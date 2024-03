Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici zatražilo je da se Beograđanu Luki Pilčeviću, okrivljenom za ubistvo Milića-Minje Šakovića, sudi u odsustvu u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Advokatica Luke Pilčevića je objasnila kako je optužnicom predstavljeno da je Pilčević direktni izvršilac ubistva, a da je Kragujevčanin Duško Tanasković njegov saučesnik.

Šaković, osumnjičeni član “škaljarskog klana” ubijen je u junu 2022. godine u Budvi.

“Odluku o predlogu Višeg tužilaštva očekujem uskoro”, saopštila je Petričić.

Na jučerašnjem ročištu, putem video-linka uključio se optuženi Tanasković, koji je trenutno u hrvatskom zatvoru, jer mu se u toj zemlji sudi povodom optužnice za drugo ubistvo. Tanasković se branio ćutanjem, piše RTCG.

Prije nego što je održana kontrola optužnice, Tanaskoviću je diplomatskom poštom u Splitu dostavljeno obavještenje o održavanju ročišta. On je to i potpisao, a i prošle godine timu crnogorskih istražitelja koji su ga saslušali u Hrvatskoj saopštio je da će se braniti čutanjem.

Šaković je ubijen 17. juna 2022. godine, dok je sjedio u kafiću u centru Budve.

Tanasković je u međuvremenu optužen za ubistvo Gorana Vlaovića u Hrvatskoj na Pagu u avgustu 2022. godine. Prema pisanju hrvatskih medija, ubistvo Vlaovića dovodi se u vezu sa ratom zavađenih kotorskih klanova. Isto tako i ubistvo Šakovića pominjano je u kontekstu obračuna “škaljarskog” i “kavačkog” klana.

Šaković je u policijskim evidencijama povezivan sa kotorskim “škaljarskim klanom”.

Takođe, Šaković je ranjen 8. septembra 2017. godine ispred lokala „Auto Zeta“ u Podgorici. Tada je ubijen njegov prijatelj Ivan Nedović. U crnogorskoj policiji su smatrali da je Nedović bio slučajna žrtva, a da je ključna meta bio Šaković.

Više tužilaštvo je 20. jula prošle godine zvanično optužilo Tanaskovića i Beograđanina Luku Pilčevića za ubistvo Šakovića.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici, u predmetu koji je formiran protiv okrivljenog L.P. zbog krivičnog djela teško ubistvo i okrivljenog D.T., zbog krivičnog djela teško ubistvo putem pomaganja, na štetu M.Š., dana 20.07.2023. godine podiglo je optužnicu protiv navedenih lica, zbog gore navedenih krivičnih djela, a nakon sprovedene istrage i obavljenog saslušanja okrivljenog D.T. pred nadležnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, koji se tom prilikom branio ćutanjem. Takođe, odlukom nadležnog pravosudnog organa Republike Hrvatske odloženo je izručenje okrivljenog D.T. do završetka krivičnog postupka u Republici Hrvatskoj, koji se vodi protiv lica D.T.”, odgovorili su Portalu RTCG iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici prije nekoliko mjeseci.

Kako smo već pisali, Hrvatskoj je prošle godine predat zahtjev crnogorskog Ministarstva pravde za izručenje Duška Tanaskovića. Zvanična molba hrvatskim vlastima upućena je 31. avgusta 2022.godine. Međutim, hrvatske vlasti saopštile su da će optuženi prvo odgovarati u toj zemlji za ubistvo Vlaovića, prenosi RTCG.

Tanasković je u više navrata bio u fokusu hrvatskih medija, a poslednji put nakon što je progutao žilet u zatvoru, zbog čega je bio i hospitalizovan. Hrvatska policija je ozvučila njegovu ćeliju, i tako došla do novih informacija o atentatu na Vlaovića, ali je to sada predmet posebne sudske odluke, gdje će se procjenjivati da li je to validan sudski dokaz.

Rat zavađenih kotorskih klanova počeo je prije desetak godina, i od tada je u mafijaškim obračunima stradalo više desetina osoba. Neka ubistva dogodila su se u regionu, a neka u zemljama EU.