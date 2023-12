Milović i Stamatović o tome su razgovarali krajem marta i početkom aprila 2020. godine nakon jednog od hapšenja pripadnika kotorskih kriminalnih grupa.

Izvor: MONDO

Odbjegli policajac na Skaju tvrdio da nije dobro što mlađi Lazović batina svakoga i predviđao da će na kraju zažaliti zbog toga. Milović i Stamatović u podužem dopisivanju konstatuju da Lazovići nemaju puno prijatelja, da se to pokaže prilikom svakog problema i da će se njima javiti čim im nešto zatreba.

“Bogami, navlači Petar muku na sebe forsiranjem svak’ da se bije. Nije to pametno. Nimalo. Još izigrava prijatelja”.

Tako su sada odbjegli policajci Ljubo Milović i Ivan Stamatović svojevremeno na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji komentarisali načine rada svog kolege Petra Lazovića, koji je neformalno rukovodio Odsjekom za posebnu operativnu podršku u najznačajnijem policijskom Sektoru za borbu protiv najtežih oblika kriminala, a na čijem čelu je bio njegov otac Zoran Lazović, prenose Vijesti.

Međusobno su komentarisali da pred drugim ljudima pričaju sve najbolje o starijem i mlađem Lazoviću, ali da su na oprezu sa njima:

“Oće oni na svaku stranu da igraju... Oni balansiraju svuda koliko sam skapirao”, upozorava Milović kolegu koji je tada radio u Lazovićevom sektoru 26. marta 2020. godine.

Nakon što su tih dana pripadnici Lazovićevog sektora uhapsili Novljanina koji je po sopstvenom priznanju radio za oba kotorska klana, Milović sa Stamatovićem počinje priču o maltretiranju uhapšenih.

To čini 2. marta te godine, nakon što mu Stamatović odgovori da su jednog od kavčana “malo tukli”.

“Bijete nedužni narod”, šalje Milović, nakon čega mu kolega odgovara: “Neki kažu da nisu nedužni”...

I narednog dana nastavljaju konverzaciju o tome, kada Milović konstatuje da “Petar navlači muku na sebe”...

“Rajo stari čovjek. Što ste njega bili?”, pita on.

Policajc mu odgovara da tog Novljanina nisu tukli, ali da ga jesu “zalegli”.

“Nije prebijen. Jeste izveden iz kola i zalegnut, ništa drugo. Jer je bio na perionicu i iskočili smo iz kola, izbacili ga iz kola i zalegli. E sada, ima povredu oko oka, ali to je od betona kada je legao, vidi se tačkice. I onda je predat ovima iz HN i mi ga više nismo ni gledali. Pisao mi je i Globus, za Aleksića, rekao mi je i on da je dobar momak. Ako ga budemo hapsili, a kako sam shvatio, hoćemo, rekao sam da ću reći da se ne bije on”, odgovorio mu je Stamatović.

Milović tada poručuje:

“Što se mene tiče kako ko ‘oće, nego sam generalno za to, ne treba svakog mlatit’, ko zasluži i za koga se procijeni da će pričat”, objašnjava on koga treba tući.

“Ja to od početka pričam. Prići licima, ko se ponaša normalno i sarađuje i mi tako. Ko se počne ku**it, njega da cimamo. On ti je brate napalio Neška i Zekija, kao u tripu, svakog treba odvaliti od batina”, odgovara mu Stamatović.

Tada pita Milovića i je li mu se Petar Lazović javljao od kad su počela hapšenja kavčana i dobija potvrdan odgovor i objašnjenje da mu je napisao da rade i svaki dan, ali da se on na to “pravi lud”...

“Čudi me da se Zeki pali. Za Neška me ništa ne čudi, on je ograničen. Brate sve se zna, svaki događaj kad se desi u detalje. Taj otac je mučenik, vrana, čak kum od Dabe škaljarca. Ne treba zalijegati stare ljude, priča normalno”, piše Milović, a potom pita i zašto se Lazović ne junači kada mu “mangupi” prijete.

“Brate Kan mu je javno prijetio, pa što ga ne izbi? I njemu i ocu. I Branu i Ivanu. I Kažanegre sa njim. Što Minju ne izbije nego sječe kablove u kuću? Ako oće da se dokazuju, što se na mangupe ne dokazuju? Onda niko prigovarao ne bi”, piše Milović 3. aprila 2020. godine.

Stamatović mu odgovara da je sve u pravu i prenosi da je dan ranije šef SBPOKK-a Zoran Lazović upozorio svog sina da ga pominju na mjere...

“Sve si u pravu. Juče smo raspravljali oko njegovog posla ođe. Šef mu rekao da brine za njega, da ga spominju tamo na mjere vidio, pa onda kao da uspori. A on sav srećan i ja mu kažem da mislim da treba da posluša oca, a on kao, ja živim za ovo da sam sa njim i da radim uz njega. Pa ja rekoh, iako ne radiš ođe, uz njega si, ne moraš biti ođe da bi bio uz njega, a on kaže, moram biti ođe. Svi ga podržali, osim mene. Drugačije ću ja sada. Jer on misli da smo mi njegova vojska, a ne službenici policije. I osim ramena što me boli, to je još jedan razlog što ne treniram sada sa njim”, piše policajac.

Milović mu odgovara da su “sve to šupci”, a da je Petar Lazović mlad i nezreo.

“Ništa ne zna. Po meni je sve Zoran kriv. Zamisli brate posle 15-20 godina službe nekom se dokazuju”, piše on.

Stamatović konstatuje da Zoran Lazović ne bi dozvolio da mu sin iz Agencije za nacionalnu bezbjednost pređe u njegov tim: “Da je znao da će ovako biti”.

Njegov kolega, koji je sada u bjekstvu, poručuje da mlađi Lazović može raditi, ali da treba biti čovjek...

“Ma ne može da radi. Nije on za ovaj posao. Svi smo prećerivali, ali shvatimo. A on, samo bi gore i gore išao. Nije za ovaj posao, vjeruj mi... Sa njim se ne može pričati. I nije naivan batice, nego on baš ovo hoće”, piše Stamatović.

Milović tada konstatuje da zna “njegovo srce”:

“Oće da glumi Zorana. Što ne izvadi pištolj pa postroji Radulovića i te buzdovane sa njim, nego su ga cimali”, pita on.

Milović i Stamatović su u bjekstvu, a Specijalno državno tužilaštvo tereti ih da su dio policijskog narko-kartela, koji sumnjiče za šverc najmanje 4,3 tone kokaina, pranje oko sedam miliona eura i više drugih krivičnih djela.

Tom optužnicom obuhvaćeni su i Zvicer i Petar Lazović...

“Oni ni sebi pomoći ne mogu”

Milović i Stamatović u podužem dopisivanju konstatuju da Lazovići nemaju puno prijatelja, da se to pokaže prilikom svakog problema i da će se njma javiti čim im nešto zatreba.

Oni potom prebrojavaju njihove prijatelje, aludirajući na pojedince sa primorja i iz Podgorice.

“Ti što bi im pomogli su daleko ili po zatvora. I sebi pomoć ne mogu. Misli’ na Šarce. Onaj u Splendid bolestan. Onaj na Sveti Stefan klasični obavještajac i špijun. Krije se u devet jama. Broji dane svi mrtvi da budu, a on iz jazbine da izađe...Ko su im prijatelji? Mića iz Zete i Ubovići. Bolje neka se zapitaju malo”, šalje Milović Stamatoviću krajem marta 2020. godine, piše na Skaju...