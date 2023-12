Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda kaže da ne želi da komentariše sadržaj objavljenih prepiski koje je imala sa pojedinim sudijama jer nikad nije željela da dio onoga što je za sudnicu, bude plasirano i na ulici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Medenica je danas prisustvovala davanju iskaza dvojice bivših kolega, u istrazi koju je Specijalno tužilaštvo otvorilo zbog sumnji da je zloupotrebila položaj, javlja TV E.

Bez mnogo riječi, bivša predsjednica Vrhovnog suda za TV E prokomentarisla je svoje prepiske sa sudijama koje su se nedavno pojavile u medijima. Ipak poručuje da će se uskoro sve čuti i vidjeti.

„Vi znate moj stav kao profesionalca. Sve što imam reći ću u sudnici. Prema tome, nikada nijesam željela da dio onoga što je za sudnicu, bude plasirano i na ulici. Ima mjesta, ima načina, o svemu će se čuti i vidjeće se mnoge stvari“, naglasila je Medenica.

Prepiske koje su objavljene ukazuju da je Medenica sa koleginicama komentarisala aktivne slučajeve. Upitana da li smatra da je tako uticala na donošenje pojedinih odluka i da li očekuje da će Specijalno tužilaštvo zbog tih komunikacija formirati još neki predmet protiv nje, Medenica kratko odgovara: „Otom potom“.

Ništa detaljniji odgovor nije dala ni o dokazima i postupku koji se pred Višim sudom u Podgorici vodi protiv nje i njenog sina Miloša, koji je označen kao organizator kriminalne grupe. Među krivičnim djelima koja im se stavljaju na teret su – krijumčarenje cigareta i primanje mita.

„Ja sam vam rekla sve je za sudnicu i tamo ćemo se čuti“, kazala je za TV E Medenica.

Begović: Zekić i Hadžajlić potvrdili sve što je tokom postupka tvrdila i Medenica

Dok javnost čeka da se čuje njena strana u tom postupku, u Specijalnom tužilaštvu danas su se čuli iskazi još dva svjedoka u drugom postupku koji je formiran protiv nje zbog sumnji da je zloupotrijebila službeni položaj.

„Saslušan je upravo sudija zbog kojeg je ovaj postupak navodno i pokrenut, Milosav Zekić, koji je tvrdio da je zaista on pravosnažno osuđen zbog krivičnog djela učestvovanja u tuči, ali da nikog nije obavještavao o tome dok javnost nije obavijestila, odnosno dok nije podnio ostavku, da se protiv njega vodi postupak i da je okrivljen. Da sa Vesnom nikada nije imao osim profesionalni odnos i da Vesna nije imala nikakav razlog da eventualno uradi nešto što je suprotno zakonskoj proceduri“, rekao je za TV E Zdravko Begović, punomoćnik Medenice.

I disciplinski tužilac Sudskog savjeta Muzafer Hadžajlić, kaže Begović, je pred SDT-om rekao da je radio isključivo po proceduri.

„I da onog trenutka kada je od Sudskog savjeta dobio informaciju da je vođen postupak, on je pokrenuo taj jedan disciplinski postupak. Međutim, dan prije nego što je on pokrenuo disciplinski potupak, sudija Zekić je podnio ostavku i odlukom Sudskog savjeta 20.07.2020. godine on je razriješen. Dakle, suštinski, oni dvojica su upravo potvrdili sve ono što je tokom postupka tvrdila moja branjenica, da ona nije imala nikakvih razloga, niti je bila ovlašćena da ona eventualno pokreće bilo kakav postupak nego je to bilo u nadležnosti ili predsjednika suda gdje je radio sudija Zekić ili Sudskog savjeta koji je nadležan za tako nešto“, istakao je Begović.

Specijalno tužilaštvo, podsjetimo, pokrenulo je istragu protiv Medenice nakon što je dobilo anonimnu prijavu da je zloupotrijebila službeni položaj jer, navodno, nije stopirala isplate ličnih dohodaka Zekiću po prestanku funkcije.