalno državno tužilaštvo vodi finansijsku istragu protiv tog sudije i da o tome uopšte recimo nije obaviješten Sudski savjet. Potpuno je logično bilo da se taj sudija izuzme od postupanja u predmetima u kojima specijalno tužilaštvo postupa dok se ne završi ta finansijska istraga. Oni su od nas tražili te podatke zbog toga sam i upoznata da se vodi ta vrsta provjere njegove imovine”, kazala je Perović.

Direktorica ASK-a kaže budi sumnju zbog čega se taj sudija nije izuzeo ne samo u odnosu na Agenciju za sprečavanje korupcije nego u odnosu na sve druge predmete u kojima postupa specijalno tužilaštvo.

“Mom maloljetnom djeteti ograničili prava kretanja”

Komentarišući to što u SDT-i nije mogla biti saslušana istu noć jer nije bilo slobodnog termina, Perović kaže da je tvrd orah – voćka čudnovata, prenosi CdM.

“To je izreka koja važi za sve nas koji radimo pošteno i savjesno. To što su oni mislili da će mene

poniziti time što su mi stavili lisice na ruke i time što su me dvije noći ostavili da spavam u betonjerci – mislim da je to samo njihova sramota. Čini mi se da će prije ili kasnije biti vremena da se utvrđuju propusti u cijeloj ovoj situaciji. Ono što srećom u tom trenutku nisam znala, a što bi me zaista potreslo, to je da su mom maloljetnom djetetu ograničena bila prava kretanja, da je od ispred zgrade do stana između tri policajca dovedena, bez zakonskog zastupnika, bez Centra za socijalni rad, da je legitimisana, iako ima samo 16 godina. E to su stvari koje su stvarno brutalne i koje su bolne i ovo je poruka svima: nemojte to da radite, svim državnim institucijama: nemojte to da radite, jer to nije u skladu sa zakonom, a građani nisu dužni da trpe takvo bahato ponašanje”, kaže Perović.

“Ostajem na čelu ASK-a”

Jelena Perović ne sumnja ni u političku pozadinu njenog hapšenja. Na nivou spekulacija su, kaže, priče da je, po dubini, mjesti direktora ASK-a pripalo Demokratama, pa je ne čudi što je predsjednik te partije njeno hapšenje pozdravio i prije nego se desilo.

“Zamislite kako je to slučajno. A poslanik njihov Leković je rekao da sam ja politički nepodobna i da me treba maći. Te dvije izjave odnosno objava preuranjenog hapšanja i da sam politički nepodobna – mislim da nam dovoljno govori koliko oni zapravo žele da Agencija za sprečavanje korupcije, prenosi CdM.

bude njihova politička batina. E to se neće desiti dok sam ja na njenom čelu, a biću do isteka mog mandata, jer nema nijedan jedini razlog zbog čega bih ja podnijela ostavku”, zaključuje Perović.