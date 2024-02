Mijajlović u Sky prepisci pod šifrom 5OIQOW, sa za sada nepoznatom osobom, stupa u kontakt sa proizvođačem cigareta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i ta osoba, po Mijajlovićevom nalogu naručuje cigarete i organizuje njihovo ukrcavanje i transport brodom Crnu Goru.

Izvor: Policijska uprava Istočno Sarajevo

U rješenju o određivanju pritvora Aleksandru Mijajloviću i drugim uhapšenim članovima navodne kriminalne organizacije, na teret se stavlja više krivičnih djela, uključujući i šverc cigareta. Opisano je na koji način su Mijajlović i ekipa švercovali cigarete, komunicirajući putem Sky aplikacije, te kako su policijski službenici na carinskim prelazima puštali Mijajlovićeve kontejnere cigareta bez nadzora.

Nepoznata osoba koja je u Skaj prepisci pod šifrom 59JZGP komunicirala sa pomenutim proizođačem cigareta, izvršavala je Mijajlovićeve naloge i naručivala cigarete, kupivši pet kontejnera sa 7.700 paketa cigareta marke FM plavi, FM crveni i Trokadero plavi slim, koje su dopremljene u Crnu Goru, prenose iz RTG-a.

Mijajlović je u više navrata realizovao kriminalne planove uz pomoć sada već uhapšenih policajaca Backovića i Jokića.

Backović obavještavao Vojinovića o potezima policije

Uhapšeni Backović je, u Skaj prepiskama, prenosio povjerljive informacije uhapšenom Golubu Vojinoviću, obavještavajući ga, kako se navodi u rješenju Višeg suda, o radnjama službenika Uprave policije, i tako mu omogućavao da skloni 800 paketa neocarinjenih cigareta različite vrste koje je Vojinović prikrivao na kamionskoj prikolici, piše RTCG.

Backović je koristio SKY aplikaciju sa šifrom P3QPFQ, dok je Vojinović na istoj bio aktivan pod nalogom O1YJ8B.

“Nakon čega su okrivljeni Dragan Backović i Golub Vojinović zajedno sa drugim sada nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije od kojih dvojica imaju nadimke Sničko i Lauda, prikrivali navedene neocarinjene cigarete, tako što su sada nepoznati pripadnici krimminalne organizacije, sa prikolice pretovarili cigarete na teretna vozila I to tako što su u dva teretna kombi vozila od kojih mu je jedno stavio na raspolaganje pripadnik kriminalne organizacije koji na aplikaciji Sky Ecc koristi nalog sa šifrom 3WX2FF, utovarili 174 i 106 paketa cigareta, a u manji kamion još 520 paketa cigareta, koje su prevezli prema Nikšiću kako bi ih sklonili na sigurnu lokaciju da bi ih u mjestu Kočani sačekao okrivljeni Dragan Backović, preuzeo da prati kretanje teretnih vozila sa cigaretama, u cilju izbjegavanja policijskih patrola, do mjesta na područiju Opštine Nikšić na kojem su ih sakrili”, navodi se u rješenju Višeg suda, kako prenosi RTCG.

Takođe se sumnja se da su Backović i Vojinović, 12. februara 2020. godine izvršili krivično djelo pranje novca, čiji je iznos prelazio četrdeset hiljada eura.

Backović je tada na račun Vojinovića u Trebinju, od sada nepoznate osobe koja je na SKY aplikaciji koristila nalog sa šifrom V497C9, preuzeo 86.300,00 eura koje je Vojinović pribavio nezakonitom prodajom cigareta, a što je Backović u tom trenutku znao, navode iz RTCG-a.

Piperović: Mijajlović mogao da pobjegne da je htio

Zoran Piperović koji je advokat podgoričkog biznismena Aleksandra Mijajlovića, kazao je ranije da je njegov branjenik neosnovano u pritvoru jer nema cigareta za čiji šverc je osumnjičen. On naglašava da je Mijajlović imao vremena da pobjegne iz zemlje da je to htio. Smatra da nije ljudski ni viteški to što je uhapšen ispred škole pred djecom i njihovim drugarima.

Piperović je kazao da je očekivao da će SDT da traži pritvor za Mijajlovića po sva četiri osnova.

“A po meni ne postoji razloga ni za jednu. Prvo, što se tiče bjekstva, Dritan Abazović već tri godine govori da je on švercer svega i svačega i da je htio mogao je da pobjegne, da se nikad ne vrati u Crnu Goru. On je trebalo da putuje u inostrastvo juče, imao je povratnu kartu za 3. mart. Tako da to možemo da priložimo sudiji kao dokaz da nije imao namjeru da bježi. Da je htio da pobjegne imao je kad”, istakao je Piperović, kako prenosi RTCG.

Kao drugi razlog navodi se uticaj na svjedoke.

“Za koje, država ne zna ko su niti na kojoj su adresi, pa sam postavio pitanje kako može da utiče na nekoga za koga ni država ne zna ko je. Dakle ne može se uticati na nepoznate svjedoke, oni moraju biti identifikovani”, kaže Piperović.