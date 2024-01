Ministar javne uprave Maraš Dukaj obećao je prijateljima sa Kosova i iz Albanije da će se u MUP-u raspitati o mogućnosti da Binali Camgoz zakonski dobije azil u Crnoj Gori, a kada se to nije dogodilo - turski državljanin optužen da je zaprijetio preko pripadnika klana

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Dukaj, koji i u ovoj vladi rukovodi istim resorom, nije inspektorima želio da kaže ko je njegov prijatelj sa Kosova koji ga je spojio sa Camgozovim ljudima.

Prema informacijama, on je saslušan krajem jula 2023. godine, nakon što su Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) dobili informaciju da mu Camgoz ozbiljno prijeti zbog neispunjenog obećanja.

Ministar je pred inspektorkom ispričao da nije obećao pomoć, ali da strahuje za svoj život jer je siguran da je to u njegovo ime učinio Indrit Koleši, sa kojim je i razgovarao o Camgozu, prenose Vijesti.

Na saslušanju je objasnio da ga je 27. jula prošle godine, dok se nalazio u službenoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, pozvao direktor tajne policije Boris Milć i saopštio mu da se ne kreće previše i da će zbog ozbiljnih prijetni imati policijsku pratnju u toj državi, na Kosovu i u Albaniji, odnosno dok se ne vrati u Crnu Goru.

“I da moram da mu se javim u službene prostorije ANB-a čim stignem u Crnu Goru”, kazao je on.

Inspektorima je rekao i da je to učinio već sjutradan, kada mu je Milić predočio da je od SPO-a dobio dokumentaciju u kojoj se navodi da mu je Camgoz ozbiljno prijetio.

6. jula 2022. godine, Camgoz je uhapšen u Podgorici, a iz Uprave policije tada je saopšteno da je kod sebe imao falsifikovani pasoš u kom je upisano ime Mehmet Ali Bayhan. S njim je privedeno još pet turskih državljana, a turski mediji tada su objavili da su i oni na potjernici njihovih vlasti. Camgoz je navodno vođa organizovane kriminalne grupe, a prema pisanju turskih medija, u krivični dosije upisani su mu razni zločini, ubistva, ranjavanje, otmica, pritvor, iznuda i mučenje počinjeni u Izmiru i okolini, nezakonita naplata čekova i obveznica...

“Binal Camgoz je visokopozicioniranom članu kavačkog klana rekao da mu ja nisam održao obećanje, i da mi zato treba poslati jaku poruku, tj. prijetnju preko ostalih pripadnika kavačkog klana... Nikada nisam upoznao Camgoza, niti sam ikada imao bilo kakav kontakt sa njim, ali mi je poznato da se on trenutno nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanju zatvorske kazne, te da je u Turskoj pokrenut postupak protiv njega zbog moguće umiješanosti u ubistvo vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića”, piše u njegovoj izjavi.

Dukaj je, ipak, priznao da ga je četiri ili pet mjeseci prije toga kontaktirao prijatelj iz Prištine i zamolio ga da primi njegovog poznanika.

“Prije nekih četiri do pet mjeseci me kontaktirao prijatelj iz Prištine, čije ime ne želim da iznosim i zamolio me da primim njegovog poznanika, tj. Indrita Kolešija da mu nešto pomognem ukoliko sam u mogućnosti. Posle izvjesnog vremena zakazao sam sastanak Indritu Kolešiju, kojom prilikom me isti pitao da mu pružim političku podršku i pomognem licu Binal Camgozu da dobije politički azil u Crnoj Gori, jer po izjavi istog, Camgoz je politički progonjen u svojoj matičnoj državi Turskoj. Ja sam mu jasno predočio da nisam nadležan za te stvari, ali sam mu obećao da ću kontaktirati prijatelje iz Ministrarstva unutrašnjih poslova i raspitati se o zakonskim mogućnostima da se taj azil ostvari, a takođe sam i Kolešiju sugerisao da se i on raspita kod nadležnog Ministarstva”, rekao je Dukaj inspektorima, pišu Vijesti.

Kazao im je i da je od MUP-a dobio izričit odgovor da Camgoz ne ispunjava uslove za azil:

“Isto to je rečeno i Kolešiju, koji se raspitivao shodno mojoj sugestiji. Ja sam prilikom sastanka sa Milić Borisom njemu prenio sve ove detalje, na šta me on obavijestio da je o svemu upoznata Uprava policije i da će započeti postupak procjene bezbjednosti. Nakon ovog događaja nisam imao nikakvu komunikaciju u vezi sa navedenim - ni sa Kolešijem, niti sa mojim prijateljem iz Prištine”.

Ministar javne uprave policajcima je rekao i da zbog svega strahuje za svoju i bezbjednost svoje porodice.

“Smatram da policijski službenici u saradnji sa kolegama iz Albanije treba da preduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti u odnosu na lice Kolešhi Indit iz Tirane, jer sumnjam da je on u moje ime nekome nešto obećao i time me izložio direktoj opasnosti”, kazao je Dukaj inspektorima tokom saslušanja u svojstvu građanina.

U oktobru 2021. godine policija Turske krenula je u akciju hapšenja članova njegove kriminalne grupe, ali je Camgoz već tada bio na sigurnom, u Gruziji. Na spisku za hapšenje pripadnici Policijske uprave pokrajine Izmir, odnosno njihovog Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, tog dana imali su 57 članova Camgozove bande. Uhapsili su 35, a hapšenje su izbjegli Camgoz i još 21 član tog klana"

Državljanin Turske, kojeg tamošnje vlasti potražuju zbog najtežih krivičnih djela, uhapšen je 6. jula 2022. godine u Podgorici, a iz Uprave policije tada je saopšteno da je kod sebe imao falsifikovani pasoš u koji je upisano ime Mehmet Ali Bayhan.

Prema pisanju tamošnjih medija, on je vođa organizovane kriminalne grupe, a u krivični dosije upisani su mu razni zločini - ubistva, ranjavanje, otmica, pritvor, iznuda i mučenje počinjeni u Izmiru i okolini, nezakonita naplata čekova i obveznica...

U septembru 2022. godine, u Istražnom zatvoru u Spužu pretresena je ćelija u kojoj je boravio sa još pet pripadnika organizovane kriminalne grupe kavački klan, prenose Vijesti.

To je učinjeno samo nekoliko dana nakon što je policija Turske utvrdila da su članovi kriminalnog klana Camgoza, učestvovali u ubistvu apsolutnog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Milović odbio da ga izruči

Ministar pravde Andrej Milović odbio je prekjuče da izruči Camgoza, pravdajući svoju odluku narušenim zdravstvenim stanjem stranca i etničkom pripadnošću, iako je Viši sud još 1. juna 2023. godine utvrdio da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju tog optuženog za najteža krivična djela...

Camgoz je nedavno izašao iz spuškog zatvora. U Prihvatilištu za strance obezbjeđuje ga više policajaca sa dugim cijevima, koji ga povremeno, uz jake mjere obezbjeđenja sprovode na pregled u Klinički centar u Podgorici.

Iz Uprave policije danima ćute na pitanja zbog čega državljaninu Turske, koji slovi za vođu organizovane kriminalne grupe, pružaju obezbjeđenje najvišeg stepena i od koga mu prijeti opasnost.

Camgoza je u proteklih dva mjeseca policija tri puta sprovodila iz Spuža do Kliničkog centra u Podgorici, a prije, tokom i nakon pregleda, djelovi grada praktično su paralisani - od Danilovgrada do glavnog grada saobraćaj je blokiran, a u najvećoj zdravstvenoj ustanovi tada je bio kompletan sastav Protivterorističke jedinice, naoružan puškama sa optičkim nišanom... Policija tada nadzire sve raskrsnice i priključne puteve na trasi kojom sprovode stranca.

Posljednji put u bolničku ustanovu vodili su ga nakon ponoći, a i tada su blokirali put od Spuža do KBC-a. Tom trasom bilo je nemoguće proći dok ga nijesu vratili sa pregleda, pišu Vijesti.

Građani koji su nekoliko puta svjedočili sprovođenju Camgoza, tvrde da je i Klinički centar “pregledan” prije nego on stigne u tu zdravstvenu ustanovu, da su pripadnici Protivterorističke jedinice (PTJ) svaki put bili na krovu i terasama naoružani puškama sa optičkim nišanom, da je parking ispred te bolnice bio ispražnjen.

Izvori iz Uprave policije tvrde da su takve mjere obezbjeđenja pružane samo u slučajevima kada su Crnu Goru posjetili predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan i bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Majk Pens.