Izvor: Uprava Policije CG

Baranin Stefan Janković ispunio je sve rigorozne uslove propisane Zakonom o oružju, prije nego je 2021. godine dobio četiri dozvole za držanje i nošenje oružja - prije toga nije osuđivan, prošao je terensku provjeru i dostavio dokaz da je lovac, tvrdi njegov pravni zastupnik advokat Damir Lekić.

“U konkretnom slučaju, a sa čim je UP u svemu bila saglasna, građanin Stefan Janković je ostvario sve neophodno potrebne rigorozne uslove, koji su propisani Zakonom o oružju, kako bi stekao pravo za držanje i nošenje četiri vatrena oružija, iz kojeg razloga mu je UP i izdala četiri oružna lista za držanje i nošenje tog vatrenog oružja. Nikada ranije nije osuđen ni za jedno krivično djelo, kao ni za prekršaj, pa ni za ove propisane Zakonom o oružju kao strikno zabranjene, ako neko želi da u skladu sa tim zakonom postane držalac ili nosilac vatrenog oružija ili i držalac i nosilac istog. On je od strane UP morao da bude podvrgnut terenskoj i bezbjednosno - operativnoj kontroli u pogledu trenutnog i potencijalnog budućeg ponašanja, a koje kontrole su izuzetno stroge i krute i vrlo ih je teško savladati ukoliko postoji i ona najminimalnija sumnja policije da se oružje na bilo koji način može zloupotrijebiti, kao i da se tom građaninu ne može pokloniti puna vjera u pogledu njegovog ponašanja”, tvrdi Lekić, za Vijesti.

Advokat je istakao da je Janković, po mišljenju službenika UP ovlašćenih za izdavanje tih dozvola, uspješno savladao terenske kontrole koje je sprovela bezbjednosno-operativno terenska služba policije.

“...Član je lovačkog društva, redovno ide u lov u periodu kada je to zakonom dozvoljeno i UP je u tom pravcu dostavio sve relevantne dokaze iz kojih proizilazi da je on redovan član lovačkog društva, a zbog čega se (dakle, radi lova kao velik broj građana) u krajnjem toj upravi i obratio zahtjevima za nabavku ovog vatrenog oružja”, kazao je Lekić.

Tvrdi da je Janković, upravo po tom osnovu, kao neosuđivan i kao neko ko je po mišljenju policije uredno i besprekorno savladao sve terenske i bezbjednosno-operativne procjene, a naročito one koje se odnose na njegovo ponašanje u pogledu načina upotrebe oružja, od iste te UP dobio četiri dozvole.

“Za držanje i nošenje četiri vatrena oržija, a koja je držao u svom domu i nosio i koristio u svemu u skladu sa Zakonom o oružju, a nikako drugačije, jer bi, da to nije bilo tako, isti po službenoj dužnosti bio podvrgnut krivičnom progonu zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružija i eksplozivnih materija... falsifikovanje isprave... navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja ili drugih krivičnih djela, a što se nikada nije dogodilo ili prosto rečeno, da nije tako, on jednostavno ne bi ostvario pravo da bude nosilac nijednog, a ne četiri oružna lista”.

Istakao je da, kada se sve to ima u vidu, tekstovi objavljeni u Vijestima “postaju nerazumljivi i neshvatljivi”, a izjave UP “potpuno paušalne i proizvoljne, te nepotkrijepljene u dokazima i činjenicama”.

“Svakako, mi uvjek podržavamo i pozdravljamo izvještavanje novinara koje se odnosi na određene krivične postupke koji su u toku, a naročito ove koje vodi Specijalno državno tužilaštvo, jer je kod ovih postupaka zaista neophodna potpuna transparentnost i javnost, pa ćemo kada se već na ovakav način stvorila prilika istu i mi iskoristiti i ukazati javnosti na još nekoliko (osim već navedenih) nesumnjivih činjenica, a to su da se Stefanu Jankoviću ni u tom krivičnom postupku, kao ni u bilo kojem drugom krivičnom postupku ne stavljaju na teret krivična djela nedozvoljeno držanje oružija i eksplozivnih materija, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, niti navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja”, rekao je Lekić Vijestima.

On tvrdi da to što se, eventualno, protiv nekog službenika UP negdje vodi izviđaj zbog izdavanja odeđenog broja oružnih listova, ni na jedan način nema veze sa Jankovićem, ali i da terenska provjera za tog Baranina nije onakva kakvu je Uprava policije dostavila Vijestima “za potrebe teksta objavljenog 12. marta pod nazivom ‘Načelnica naoružala škaljarca’...

“Taj izviđaj govori sam za sebe, budući da datira još od 2022. godine, a nije prerastao u istragu ili u krivični postupak, što dovoljno govori o njegovoj osnovanosti i postupcima tog službenika, u čjim radnjama očigledno ne postoje propusti, jer da to nije tako, od 2022. godine do danas (proteklo više godina) taj službenik bi ipak bio procesuiran u skladu sa zakonom”, rekao je Lekić.

Objašnjava da se u takvim predmetima, u kojima izviđaji nisu složeni, već jednostavni, ako postoji bilo kakakv osnov za progon, vrlo brzo formira krivični postupak:

“Jer bi osnov sumnje koji je potreban za izviđaj, vrlo lako i brzo prerastao u postojanje osnovane sumnje koji su potrebni za ostvaranje istrage ili pokretanje postupka”.

Lekić je istakao da se Jankoviću, u postupku pred podgoričkim Višim sudom, na teret stavlja da je član određene kriminalne organizacije, odnosno da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a da policija i tužulaštvo “do sada” ni u domenu postojanja osnova sumnje, a kamoli postojanja osnovane sumnje, za te tvrdnje i navode iz tog postupka nije nikada prikupila, niti otkrila, niti pronašla ni jedan jedini dokaz”.

“...A što bi, siguran sam, da je to tako, ipak morala da pronađe”.

“U čemu se zaista u potpunosti ogleda neosnovanost, arbitrernost i proizvoljnost ovog krivičnog postupka koji se vodi protiv njega pred Višim sudom u Podgorici”.

Lekić je kazao da je siguran da bi policija, da su prilike onakve kakvim su opisane u tekstovima “Vijesti” “sačinjenim vjerovatno koristeći određene (neprovjerene ili zlonamjerne i ciljano upućene) izvore iz SDT, Višeg suda u Podgorici i UP”, ipak morala za života Stefana Jankovića sama doći do određenih dokaza:

“Koji ga kompromituju za ta navodna činjenja koja su istaknuta u predmetnom tekstu, ili pak za neka druga kompromitujuća i inkriminirajuća postupanja, a što nije slučaj, a što se posebno odnosi na navode UP u tekstu od 12. 3. 2024. godine u dijelu navodno izvršenih određenih terenskih i bezbjednosno-operativnih provjera, a koje vidjeli smo ni sama UP kada mu je izdala ova četiri oružna lista zapravo nije prihvatila kao pouzdane i tačne, iz čega se lako može izvući zaključak da te smetnje uopšte nisu postojale, već da su se sada iz nekog razloga naprasno pojavile, te da je izviđaj protiv ovog službenika koji je izdavao ove oružne listove nažalost samo kolateralna šteta”, rekao je Lekić, kako pišu Vijesti.