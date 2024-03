Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer planirao je da rat sa škaljarcima okonča i na način što će kriminalnu grupu okupljenu oko Jovana Vukotića zakrviti sa Nikšićaninom Bobanom Baćovićem, a onda gledati i uživati dok se međusobno budu istrebljivali.

Izvor: SCREENSHOT SKY

To je smišljao dok su njegovi vojnici u zarobljeništvu držali škaljarca Mila Radulovića, sa čijeg broja telefona su slali poruke i mamili u zasjede brojne članove supraničke zločinačke ekipe.

Nakon dogovora 20. oktobra 2020. godine da preko Skaj aplikacije djeluju u tom smjeru, koristeći Radulovićev nalog na tom kriptovanom programu ubjeđuju škaljarce da je Baćović promijenio dres i krenuo u lov na njih.

Tu informaciju prosljeđuju na više adresa, što je urodilo plodom - neki škaljarci gutaju mamac i prave posebne čat grupe, u kojima im Kapetan, po Zvicerovim instrukcijama, dodatno objašnjava da ih je Baćović izdao i pobio im braću, pišu Vijesti.

Tokom prepiske u grupnom čatu, Radulović ubjeđuje Vukotića i škljarce, koji pišu sakriveni iza nikova Shell i Ivo, da moraju hitno reagovati i likvidirati Baćovića.

Nakon početnog komešanja i pitanja kako su pustili tog Nikšićanina da se uvuče među njih, prelaze na planiranje likvidacije. Dogovaraju da taj plan drže u strogoj tajnosti i da Nikšićanina pokušaju da navuku preko osobe koju oslovljavaju nadimkom Hajduk.

Zvicer cijelo to vrijeme diktira, a Radulović piše “svojim” škaljarcima - da im je Baćović najveći neprijatelj...

“Možemo li mu dovatit’ onoga kuma Radoševića (Ranka). On sve radi za njega. Prošle ili pretprošle godine je bio u Nikšić, gledao se sa kavčanima. I rekli su mi da je dobro sa Elezom (Darkom), da je samo fora da su loše, to da znate. Moramo se dobro pazit Eleza”, naređuje Zvicer glasovnom porukom šta da Radulović piše.

Odmah potom šalje poruku da Radulović već sjutradan mora da “upire” na Radoševića: “To je kum ovome”.

Iako Zvicer prvobitno traži od Radulovića da sugeriše Vukotiću da ne diraju porodicu Baćovića, već da jure samo njega, u prepisku se uključuje Milan Vujotić koji predlaže suprotno. Objašnjava da škaljarce treba nagovarati da ubiju Baćoviću brata, a da mu oni nakon toga proslijede poruke koje su razmjenjivali sa Radulovićem.

“Treba ih napalit da mu oderu brata, ako njega ne budu mogli dovatit, ili ga mi ne budemo mogli dovatit’. Oderu mu brata i onda mu mi samo puštimo ove poruke kako su se dogovarali. Ima da se pokasape”, predlaže Vujotić.

Zvicer sa ostatkom ekipe prihvata njegov predlog.

“Naš cilj ide znaš kojom brzinom uzbrdo - ful, ful. Ne paze se njemu braća. Nije glupo. Posle toga ne može biti njihov”, odgovara mu vođa kavačkog klana.

Vujotić pita što je za njih bolje da učine: “Da ga oderemo, ili da napalimo njih da mu opale braću, pa onda da se on okrene protiv njih kad mu ove poruke puštimo?”.

“I to Žuti (Radoje Živković) da mu pušti - đe si bolan Bobane? Ha. Al’ neće njemu vjerovat ništa. Bravo”, odgovara Zvicer.

“Ja mislim da oni ne mogu da ratuju protiv Bobana. Eto. I cilj nam je da saznamo ko su mu ta trojica u Barsu što su odrali Sava. Jer ti su mu izgleda od povjerenja velikoga i spremni su na sve”, komentariše Vujotić, pišu Vijesti.

Radoje Živković dodaje da će Baćoviću poslati slike, a onda svoj predlog daje i Igor Božović.

“Kad mu oderu brata, namjestit te mesare u štek đe su muriji, direktno. Da on zna tačno da su njihovi mesari ubili njemu brata. I eto ti kasapnice sa Bobanom. Onda će da ih pokasapi sve”.

Zvicer odbija da rade isto što i “ono smeće od Manekena” - da slikaju i šalju slike:

“Nego ovo kako smo krenuli. Ovo kao što su krenuli. Vidiš oni su prvi zvali Kapetana u čat, pa će tako i da ga zovu na sastanak. Imaš li ti m**a Kapetane da iskrojiš njih na sastanak, još ćemo ti dat’ pet miliona? Napraviće se haos na našu stranu ako ne ostave DNK ili nešto. To su ti laka djela. A čo’jek seljak. To možemo da uradimo da zna Kapetan đe su štekovi i sve, i da su to njihovi ljudi da rade. Šklempovi ljudi da rade, a da Kapetan zna za štek i sve ostalo i onda samo kažemo Bobanu - evo ti ih u taj štek”.

Božović mu odgovara da je i on tako mislio, a Vujotić predlaže da im oni nađu štek u Nikšiću, pa da Kapetan kaže škaljarcima da je on taj dio posla završio.

“Bravo, bravo. Eto kombinacija. Na to se bazirajmo ako ne mognu oni ništa da naprave. Pustimo ih par dana da vidimo mogu li da se organizuju. Al’ ne dugo čekat’”, dodaje Božović.

“Samo da oni dobro progutaju udicu. Sad im je zabodena, al’ nije dobro progutana. Viđeli ste kako Šklempo piše sa Bobanom, ono je sprdnja. Ful na njega, da mu on pokaže koliko je opasan, a ne smije iz kuće izać’. I ovo ti je on tražio Iva i ovoga Gora - Shella. On je njih tražio da prave čat. Sve ti je to njegovo maslo posle priče ove. I neće on da pita Kapetana, no šalje ove. A ne može bez Kapetana”, piše Zvicer.

Igor Božović objašnjava Raduloviću da u grupni čat sa škaljarcima napiše ono što je Zvicer već tražio od njega - da mu je Kusko ispričao da je sa Bobanom uradio nešto veliko na ostrvu, ali da nije bio zadovoljan tim poslom.

Poručuje Raduloviću i da, pošto ih je već poslušao i napisao da nije za to da se diraju porodice, promijeni priču i kaže da prihvata taj plan ako je većina za.

“Nikad nešto bolje nismo no ovo sad napravili. Ovo je stvarno fenomen svih fenomena. Ovo mi nismo ni očekivali da će ovako da se izdešava. Relano. E sad brate se ovo mora koristit. Sad ili nikad. Za svačiju dobrobit. E jedino što kaže Amico (Vujotić) ove u Barsu moramo da saznamo ko su, jer vidiš ima on opasne mesare Boban. Ima on ljude, on je baš najopasniji”, piše Božović.

Kavčanin sakriven iza nika Gladijator objašnjava da bi se moglo desiti da krivica padne na njih: “Da nategnu Serdara da mu ubije brata i tu nema više nazad, zbližit će ih to još jače kad padne na nas krivica, a ako posumnja na njih, onda i sa njima ima problem veliki, to mu je brat, tako da se tu ne može pogriješit. A samo da svi ovi Serdaru daju taj posao, ne znam ja mislim da tako treba, a vi odlučite”.

Božović mu odgovara da Baćović ne može posumnjati u njih, jer će oni kontrolisati situaciju: “Jedino da nam uteknu iz toga šteka mesari”.

Dva loša ratuju i to je to...

Miloš Radonjić, sakriven iza nika Kalabrez, koji tada “čuva” zarobljenog Radulovića, od Božovića dobija upozorenje da Baranin ne smije slovo pogriješiti tokom dopisivanja sa škaljarcima i da mora pisati oni samo ono što Born (Zvicer) kaže, pišu Vijesti.

Vođa kavčana piše ostalima da ne šalju glasovne poruke o tome ko su Baćovićevi mesari, jer će uplašiti Radulovića, a onda tom Baraninu poručuje:

“Kapetane, nisi ti razumio nas. Ako to bude bilo da mu oni rade brata, neka mu slobodno rade brata. Samo da to bude da mu Maneken radi brata, pa neka se oni posle kolju. A mi ćemo da ih posmatramo. Dva najlošija čo’jeka ničim izazvana neka ratuju i to je to. Neka ide da odmara Mile, danas je veliki posa’ napravio. A i ti boga mi, toliko vremena s jednim okom gledat, naprezat, al’ što ćemo, moramo mi njima oči izvadit. Moramo. Četri put’ su pucali na tebe u dva mjeseca... Zato ako se to bude radilo mora naš štek, đe se pali itd. Nemoj misliti da će Klempo to široko raditi, zna on posao vrlo dobro”.