M.L. (73) iz Paraćina je u noći petka na subotu ubio svoju suprugu K.L. (71), a komšije su otkrile detalje užasa koji je potresao cio grad.

"Oni se nikada nisu svađali i jako nas je začulo kad smo čuli da je ubio. Priča se da su se tokom svađe gurkali i da je M. L. u toku rasprave otišao do kuhinje i uzeo nož. Kada je nesrećna žena vidjela nož zanijemjela je i navodno ga je molila da ostavi nož i da se ne glupira. Uspjela je da pobjegne do spavaće sobe, ali je to M. L. još više naljutilo pa je uletio u sobu dohvatio je, približio sebi i prerezao joj vrat onako zverski kao na filmu", kaže jedan komšija.

Prema riječima mještana, žena je pala pored kreveta "kao pokošena". Nakon što ju je ubio, ostavio je da leži nasred poda.

"Ubio je pored kreveta i ostavio da leži nasred poda... Krv je prskala na sve strane, a on je samo spustio nož pored njenog tijela. Navodno je bio sve vrijeme tu pored nje, a njihov sin jedinac je zatekao jezivu scenu. Ne daj Bože nikome da tako nešto doživi! To su strašne stvari, a kada su ga hapsili on je nervozno tražio naočare, vidjeli smo ga. Zamislite, ubio je ženu sa kojom je decenijama u braku na kome su im mnogo pozavidjeli, a on od policajaca traži naočare. Brat M.L. je preminuo i u subotu je bila zakazana sahrana, a on navodno nije bio u dobrio odnosima sa njim i K.L. je insistirala da on ode, ali se on iznervirao i nije želio ni da čuje za tako nešto", zaključuju komšije i navode da bi motiv zločina mogao da bude sahrana brata M.L.

