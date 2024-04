Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) ispituju imovinu bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, saopšteno je iz SDT-a.

“SDT i SPO svakodnevno preduzimaju brojne radnje u cilju identifikacije imovine okrivljenih Z.L. i M.K., i to kako one koja je upisana na okrivljene i članove njihovih porodica, tako i one za koju postoji određeni stepen sumnje da je upisana na druga fizička i pravna lica, a čiji su stvarni vlasnici okrivljeni i članovi njihovih porodica”, navodi se u saopštenju.