Na javni poziv sinoć do 20 časova prijavilo se sedam službenika Uprave policije za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, među kojima su i tri pomoćnika.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Danilo Šaranović neće kandidate koje mu premijer Milojko Spajić sugeriše.

Za v. d. poziciju šefa UP prijavio se jedini pomoćnik direktora u punom mandatu Aleksandar Radović, koji je rukovodilac Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, v. d. pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, ali i vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora granične policije Milutin Vasiljević, pišu Vijesti.

Takođe je i Zoran Braunović, inače načelnik kolašinske policije, dostvio dokumentaciju koji je na konkursu direktora policije 2021. godine bio četvrti od tadašnjih 19 kandidata u trci za šefa Uprave Policije.

Na javni poziv MUP-a prijavio se i komandant Posebne jedinice policije Miloš Peković, aktuelni načelnik Regionalnog centra granične policije “Centar” Petar Šestović i službenik policije iz Nikšića, koji je već duže neraspoređen kadar u UP - Milentije Doderović, navode Vijesti.

Nije jasno da li će još neko osim ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića pregledati prispjelu dokumentaciju kandidata. Tokom današnjeg dana ministr će obaviti intervjue sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Takođe, danas bi trebalo da se sprovede poligrafsko ispitivanje kandidata koji pristanu na to, najvjerovatnije sa pitanjima imaju li veza sa organizovanim kriminalom i političkim partijama. U formularu koji je objavio Šaranović stoji da odbijanje poligrafskog testiranje nije eliminatorni uslov.

Prema zaključcima sa elektronske sjednice Vlade od 4.marta, Šaranović je zadužen da za sjutrašnju sjednicu Vlade pripremi i dostavi izvještaj o sprovedenom javnom pozivu i spisak prijavljenih koji ispunjavaju uslove, nakon čega će izvršna vlast, na njegov predlog, za v. d. direktora odrediti jednog od rukovodilaca unutrašnje organizacione jedinice UP, kazale su Vijesti.

Raspisivanje javnog poziva za kandidate za v. d. šefa policije, poligrafsko testiranje kandidata, kao ni predstavljanje liste kandidata na sjednici Vlade nije predviđeno zakonom. Zakon predviđa jedino da ministar predloži Vladi kandidata, a da ga ona izabere.

Kako se kroz medije spekulisalo, Šaranović i premjer Milojko Spajić više puta su razgovarali oko imena kandidata. Navodno je Šaranović Spajiću u razgovorima pominjao četiri kandidata - Draška Radinovića, Miloša Pekovića, Milutina Vasiljevića i Lazara Šćepanovića, dok je PES “gurao” Petra Šestovića, ali do dogovora nije došlo.

U policijskim, političkim i novinarskim krugovima spekuliše se da je najnoviji predlog PES-a Aleksandar Radović, a da će ministrov predlog biti Lazar Šćepanović.

Tematska sjednica Vlade Crne Gore na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije zakazana je za sjutra u 15 časova.

Ako on to odbije, Vlada bi morala da promijeni svoju odluku o razrješenju direktora UP Zorana Brđanina, u kojoj stoji da mu mandat ističe sjutra, kako policija ne bi ostala bez čelnog čovjeka, navode Vijesti.

O još jednoj opciji, za koju nema uporišta u zakonu, spekuliše se u političkim krugovima - da Vlada bez predloga ministra, izabere nekog sa liste kandidata koji su se prijavili na javni poziv, a ispunjavaju uslove.

Vlada Crne Gore zaključila je na sjednici 1. marta da Brđanin nema njeno povjerenje, i ostavila odluku o razrješenju do 4. marta, da bi se u međuvremenu konsultovala sa Evropskom komisijom. Međutim, na elektronskoj sjednici 3. marta ga je razriješila sa datumom 12. marta, a naložila Šaranoviću da raspiše javni poziv.

Šaranović je razrješenje Brđanina predložio krajem prošle godine, nakon što je skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu dao negativno mišljenje na dva prošlogodišnja izvještaja o radu UP. Međutim, zbog sukoba PES-a i Demokrata o kadrovanju u sektoru bezbjednosti, pitanje njegove smjene nije stavljano na dnevni red do prije dvije sedmice, uprkos insistiranju Šaranovića da se to uradi. Odnosi PES-a i Demokrata “zategli” su se nakon sjednice Vlade početkom decembra, na kojoj je ministar pravde Andrej Milović zatražio hitne smjene u bezbjednosnom sektoru, kako pišu Vijesti.

Brđanin je u obraćanju javnosti kazao da je odluka Vlade o njegovoj smjeni nezakonita i najavio novu tužbu.