Bivšem izvršnom direktoru budvanskog Parking servisa Draganu Liješeviću sudiće se zbog optužbe da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio to javno preduzeće za više destina hiljada eura.

Izvor: MONDO

To nakon što je Viši sud u Podgorici potvrdio optužnicu koju je protiv njega podiglo Specijalno državno tužilaštvo (SDT).

Tim aktom predstavljeno je da je Liješević, u periodu od aprila 2012. do decembra 2016. godine u Budvi, kao izvršni direktor Parking servisa, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja i prekoračenjem granica službenog ovlašćenja, pribavio sebi i drugom imovinsku korist korist, a na štetu te opštinske firme...

U tom aktu objašnjava se da je u aprilu 2012. i aprilu 2013. godine, bez odluke nadležnog organa upravljanja - Upravnog odbora oštećenog preduzeća, a suprotno Odluci o javnim parkiralištima i garažama kojim je propisano da se preduzeću plaća naknada za korišćenje javne garaže, donio Odluku kojom je odobrio izdavanje 40 propusnica za besplatno parkiranje u okviru javne garaže, prenose Vijesti.

“Ove propusnice su izdate i korišćene za parkiranje vozila u navedenoj garaži bez plaćanja naknade za korišćenje javne garaže u periodu do 31.decembra 2012. godine na koji način je pričinio štetu oštećenom u iznosu od 38.400,00 eura, a neidentifikovanim licima kojima je izdao propusnice pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosima od po 120,00 eura mjesečno, odnosno po 960,00 eura za vrijeme korišćenja izdatih im propusnica”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je 2. aprila 2013. godine donio Odluku kojom je, na štetu oštećenog pravnog lica, odobrio izdavanje 14 propusnica za besplatno parkiranje u okviru javne garaže, koje su izdate bez plaćanja naknade za korišćenje do 2. aprila 2014. godine:

“Na koji način je pričinio štetu u iznosu od 20.160,00 eura, a neidentifikovanim licima kojima je izdao propusnice pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosima od po 120,00 eura mjesečno i to 12 mjeseci za vrijeme korišćenja izdatih im propusnica, čime je po osnovu neplaćanja korišćenja javne garaže po osnovu navedenih propusnica, u periodu od 12. aprila 2012. godine do 2. aprila 2014. godine, za oštećenog JP ‘Parking servis’ Budva nastupila šteta u navedenom iznosu, a neidentifikovanim licima pribavljna protivpravna imovinska korist”.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva navode da je Liješević i 1. avgusta 2014. godine dao nalog operateru Ljubanu Iliću da na naplatnoj rampi garaže “TQ Plaza”, u dijelu kojim gazduje “Parking servis Budva”, omogući vanredni izlazak bez plaćanja naknade putničkom motornom vozilu marke “jaguar”, crne boje, bez registarskih oznaka, vlasništvo Gojka Božovića...

To je, kako navode, učinio suprotno Odluci o javnim parkiralištima i garažama kojim je propisano da se preduzeću plaća naknada za korišćenje javne garaže, koje vozilo je u javnoj garaži bilo parkirano od 13. novembra 2012. godine.

“Pa je Ilić Ljuban postupio po nalogu okrivljenog L. D. i propustio putničko vozilo marke ‘jaguar’ da izađe iz garaže, čime je na štetu ‘Parking servis Budva’ DOO Budva pribavio protivpravnu imovinsku korist Božović Gojku u iznosu neplaćene naknade za parking u iznosu od 11.974,52 eura”, navodi se u optužnici državnog tužilaštva.

Službena putovanja

U tužilačkom aktu dalje se navodi da je 6. maja 2016. godine, kao nalogodavac, izdavalac i podnosilac računa, dao nalog za isplatu mu naknade putnih troškova za službena putovanja - u ukupnom iznosu od od 5.817,63 eura, koje je prethodno, kao akontaciju, sa blagajne privrednog društva “Parking servis Budva” podigao, na način što je nakon isteka roka određenog članom 9 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, dostavio putne naloge i uz iste putne račune i dokumentaciju na osnovu kojih se, shodno članu 4 stav 7 Zakona o računovodstvu i reviziji, ne može izvršiti isplata, pišu Vijesti.

“I to za službeno putovanje u Beograd u periodu od 23. juna do 27. juna 2015. godine na iznos od 1.038,26 eura, službeno putovanje u Beograd u periodu od 24. marta do 28. marta 2016. godine iznos od 1.045,82 eura, službeno putovanje u Beograd, Užice u periodu od 9. oktobra do 20. oktobra 2015. godine iznos od 1.380,17, službeno putovanje bez preciziranog odredišta i datuma iznos od 1.146,25, službeno putovanje u Beograd u periodu od 30. juna do 4. jula 2015. godine iznos od 335,98 eura, službeno putovanje u Beograd u periodu od 20. januara do 24. januara 2016. godine iznos od 871,15 eura. Pri čemu nije dostavio validne račune i dokumentaciju na osnovu kojih se može izvršiti isplata i dao nalog za uplatu istog iznosa na ime razduženja potraživanja koje je oštećeno pravno lice imalo prema njemu po osnovu akontacija za službena putovanja u navedenom iznosu, čime je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od 5.817,63 eura, a pravnom licu... u istom iznosu pričinio štetu”.

U optužnici se navodi da je na isti način preduzeće oštetio za službeno putovanje u Beograd, čime je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od 4.283,10 eura, jer je 19. jula 2016. godine dao nalog za isplatu mu naknade putnih troškova u ukupnom iznosu od 4.269,90 eura, koje je prethodno, kao akontaciju, sa blagajne privrednog društva podigao.

“Na način što je nakon isteka roka određenog članom 9 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, dostavio putne naloge i uz iste putne račune i dokumentaciju na osnovu kojih se ne može izvršiti isplata i to za službena putovanja u Beograd”.

Dodaje se da je na isti način preduzeće kojim je rukovodio oštetio za 2.655,62 eura, kada je 24. avgusta 2016. godine dao nalog za isplatu mu naknade putnih troškova za službena putovanja.

“Dana 19. septembra 2016. godine, kao nalogodavac, izdavalac i podnosilac računa, razdužio je potraživanja po osnovu akontacije za službena putovanja u ukupnom iznosu od 11.715,01, koje je prethodno, kao akontaciju, sa blagajne privrednog društva podigao, na način što je nakon isteka roka određenog članom 9 Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, dostavio putne naloge i uz iste putne račune i dokumentaciju na osnovu kojih se, shodno članu 4 stav 7 Zakona o računovodstvu i reviziji, ne može izvršiti isplata i to za: službeno putovanje u Beograd u periodu od 20. avgusta do 27. avgusta 2016. godine”.

11.974 eura šteta je koju je Liješević načinio Parking servisu tako što je dao nalog da vozilo “jaguar” Gojka Božovića izađe iz javne garaže nakon dvije godine, bez plaćanja naknade, navodi se u optužnici državnog tužilaštva

Pozajmice i akontacije

U optužnici piše da je Liješević od 7. maja 2012. do 7. decembra 2016. godine, na osnovu odluke donešene bez pravnog osnova i suprotno Statutu Javnog preduzeća, odobrio kratkoročne pozajmice koje će vraćati odbijanjem od mjesečnog dohotka.

Objašnjava se da je podigao novac na ime akontacije i davao naloge za prenos novčanih sredstava na žiro-račune povjerilaca prema kojima je imao dugovanja u ukupnom iznosu od 71.411,53 eura, a čiji je dio razdužio tokom 2016. godine, prenose Vijesti.

“I to tako što je izdao šefu računovodstva pisane naloge da rasknjiži potraživanja koja prema njemu ima oštećeno pravno lice u ukupnom iznosu od 19.683,05 eura. U prilogu kojih naloga nije dostavio dokumentaciju na osnovu koje se razduženje moglo izvršiti i to dana 2. novembra 2016. godine dao nalog broj 557 na iznos od 8.953,45€, dana 11. novembra 2016. godine nalog broj 592 na iznos od 5.436,60 € i dana 7. decembra 2016. godine nalog broj 631 na iznos od 5.293,00 €, uz koje nije dostavio validnu dokumentaciju i račune koji sadrže podatke propisane Zakonom o PDV, uz iste nije dostavio fiskalne račune i dokaz kojim se dokumentuju troškovi”.

Navodi se da je na taj način oštetio preduzeće - čime je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja...