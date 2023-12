Osoba koja učini dostupnim trećem licu video ili drugi snimak, fotografiju, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem, bez pristanka lica na koje se pomenuti snimak odnosi ili čiji je glas snimljen na audio zapisu kazniće se zatvorom.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

“Kazniće se i ko upotrebom računarskog sistema ili na drugi način izradi novi ili preinači postojeći video ili drugi snimak, fotografiju, portret, audio zapis ili spis sa seksualno eksplicitnim sadržajem i upotrijebi ili učini dostupnim trećem licu takav snimak”, navode u Predlogu zakona, piše Portal RTCG.

Kako se dodaje, kazniće se i ko prijeti drugom da će učiniti dostupnim trećem licu njegov video ili fotografiju sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

Kazna do tri godine slijedi za one koji učine takav sadržaj dostupnim većem broju lica posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način.

“Ako je djelo učinjeno prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ako djelo učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do četiri godine. Video ili drugi snimci, fotografije, portreti, audio zapisi i spisi, kao i posebni uređaji kojima je učinjeno krivično djelo iz ovog člana će se oduzeti”, navode u Predlogu Zakona.

U dijelu zakona koji se tiče iskorišćavanja djece za pornografiju, dodaje se odrednica “djetetu mlađem od četrnaest godina”, a kazna umjesto dosadašnje odrednice “najmanje deset godina” zamjenjuje se riječima “od pet do deset godina”, prenosi RTCG.

Dvije godine zatvora nadređenom za seksualno uznemiravanje

U dijelu koje sankcioniše seksualno uznemiravanje, kazna će biti zatvor do šest mjeseci, a ako to čini nadređeni i do dvije godine.

“Ko seksualno uznemirava drugo lice, kazniće se zatvorom do šest mjeseci. Ko seksualno uznemirava drugo lice kome je nadređen ili koje se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti ili koje je posebno ranjivo zbog dobi, bolesti, invaliditeta, zavisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kazniće se zatvorom do dvije godine. Seksualno uznemiravanje, u smislu ovog člana, je svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja seksualne prirode, kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe lica, odnosno kojim se postiže takav učinak, a naročito kad takvo ponašanje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće, zastrašujuće, degradirajuće ili uvredljivo okruženje”, navode u Predlogu Zakonika koji je dostavljen u skupštinsku proceduru.