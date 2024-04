Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, ocijenio je da je vlast kritikama na rad 43. Vlade i prozivkama o koncesijama Branislavu Branu Mićunoviću i nepostojanjem ugovora za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, uzela "taktiku starog režima".

Izvor: Vlada Crne Gore

To su, kako je rekao, posljedice premijerskog sata, gdje je premijer Milojko Spajić "raskrinkan, pa su im potrebne afere".

Abazović je u gostovanju na TVCG rekao da vlada na čijem je čelu bio nije dala koncesiju Mićunoviću, za razliku od 42. Vlade, kada je Spajić bio ministar finansija i nije mogla da naplati koncesije, a da je 43. Vlada naplatila i donijela četiri miliona u budžet, između ostalog i za kockarnice u Hiltonu i Net Montenegro, što nije moglo da se ranije naplati, prenosi Portal RTCG.

To je, kako je kazao, jednostavno riješiti, tako što će Mićunoviću na sjednici Vlade u četvrtak oduzeti koncesiju.

"Što se tiče lobiranja fasciniran sam neznanjem ove Vlade. Ne mogu da vjerujem da ljudi sjede u Vladi i misle da nešto može da se naplati iz budžetske rezerve bez akta. Postoji dokument, ali nijesu htjeli da ga vide. Što se mene tiče, kao i druge stvari neka pokrenu proces, ali kada se to završi, onda ćemo i mi pokrenuti proces", kazao je Abazović.

On je objasnio da je Crna Gora bila jedina zemlja bez angažovanih lobista i da je taj ugovor od 350.000 "najmanji mogući" i da je to, kada se uporedi sa zemljama regiona, "desetostruko manje."

"Svaka vlada treba da ima ovakve ugovore i da izabere firme koje smatra da će najbolje raditi u našem interesu u Vašingtonu. U tom periodu kada smo stali na stranu Alijanse u ratu u Ukrajini morali smo da imamo veću vidljivost u Vašingtonu. Ali ovo su gluposti, jer sve je odrađeno po propisima. Zadovoljan sam šta je sa tim novcem urađeno, jer smo zemlja koja je u skromnim uslovima pokazala agilnost i naši partneri su to umjeli da cijene", ističe Abazović.

Inače, kako kaže, Crna Gora ima problem sa vidljivišću i treba da ima drugačiju strategiju i da više ulaže.

Abazović dodaje da je na premijerskom satu "najvažnija bilo priča o ujaku", odnosno, kako tvrdi, "spoznaja da se odluke donose van Vlade" i da je to problematično. Poručuje i da će naredni premijerski sat, 30. aprila, biti podjednako zanimljiv.

"U EPCG doveli ljude iz prethodnog režima koji su imali loše rezultate"

Što se tiče Elektroprivrede, Abazović kaže da ne razumije zašto se mijenja menadžmet koji je dobro radio i donio profit od 50 miliona eura, "što je rekord".

"Bilo je puno priča o toj kompaniji i ne mogu da vjerujem da su se u ovoj Vladi odrekli te uprave i doveli ljude iz prethodnog režima koji su imali loše rezultate. Mi smo uvećavali kapital te kompanije spajanjem Željezare i prethodnima čestitam na rezultatima", kazao je Abazović.

Što se tiče mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije koja je upozoravala da ne bi trebalo kupiti Željezaru, Abazović smatra da sama činjenica da tada Agencija nije željela da se izjasni, a sada jeste, "pokazuje da su to uradili pod pritiskom", prenosi Portal RTCG

"Ja samo pitam sa kim je to Željezara konkurentna u Crnoj Gori. Sa panelima koje treba tamo da se instaliriraju bila bi profitabilna i bez proizvodnje čelika, ali čini se da ovdje treba da neki privatnik uzima profit, a ne država. Ta mi logika nije jasna. Mi smo vidjeli tu biznis šansu, i ovo što ministar energetike govori o investitorima, ne bi imao gdje da ih dovede, da nije država preuzela Željezaru", navodi Abazović.

"Oni koji nemaju petlju ne mogu da urade ništa"

Ponašanje GP URA, kako dodaje, bilo bi drugačije da su dio vlasti.

"Ako hoćete da uđete u neku bitku, onda treba u njoj da ostanete do kraja. Sada imamo cirkus da se tuže oko izbora v.d. direktora Uprave policije. Oni koji nemaju petlju ne mogu da urade ništa, ako nemate snagu da nešto promijenite nemojte ulaziti u bitke koje ne možete da iznesete do kraja. Demokrate su mogle i da prihvate Aleksandra Radovića za v.d. Imao sam korektnu saradnju sa Radovićem, ali ne znam kako će on da daje zadatke svojim podređenima, a imamo informacije da nije prošao poligraf. Ovakve komparativne prakse nijesam nigdje čuo i pročitao. Isto kao ni za situaciju da dođe ministar pravde i optužuje šefa SPO, to je takođe nešto što nigdje nije viđeno", ocijenio je bivši premijer i predsjednik GP URA.

Smatra da je ovo što se dešava na političkoj sceni oko rekonstrukcije Vlade "tuča oko fotelja" i da se samo izmišljaju novi izrazi.

"Sada je IBAR, prije je bio Manival. Volio bih da se rekonstrukcija desi što prije. Treba da se demaskiraju svi i sada je dobar proces u kojem je demaaskiranje uzelo maha i kad god dođu izbori biće blagotvorni, ali ne bih žurio", rekao je Abazović.

Ocjenjuje i da je situacija mnogo bolja nego prije dvije ili tri godine i kaže da im je partner svako kome je platforma poštovanje zakona i Crna Gora u Evropi.

"Svako ko želi da glumi malog DPS-a u nekom drugom obliku, taj neka traži druge partnere. Ko želi u ovaj koncept gdje će da bude ruka pravde, poštovanje prava i jačanje institucija ima u nama partnera", naglasio je Abazović.