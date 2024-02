Dragan Backović hvalio se krajem 2020. godine da bi mogao da napreduje u službi, apostrofirajući da bi možda najbolje bilo da preuzme Regionalni centar (RC) Zapad

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Uhapšeni komandir Granične policije Dragan Backović hvalio se krajem 2020. godine da bi mogao da napreduje u službi, apostrofirajući da bi možda najbolje bilo da preuzme Regionalni centar (RC) Zapad, kako bi “imali kontrolu granice od Herceg Novog do Pljevalja”, pišu Vijesti.

On je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije, šverc cigareta, zloupotrebu službenog položaja i pranje novca, a uhapšen je 19. januara zbog sumnje da je dio takozvanog Grand klana.

Backović taj razgovor, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, vodi sa takođe okrivljenim Golubom Vojinovićem. Prepričava mu da “kruži priča” da ga hoće za šefa koji bi koordinirao policijom u centralnom dijelu države, ali sugeriše da bi valjalo pogurati da zapravo dobije drugu poziciju, odakle bi imao nadzor nad kompletnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

“Ovamo je neko prosuo priču za mene za načelnika Centra, pa nema dana ko me sretne da mi ne čestita... Sad je novi najavio neke promjene, izgleda da sam najozbiliniji kandidat za centar, kažu da me crkva i Joanikije guraju na to mjesto... Evo, vidjećemo, ako ponude ne smijem odbiti, tako mi je dat savjet”, šalje Backović preko kriptovane Skaj aplikacije 21. decembra 2020. godine, prenose Vijesti.

Četiri dana prije toga - 17. decembra, nakon zahtjeva tadašnjeg potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, dugogodišnji direktor Uprave policije Veselin Veljović podnio je ostavku.

Istog dana za vršioca dužnosti šefa crnogorske policije imenovan je Vesko Damjanović.

U spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) navodi se da Backović sa istim sagovornikom, 28. februara 2021. godine razmjenjuje poruke “iz kojih se vidi i jasno zaključuje da razgovaraju o smjenama u Centru bezbjednosti”.

“Da neće đe tebe na neku poziciju stavljat”, pita ga Vojinović, našta mu osumnjičeni odgovara: “Evo, vidjećemo, ako bude novo javljam ti”, prenose Vijesti.

Potom mu se javlja ponovo 1. marta 2020. godine i obavještava ga da su “smijenili ove iz Centra”: “Sad sam ti ostao sam”, konstatuje.

“Ono je bilo za centar kad je trebalo, ali me nije niko pozivao, rekoše ide nova sistematizacija, otvara se za granicu novi Regionalni centar Zapad, to je za Nikšić i ovaj dio prema BiH, to bi bilo najidealnije i valjalo bi malo pogurati... Kada bi bilo to mjesto za načelnika toga Regionalnog centra, imali bi kontrolu cijele granice prema BiH od Herceg Novog do Pljevalja”, navodi Backović.

Vojinović mu odgovara da će se sjutra time pozabaviti.

“Sjutra ću malo da iščačkam da vidimo, a pisaću ovim našim’ da vidimo može li se đe reagovati”.

Iz SDT-a, nakon citiranih konverzacija, navode da se, kada se sve činjenice dovedu u logičku vezu, jasno može zaključiti da je Backović kao korisnik SKY naloga pisao pod šifrom P3QPFQ, pišu Vijesti.

Tužioci sumnjiče Backovića da je preko kriptovane aplikacije prenosio povjerljive informacije osumnjičenom Golubu Vojinoviću, odnosno obavještavao ga kakve akcije preduzimaju policijski službenici:

“Omogućavajući mu da tako dobijene podatke i informacije koristi za usmjeravanje svojih radnji i sklanjanje neocarinjenih cigareta različite vrste, koje je osumnjični Golub Vojinović prikrivao na kamionskoj prikolici, na neutvrđenoj lokaciji na teritoriji Podgorice”, piše u spisima.

Prema transkriptima koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, taj policijski funkcioner bio je zadužen i da obezbjeđuje nesmetan prolaz švercovanim cigaretama, ali i da ih prenosi preko državne granice, predaje drugim članovima klana i prodaje ih...

Tokom višemjesečne istrage, utvrđeno je da je funkcioner granične policije prevozio cigarete do nadomak granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje ih je predavao drugim pripadnicima krimi-ekipe...

“Iz sadržine komunikacija jasno se zaključuje da su označeni korisnici posredstvom kriptokomunikacione platforme SKY Ecc razmijenili veliki broj poruka, iz čije sadržine proizilazi osnovana sumnja da su prenosili cigarete preko carinske linije, te da su se bavili prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjene robe koje su u tu svrhu prikrivali u Podgorici i Nikšiću, u objektima na sada neutvrđenim, skrivenim lokacijama... Iz ovih komunikacija se može izvesti zaključak da je osumnjičeni Dragan Backović, zajedno sa Golubom Vojinovićem prenosio cigarete preko carinske linije i prodavao ih sada neidentifikovanom pripadniku kriminalne organizacije”, piše u sudskim spisima, prenose Vijesti.

Na čelu te grupe, tvrde tužioci, je Aleksandar Aco Mijajlović i još jedna osoba čiji identite istražitelji pokušavaju da utvrde.

Osim njih, Backovića i Vojinovića, članovima kriminalne ekipe SDT je označilo i policajce Milenka Miću Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića, zatim Dejana Jokića, Zorana Žutog Đukanovića i nekoliko zasada nepoznatih osoba...

Pripadnici te kriminalne ekipe uhapšeni su gotovo istovremeno kada i one koju je, prema tvrdnjama tužilaca, formirao Nikšićanin Milan Rogač.

Članovima te krimi-ekipe SDT je označio njegove sugrađane Milana Vukadinovića i Miletu Simanića. Navodno, oni u nezakonitom poslu krijumčarenja cigareta nisu sarađivali sa ekipom iz takozvanog Grand klana.

Iz Višeg suda “Vijestima” je rečeno da je za sve uhapšene pritvor određen zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela, a kao osnov sutkinja Suzana Mugoša prihvatila je opasnost od bjekstva, prenose Vijesti.

U rješenju kojim je svima odredila pritvor, pojasnila je da se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Prema sudskim spisima, Backovića terete i za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelom krijumčarenje...

Svi uhapšeni negirali su izvršenje krivičnih djela za koja ih terete specijalni tužioci.

U spisima tužilaštva navodi se da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni Backović i Vojinović, 12. februara 2020. godine izvršili krivično djelo pranja novca.

“I to na način što je osumnjičeni Golub Vojinović izvršio konverziju i prenos novca sa znanjem u trenutku prijema da je pribavljen kriminalnom djelatnošću, u namjeri da prikrije i lažno prikaže porijeklo novca”.

Dodaje se da je Backović sa umišljajem bitno doprinio izvršenju krivičnog djela, tako što je na zahtjev i za račun Vojinovića, u Trebinju, od sada nepoznate osobe, preuzeo 86.300 eura.

“Koji potiču od kriminalne djelatnosti okrivljenog Goluba Vojinovića, rasturanja i nezakonite prodaje cigareta, koja činjenica je bila poznata i okrivljenom Draganu Backoviću, te je novac, skrivajući ga kod sebe, prenio preko državne granice istog dana, ne prijavljujuci ga nadležnim državnim organima”, piše između ostalog u dokumentima, prenose Vijesti.

“Pretresaše me me malo ovi tvoji, mobilna na put za Vraćenoviće”, piše Vojinović Backoviću.

Potom ga obavještava, kako se navodi i u spisima tužilaštva, da ide na Ilino brdo.

“Treba li ti prolaz za Bileću”, pita ga Backović na kriptovanoj Skaj aplikaciji.