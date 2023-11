Mještani sela Svojnovo kod Paraćina su otkrili detalje krvavog porodičnog nasilja koje je šokiralo cijelu Srbiju.

Izvor: YouTube/screenshot

U selu Svojnovo kod Paraćina se u sredu ujutru dogodilo jezivo nasilje u porodici kada je muškarac P.M. (44) sjekirom napao svoje roditelje. Oca M.D. (70) je udario u glavu koji je u kritičnom stanju i ima prelom lobanje, dok je majka u stabilnom stanju.

"Jutros je bilo puno policije i Hitna pomoć, vidjeli smo kako ih povređene izvlače iz kuće, bilo je strašno. Bio je miran, povučen i fin. Jedno dete mu je preminulo pre dosta godina, još kao beba. Od tada je on slab sa živcima. Ima još jednog sina koji je sada već veliki, a supruga ih je ostavila i on je ostao da živi sa svojim roditeljima i sinom u porodičnoj kući. P.M. ne radi nigde već neko vrijeme. Povremeno obavlja neke poslove kada ga pozove neko iz sela, ali već duže nije u stanju da radi. Njegov sin sa dedom nosi drva", kažu mještani sela Svojnovo.

Kada je policija stigla na lice mjesta, zatekla je mnogo krvi u kući u kojoj je sve bilo polomljeno. Krivično delo je okarakterisano kao pokušaj teškog ubistva, P.M. će u roku od 48 sati biti sproveden na saslušanje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ako trpite nasilje, kontakt telefoni Savetovališta protiv nasilja u porodici (SOS telefon i sigurna kuća) su:

0900-011-011, besplatan poziv, radnim danima od deset do 19 časova

011 2769-466, radnim danima od deset do 19 časova

062304-560, od 19 do deset časova

Hitni pozivi za prijavu nasilja u porodici mogu se izvršiti na broj 0900-100-600 od 00 do 24 časa, besplatnim pozivom.