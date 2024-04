Raśo, znaš da ja nijesam postao član nikakve kriminalne organizacije, već da je ovo zavjera ove fašističke klike koja je došla na vlast, te koristi slogu...

Raśo, znaš da ja nijesam postao član nikakve kriminalne organizacije, već da je ovo zavjera ove fašističke klike koja je došla na vlast, te koristi slogu (profesionalnu i moralnu) tužilaštva i suda da me, vještom manipulacijom činjenicama, popunjenim lažima, prikažu kao kriminalca – piše bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u pismu koje je poslao sinu Radanu iz pritvorske jedinice u Spužu, prenosi Pobjeda

List navodi da su proruske i prosrpske crnogorske političke elite, od kada su preuzele vlast u Crnoj Gori krajem avgusta 2020. godine, kao jedan od ključnih prioriteta postavile hapšenje tada glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića koji je u predmetu pokušaj terorizma oktobra 2016. godine, kolokvijalno nazvanog „državni udar“ potpuno razobličio njihovu ulogu u ruskom planu nasilne smjene vlasti u našoj zemlji u izbornoj noći u oktobru 2016. godine.

Nakon što je prije nekoliko dana, 14. aprila, uhapšen Katnić je odbio angažovanje advokata, a pošto je sproveden u Istražni zatvor u Spužu odlučio je da štrajkuje glađu.

Poštujući proceduru, Katnić je pismo predao upravi UIKS-a, potom je pismo proslijeđeno sudiji za istragu Goranu Šćepanoviću, da bi ga on uručio Katnićevom sinu Radanu, koji ga je dostavio redakciji Pobjede.

Katnić objašnjava u pismu da je spektakularno hapšenje bilo osmišljeno da se izbjegne normalna procedura davanja iskaza, za što je postojala, kaže, zakonska osnova, koju ni SPO na čijem je čelu Predrag Šuković ni Specijalno državno tužilaštvo Vladimira Novovića nijesu željeli da sprovedu.

Datum je, prema tvrdnjama Katnića, biran u zavisnosti od toga ko je dežurni sudija.

Milivoje Katnić je od neđelje veče u pritvorskoj, izolovanoj sobi Istražnog zatvora u Spužu. Iako je prije nepunih mjesec dana imao plućnu emboliju (infarkt pluća) od prvog dana pritvora štrajkuje glađu, što mu značajno pogoršava narušeno zdravlje.

Toliko su osilili da to javno manifestuju. Postojala je prilika da postupak protiv mene pokrenu prije više mjeseci - za šta je dokaz tvrdnja na Javnom servisu Adžića da sam ja prvi u redu za hapšenje. Mogli su me uhapsiti i početkom ove neđelje. No, čekali su da to urade u neđelju da bi prikazali da imaju pod kontrolom sudiju za istragu Šćepanovića, te da se niko ne nada od nas Crnogoraca da im predmet može doći kod časne sudije Mugoše – piše u pismu sinu bivši glavni specijalni tužilac.

Piše Katnić i da nije bilo potrebe za ovakvu akciju Specijalnog policijskog tužilaštva.

Ova saslušanja su mogla biti realizovana mjesecima ranije, jer to predviđa ZKP u svojstvu građanina, no ovo ima za cilj, ne samo iznijeti da nešto prozbore protiv mene, već da preplaše sudije koji postupaju po mojoj žalbi na rješenje o određivanju pritvora, da im slučajno ne padne na pamet da u što brkaju jer će biti oni sljedeći – ocjenjuje bivši GST.

Prema Katnićevoj procjeni, njegovo hapšenje je uslijedilo i da bi se izbjeglo puštanje da se brani sa slobode bivši specijalni tužilac Saša Čađenović, nekadašnji najbliži bivšeg saradnik glavnog specijalnog tužioca.

Postojala je mogućnost da nesrećni Saša Čađenović, konačno izađe poslije godinu i po dana, kroz supstituciju pritvora jemstvom. Da bi to to spriječili, ovi poltroni iz tužilaštva, po ustaljenoj praksi, stavili su ga kao člana kriminalne organizacije, zajedno sa mnom. Kao da je malo što su namjestili da je član Zvicerove kriminalne organizacije - objašnjava Katnić.

Napominje da bi Čađenović ,,izvršio moje zahtjeve da uhapsi i Velibora i Draganu (brat i žena Saše Čađenovića, prim. aut) da sam mu ih, ne-daj-Bože dao a ne da ne pokreće postupak protiv nekog invalida Duška Roganovića“.

Jasno da je plan bio da ja postanem član ove kriminalne organizacije - ističe Katnić, a onda se u pismu kritički osvrnuo na dio postupaka Petra Lazovića, policajca koji je bio infiltriran u kavački mafijaški klan, a koji je sada u pritvoru pod optužbom da je bio i formalno član kriminalne organizacije.

Tu svakako dođe i mlađani Petar Lazović koji je bio uobrazio da je inkarnacija Eliota Nesa (ili već kako se ovaj agent zvao), te da će pohapsiti sve crnogorske mafijaše, a bogami i svjetske, pa je službene informacije koristio bez reda i načina i sa njim kalkulisao i želio da prikaže sebe i svog oca kao ,,Boga i svetoga sina“ – opisuje Katnić.

Potom u nekoliko vrlo upečatljivih rečenica objašnjava Radanu zašto mu je poslao pismo.

Ali, Raśo, sveti je samo duh koji u meni postoji kao i u svakom čovjeku, pa ću kao i uvijek pobijediti. E, o tome i zbog toga ti pišem. Znaš da sam uvijek volio život i zbog njega kao jedne od najviših vrijednosti se i borio. Međutim, život bez časti i dostojanstva ništa ne vrijedi. Ova fašistička klika na vlasti to želi da mi uzme, da me ovđe godinama drži kao ,,psa u rešetkama“. Znaš koliko sam to mrzio pa nikada naše pse nijesmo vezivali, već sam im napravio veliki prostor pored kuće.

Pored toga, oni žele i da vas, moju porodicu, godinama uništavaju što ćete me gledati kako me vezanoga vode od Spuža do Podgorice. Zato je štrajk glađu jedina opcija iz oblasti samopomoći, koja se u pravu zove krajnja nužda. Ja bih to uradio kao japanski samuraj, ali zbog događaja u našoj porodici iz prošlosti, kazali bi da sam sklon autoagresiji

Zbog toga je jedini kognitivan zaključak (odluka) - štrajk glađu. Kognitivan zaključak je kada, na osnovu percepocije svim čulima, pa i intuicijom donesete najracionalniji zaključak (odluku), u odnosu na pojave i stvarnosti. Ovo je ta odluka – piše Katnić sinu Radanu.

I daje savjet: ,,Ti ih, Raśo, možes pobijediti poštenim radom i stvaranjem velike porodice sa puno đece, što je moj zahtjev“.

Evo, znaš da sam izolovan i da ne znam što se dešava u spoljnjem svijetu, ali dok ti ovo pišem čuh kroz prozor glasno iščuđavanje nekih pritvorenika koji se nalaze u jutarnjoj šetnji - da saslušavaju sve tužioce kojima sam ja rukovodio, a pomenuli su Jovićevićku i Radovićku. To je, inače, udbaška metoda koju koristi tužilac Šoškić. Neće li koga prepanuti, po sistemu ,,strah životu često obraz kalja“, sve u cilju da neko nešto protiv mene kaže – piše Katnić.

Potom objašnjava sinu da je neprofesionalne metode tužilac Miloš Šoškić primjenjivao i u postupku protiv koleginice, tužiteljke Lidije Mitrović.

Ovo je radio i u postupku protiv specijalne tužiteljke Mitrović kada je protiv nje tražio dokaze da bi ona pritisnuta činjenicama i priznala da je na određeni način postupala po mojim uputstvima. No, ona to nije učinila, kao časna osoba od bratstva Sjekloća kojih je osam poginulo u jednom trenu, da ne bi crnogorski barjak, dok boj traje, na zemlju pao, što ne bi bilo viteški. Kako Mitrović nije navela ništa što nije tačno, on i dalje traži žrtvu – piše Katnić.

Objašnjava i kakvu su mu zamku u Specijalnom državnom tužilaštvu namijenili – da prozove Sašu Čađenovića i da se tako ,,spasi pritvora“.

To je rađeno i u slučaju Saše Čađenovića. Od kada je maknut iz krivičnog predmeta - terorizam, on je beznačajan za njih - ovu fašističku kliku - pa ga drže u pritvoru godinu i po dana, a sad ga stavljaju sa mnom u kriminalnu organizaciju. Dajući mi na znanje – evo ti šansa, optuži ga za nešto i izlaziš iz pritvora. Ljudski, nema što! Ne vjeruj ništa, to su mali ljudi iz istoimene pripovijetke Iva Andrića, pa te molim da je pročitaš (ako već nijesi). Ova saslušanja su mogla biti realizovana mjesecima ranije, jer to predviđa Zakon o krivičnom postupku, i to u svojstvu građanina. No, ovo ima za cilj, ne samo iznijeti da nešto prozbore protiv mene, već da preplaše sudije koji postupaju po mojoj žalbi na rješenje o određivanju pritvora, da im slučajno ne pane na pamet da u što brkaju jer će biti oni sljedeći – piše Katnić.

A onda, na kraju pisma kao da piše sinu Radanu Katniću posljednja uputstva, kao čovjek koji je već vidio rasplet vlastitog života.

Jasno ti je, Raśo, da je štrajk glađu jedina opcija. To može trajati, recimo, mjesec dana; pokušaće da me spriječe, kad padnem u komu odvođenjem u bolnicu radi pružanja pomoći. No, Raśo, ja ću, čim mi se mozak vrati, nastaviti do kraja - dok ne svane nova zora. Kada će se Crnogorci probuditi ,,iz sna mrtvog kojim spavaju“.

Kaži majci da uzme moju penziju da se ne ponižava odlaskom na posao sa onako narušenim zdravljem. Nastavi da si sa njom, ali nemoj da prećeruješ, što već činiš. Pazi sestru – kaže Katnić na kraju pisma, kao da daje posljednja uputstva sinu, kojeg još moli da poljubi svoju malu kćerku i da nastavi da voli svoju suprugu ,,divnu Tamaru“.

Uz važnu napomenu sinu na kraju:

,,Mogao bih prošvercovati žalbu, ali znaš da to nije moj manir:

DA JE VJEČNA CRNA GORA!

Ljubi te tata, Katnić Milivoje“

Pošto su Milivoja Katnića silom penzionisale nove vlasti 17. februara 2022, njegov nasljednik Vladimir Novović sa svojim timom dvije godine je pravio plan kako da ga utamniči, ali primarno da ga poveže sa mafijom. I 14. aprila je finiširao slučaj, prethodno to dojavljujući podobnim medijima - Milivoje Katnić sproveden je u Specijalno tužilaštvo, sa lisicama na rukama, pod optužbom da je stvorio kriminalnu organizaciju i zloupotrijebio službeni položaj.

Osumnjičen je da je zajedno sa svojim prijateljem i kumom, nekada visokim funkcionerom crnogorskih službi bezbjednosti Zoranom Lazovićem radio za interese mafije. Prethodno je Lazović godinama preko medija predstavljan kao ključni čovjek mafije.

I tako je ram za Katnićev portret u interpretaciji novih crnogorskih vlasti i njima bliskih struktura završen, a Novović i njegov tim operacionalizovali prijetnju aktuelnog predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, upućenu 17. marta 2017. da će Katnić „platiti kad-tad“.

Mandić je jedan od osuđenih u predmetu „državni udar“, koji još nije pravosnažno okončan, nakon što je u februaru 2021. godine Apelacioni sud poništio prvostepenu presudu.

Aktuelnog glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića povezuje još jedan sudski predmet.

Dva mjeseca pošto je Mandić zaprijetio Katniću 2017. godine da će „platiti kad-tad“, Vladimir Novović, tada sudija Višeg suda u Podgorici, u maju te godine oslobodio je Mandića i njegovog partijskog saborca Slavena Radunovića optužbe da su pokušali nasilnu promjenu ustavnog poretka, tokom demonstracija 24. oktobra 2015. godine, kada su demonstranti predvođeni proruskim i prosrpskim Demokratskim frontom pokušali nasilan upad u Skupštinu Crne Gore.

Sutkinja Suzana Mugoša, koju Katnić pominje u pismu je sudila u predmetu pokušaja državnog udara i osudila optužene, ali je Apelacioni sud naložio da ona, pošto su ukinuli njenu presudu, više ne može postupati u ovom slučaju.

I sutkinja Mugoša je na žestokom udaru novih crnogorskih proruskih i prosrpskih vlasti.

Bivši specijalni tužilac Saša Čađenović o kojem Katnić piše, bio je njegov zamjenik i zajedno su postupali u predmetu pokušaja državnog udara.

Radoje Zvicer slovi za vođu kavačkog mafijaškog klana i on je godinama u bjekstvu, a Petar Lazović je sin Zorana Lazovića, koji je ranije uhapšen zbog sumnje da je radio za interese mafije i bio dio Zvicerovog klana.

Petar Lazović je, kako navodi njegova odbrana, bio infiltriran u Zvicerov klan po zadatku, kao službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Sanja Jovićević i Stojanka Radović bile su specijalne tužiteljke u Katnićevom timu, kao i Lidija Mitrović.

Miloš Šoškić je specijalni tužilac.

Napominje i da bi volio kad bi sve ostalo između njih dvojice, ali da to nije moguće zbog okolnosti da je pismo išlo preko Uprave Istražnog zatvora i na kontrolu sudiji za istragu Šćepanoviću.

Nađi nekoga da ti objasni kako da tražiš kopiju žalbe koju sam napisao na rješenje o pritvoru. To se traži od suda, nemam kopiju, a dobro je da je imaš. Ako ti je ne daju, angažuj Lazara (Akovića – prim.aut) da je kao advokat preuzme, daj mu punomoćje, ali neka ne preuzima druge radnje bez moga odobrenja - kaže Milivoje Katnić na kraju pisma.