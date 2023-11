On je saslušan danas u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo mučenje.

Izvor: MINA

Bivši službenik ANB-a Petar Lazović saslušan je danas u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo mučenje, prenosi TVCG. Njegovi advokati kazali su medijima da je riječ o fingiranom procesu, te da tužilaštvo nema dokaza.

“Riječ je o jednom fingiranom krivičnom postupku protiv našeg klijenta Petra Lazovića. Jedini navodni dokaz koji postoji u spisu, jeste ljekarski izvještaj jednog oštećenog kome je na putu do inspektora pozlilo zbog dijabetesa, od koga boluje. On je pristupio u Urgentni centar i tamo mu je pružena adekvatna pomoć za dijabetes”, kazao je advokat Borivoje Borović, javlja TVCG.

Prema njegovim riječima ne postoji nijedan izvještaj koji je potpisao bilo koji ljekar, a koji bi bio dokaz da je prema osumnjičenima bila primijenjena tortura.

Borović dodaje da je Lazovićev advokatski tim tražio danas od tužilaštva obustavu krivičnog postupka, prenosi TVCG.

On je takođe ukazao da je danas u predmetu Specijalnog suda u Beogradu protiv Darka Šarića, a u kojem on brani Nikolu Spasojevića, sud odbio predloge tužioca da se kao dokaz izvede informacija o identifikaciji okrivljenih na osnovu Sky aplikacije.

“To znači da je to samo jedna operativna radnja o čemu mi ovde svjedočimo u Crnoj Gori da dokažemo da to ne može biti dokaz, znači da je to jedna prva nova stvar koja osvjetljava karakter Sky aplikacije”, kazao je on, saopštava TVCG.

Lazović se, prema ranijim navodima iz ODT Podgorica sumnjiči da je izvršio krivično djelo mučenje na štetu Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, zbog čega je protiv njega pokrenut postupak.