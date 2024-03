Svih sedam prijavljenih za privremenog šefa policije juče su poligrafski testirani, ali četvorica nijesu prošla detektor laži, dok za jednog nije bilo moguće utvrditi rezultate.

Izvor: Kurir/Stefan Jokić

Od sedam prijavljenih za privremenog šefa policije detektor laži nijesu prošla četvorica kandidata, dok testiranje kod jednog nije uspjelo zbog zdravstvenog stanja. Navodno još nema političkog dogovora o Brđaninovom nasljedniku, jer premijer Milojko Spajić i njegov PES ne preferiraju iste kandidate za koje Demokrate tvrde da bi najbolje odgovorile tom kompleksnom zadatku

“Poligraf su prošla dva lica, četiri nijesu, dok se na jednog nije mogao primijeniti poligraf zbog zdravstvenog stanja, ali isto lice ne ispunjava uslove”, rekao je izvor iz portala Vijesti.

Sagovornici lista tvrde da su kandidati odgovarali na ključna pitanja o eventualnim vezama sa pripadnicima organizovanog kriminala, ali i vezama sa politikom i političkim partijama.

Poligraf je ponuđen kandidatima u javnom pozivu i formularu koji je definisala Vlada, kada je odlučila da razriješi sadašnjeg direktora Brđanina. Tamo je navedeno da odbijanje poligrafa, koji nije dokaz na sudu, nije eliminatorni uslov za prijavu, ali u svi kandidati prihvatili testiranje.

Vlada bi trebala da raspravlja o izboru v.d. direktor Uprave policije jer je Zoranu Brđaninu danas posljednji dan u fotelji pprvog policajca, na sjednici koja je zakazana u 15 časova, pišu Vijesti.

Aleksandar Radović pominje se kao jedan od favorita PES-a za v.d. poziciju šefa Uprave policije, dok je pomoćnik direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, navodno takmac ministra Danila Šaranovića za tu poziciju

Od sedam službenika Uprave policije za v.d. direktora, u trci su i tri aktuelna pomoćnika. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović (DCG) juče je navodno trebalo da obavi intervju sa svima...

Navodno još nema političkog dogovora o Brđaninovom nasljedniku, jer premijer Milojko Spajić i njegov PES ne preferiraju iste kandidate za koje Demokrate tvrde da bi najbolje odgovorile tom kompleksnom zadatku, pa je i promjena odluke o razrješenju Brđanina jedna od opcija, kako policija ne bi ostala bez čelnog čovjeka.

Rukovodilac Sektora za finansijsko-obavještajne poslove Aleksandar Radović jedini od prijavljenih kandidata ima petogodišnje rješenje pomoćnika direktora policije, jer mu je Vlada u vrijeme dok je ministar MUP-a bio Filip Adžić najprije u januaru prošle godine povjerila privremeni, a potom 6. jula i pun mandat. Radović je još 1999. godine zasnovao radni odnos u MUP-u kao pozornik, a potom je uporedo završio Pravni fakultet. Bio je član radne grupe Poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbjednost, nakon čega je, kako upućeni tvrde, kao kadar od povjerenja bivšeg šefa policije Veselina Veljovića od 2015. do 2021. bio oficir za vezu Uprave policije pri EUROPOL-u u Hagu, naveli su iz Vijesti.

Nakon povratka iz Holandije bio je u Odsjeku za suzbijanje teških krivičnih djela, kojim je u to vrijeme rukovodio pomoćnik direktora Dejan Knežević, a potom i pola godine koordinator Grupe za istrage krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca u SPO... Upravo njega, za svog svjedoka, predložio je okrvljeni Knežević, koji je prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) navodno bio dio kriminalne organizacije i odavao podatke policajcima, koji su radili za kavački klan.

“Nedugo nakon što je prihvatio ovu poziciju, počelo je da uživo dolazi, putem nezvaničnih kanala, SKY materijal iz EUROPOL-a, odnosno, preko crnogorskog oficira za vezu Aca Radovića. Istakao je da je u tom periodu, svugdje u svijetu SKY bio živ, odnosno bila je aktivna platforma, i da je bilo kome htio da odaje te informacije, to bi učinio tada kada je sve to bilo uživo... Tačno je da je lično on prvi dobijao SKY materijal u tom vremenu kada je SKY bio živ i to je trajalo nekih desetak do petnaest dana.... A u vezi sa svim ovim detaljima, predložio je da se sasluša oficir za vezu Aco Radović”, interpretira tužilac u optužnici Kneževićevu odbranu.

Dan prije nego je Vlada treći put smijenila direktora UP Zorana Brđanina, ime Aleksandra Radovića je pomenuto kao poželjan kadar PES-a i premijera Milojka Spajića za v.d. poziciju šefa UP.

Upravo je Šaranović krajem novembra 2023. povjerio Šćepanoviću da rukovodi sektorom kriminalistike, kojim je od marta prošle godine koordinirao šef SPO Predrag Šuković.

Šćepanović je obavljao poslove pozornika, saobraćajnog policajca i policajca u interventnoj jedinici, a potom je od 2006. do 2011. bio pripadnik A-tima Specijalne antiterorističke jedinice.

Nakon SAJ-a, Šćepanović je obavljao brojne pozicije u CB Nikšić, a od 2015. do 2019. godine i poslove načelnika Jedinice za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Nikšiću, a potom i u Sektoru kriminalističke policije. Prije napredovanja na mjesto pomoćnika, obavljao je poslove načelnika Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, piše portal Vijesti.

Pomoćnik direktora Sektora granične policije Milutin Vasiljević završio je Vojnu akademiju, a od 2000. je službenik MUP/UP gdje je obavljao brojne starješinske pozicije u PJP, CB Nikšić... Od 2006. do 2011. je pokrivao poziciju inspektora Odsjeka za operativni rad u Sektoru granične policije, a potom je dvije godine bio oficir za vezu u misiji UN na Kipru.

Nakon povratka iz misije Vasiljević je pokrivao pozicije komandira granične policije, a potom mu je prije godinu bivši ministar MUP-a Filip Adžić u v.d. statusu povjerio Sektor granične policije.

Miloš Peković, koji je dostavio dokumentaciju na javni poziv MUP-a, na predlog tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, polovinom aprila 2021. godine, postavljen je na mjesto komandanta Posebne jedinice policije. Do tada je Peković obavljao poslove komandira u PJP, kazali su iz Vijesti.

Među prijavljenim kandidatima je i aktuelni načelnik kolašinske policije Zoran Braunović, koji je u svoje i u ime kolega, još 2021. godine od skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu tražio da “zbog mobinga na dan parlamentarnih izbora 2020. godine organizuju kontrolno saslušanje menadžmenta Uprave policije”.

Desetine policajaca su, tog dana, prije otvaranja birališta, preraspoređeni na navodne zadatke van mjesta boravka. Najveći broj onih kojima su šefovi pokušali da oduzmu pravo glasa bio je u Podgorici, odakle su ih rasporedili u Danilovgrad, Cetinje, Kolašin...

Među onima koji su tog dana kako su tvrdili trpjeli mobing, diskriminaciju je pretrpio i Braunović.

Prije nešto više od mjesec, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković (PES) odgovorio je Vijestima da će inicirati da se na tom skupštinskom tijelu raspravlja o progonu policajaca 30. avgusta 2020. godine...navodi portal Vijesti.

Braunović je i 2021. godine bio u trci za direktora UP, te je tada zauzeo četvrtu poziciju u konkurenciji od 19 prijavljenih kandidata.

Načelnik Regionalnog centra granične policije “Centar” Petar Šestović, kojeg u policijsko-političkim krugovima označavaju kao favorita PES-a, slovio je za bliskog saradnika nekadašnjeg prvog policajca Veselina Veljovića, koji se od jula prošle godine, zbog sumnje da je bio kriminalne grupe, nalazi u pritvoru.

Šestovića je Veljović imenovao 2009. godine za načelnika CB Bijelo Polje. Tri godine kasnije, Veljovićev nasljednik u fotelji šefa crnogorske policije Božidar Vuksanović, imenovao ga je za načelnika podgoričke policije. Sa te pozicije smijenjen je već u martu 2013. godine...pišu Vijesti.

Nikšićanin Milentije Doderović je poslao dokumentaciju za v.d. šefa UP, a upućeni tvrde, da je od 2021. godine neraspoređen kadar u sistemu UP, rođak nekadašnjeg pomoćnika Dragana Blagojevića, a za vrijeme ere Veljovića u UP pokrivao je poziciju komandira za obezbjeđenje objekata - Vlade, Skupštine...

Doderović je i predsjednik džudo kluba “Akademik”, a njegova supruga Ana je tužiteljka u ODT Nikšić.