Koleši u reagovanju navodi da Dukaju nikad nisu nudili novac i da je porodici Camgoza prenio da se Binalu mora suditi.

Izvor: Unsplash

Ministru Marašu Dukaju nisam prijetio ni ja, niti iko iz porodice Binala Camgoza, niti smo mu nudili novac i ucjenjivali ga. Sa Dukajem sam imao dobar odnos do avgusta 2023. i pomogao sam mu u organizaciji posjete Izraelu i Gruziji, rekao je između ostalog u reagovanju Indrit Koleši, prenose Vijesti.

Koleši je reagovao na tekst Camgoz prijetio ministru Dukaju preko pripadnika kavačkog klana zbog neispunjenog obećanja?, gdje se navodi da se on u ime porodice Camgoza sastajao sa Dukajem i razgovarao o političkom azilu za Camgoza, javljaju Vijesti.

Reagovanje prenosimo integralno:

"Moje ime je Indrit Koleši, dolazim iz Albanije, i bio sam šokiran kada su mi neki prijatelji poslali članak iz vašeg lista. U tom članku tvrdite da je ministru Marašu Dukaju priijećeno od strane mafijaškog klana iz Crne Gore, i dalje me povezujete s tim slučajem. Kako sam čovjek sa porodicom i djetetom koji se od danas osjećaju ugroženima, dužan sam da reagujem i demantujem ovu vijest kao neistinitu.

Ne poznajem lično Binalija Camgoza, niti prije niti sada, to je istina. U avgustu 2022. godine, neki prijatelji su me kontaktirali i rekli da im treba advokat za jednog od njihovih rođaka koji je u zatvoru u Crnoj Gori. Tada sam, s obzirom na to da je moja kancelarija bila registrirovana kao kancelarija za međunarodno pravno i fiskalno savjetovanje u Albaniji, tražio kontakte kako bih pomogao.

Nakon nekoliko telefonskih poziva, pružena mi je prilika da odem u Crnu Goru i lično se sastanem s ministrom Marašem Dukajem. Dukaj se sastao sa mnom u kafiću u Tuzima, predstavio sam se i zamolio ga da mi pomogne s pravnom pomoći ako ima poznatog, dobrog advokata ili detaljnih informacija o predmetu u pitanju. Tada sam razgovarao s članovima porodice Binalija Camgoza telefonom i upoznao ih, tražeći od njih svaki detalj slučaja.

Ne zanima me Binalijev lični ili pravni život, to je njegov izbor. Dukaj me nazvao i zamolio da se ponovno sastanemo, što sam učinio odlaskom opet u Crnu Goru. Rekao mi je da je slučaj pred sudom i da Vlada nema ništa s time te da nema namjeru da interveniše. Shvatio sam situaciju jer je sud taj koji donosi presudu. Podijelio sam ove informacije s rođacima Binalija Camgoza i obavijestio ih da ne mogu nastaviti da intervenišem jer je situacija pred sudom i stvar mora biti presuđeno.

Tokom sastanka nisam obećao politički azil, niti novčanu naknadu kako bih riješio ovu situaciju. Imao sam vrlo prijateljsku komunikaciju s ministrom Dukajem u narednim mjesecima, pomogao sam mu da organizuje posjetu Izraelu i Gruziji i nikada, ali nikada nisam tražio usluge u zamjenu za novac. Kao što sam već spomenuo, imao sam prijateljski odnos s gospodinom Dukajem do avgusta 2023. godine, i nisam čuo da mu moji prijatelji prijete.

Nakon avgusta, moji prijatelji (iz porodice Camgoz) su me kontaktirali i rekli da je ministar Dukaj podnio prijavu protiv njih zbog prijetnji, ali da nema dokaza. Pokušao sam da nazovem Dukaja, ali mi nije odgovorio ni na poziv, ni na SMS, iako je to njegovo pravo jer je to lični telefon i ne želi da razgovara sa mnom, iakio za to nema razloga.

Nisam razumio vaš tekst, u kom trenutku sam ja imao ulogu u ovoj priči? Zašto bih prijetio ministru Dukaju? Nisam primio nikakvu novčanu naknadu od porodice Binalija Camgoza koju bih dao Dukaju, nikada. Porodica Camgoz to kategorički negira.

U vašem članku sam pročitao da je gospodinu Dukaj prijećeno, pa vam kažem da je ova vijest potpuno neistinita. To je laž. Pozivam gospodina Dukaja da javno izađe i navede barem jednu činjenicu i dokaz. Tvrdim da toga nema. Gospodin Dukaju nije prijećeo, niti je bio ucjenjivan. Nije primio novac od mene ili porodice Camgoz. Ovo je najsmješnija priča u mom životu.

Ograđujem se od ovog članka i pozivam gospodina Dukaja da demantuje ovu vijest jer će od sutra moji advokati poduzeti pravne korake. Imam svoju porodicu i svoj život. Čak i ako sam napravio grešku, zakon će me osuditi, ne vijest u novinama".