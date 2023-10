Ročište u predmetu protiv okrivljenih Ćazima Turuskovića i Aleksandra Dacića održano je danas zbog optužbi da su aktivirali eksplozivnu napravu na kafić ,,Štrudla'' rekao je advokat Damir Lekić

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

On je rekao da je predao optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), jer ona pokazuje nove stvari.

“Ta optužnica tretira u pogledu vremena, mjesta i načina izvršenja isti ovaj životni događaj kada je aktivirana eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat Štrudla, ali u toj optužnici po prikupljenim dokazima od strane SDT-a, to je urađeno od drugih lica, a ne od strane okrivljenih Ćazima Turuskovića i Aleksandra Dacića. Predložio sam da se ta optužnica SDT-a kao i spisi predmeta Višeg suda u Podgorici, odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, mita, korupcije, terotizma i ratnih zločina, po kojoj su formirani, provedu kao dokazi”, naveo je Lekić, prenosi RTCG.

Državna tužiteljlka Marija Kažić koja je danas bila prisutna na ročištu glavnog pretresa se tom predlogu nije protivila, ali se nije ni saglasila.

“Ostavila je taj podnijeti dokazni predlog na ocjenu sudu. Sudija je prihvatila taj podnijeti dokazni predlog i odredila je da se izvrši uvid u tu optužnicu kao i u navedene spise predmeta nakon što iste pribavi od Višeg suda u Podgorici”, naveo je Lekić.

Rekao je da je tražio izuzeće od daljeg postupanja u predmetu rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Duška Milanovića i postupajuće državne tužiteljke Biljane Medenice.

“Sa obrazloženjem da je potpuno nemoguće da oni nijesu bili upoznati sa ovom činjenicom da postoje dva postupka tj. sad već dvije optužnice, a ovo imajući u vidu hijerarhiju, organizaciju i rad državnog tužilaštva sa posebnom napomenom da postupak u predmetu SDT-a traje dugo, nije od juče, te da je do sada prošao kroz više faza. I to faze izviđaja, faze istrage, te faze rocčšta kontrole i potvrđivanja optužnice i drugo, i da je prosto nemoguće da nijesu bili u međusobnoj komunikaciji sa SDT-om u kojoj ih je SDT obavijestilo da je nakon njih za istovjetan životni događaj počelo da krivično goni neka potpuno druga lica koja nemaju bilo kakvih dodirnih tačaka sa ovim koja oni gone pred Osnovnim sudom u Podgorici. A da oni, to jest, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nakon primanja tog obaveznog obavještanja nijesu preduzeli nijednu radnju da to spriječe ili da stvore uslove da to više ne postoji i da to zaustave”, naveo je Lekić, prenosi RTCG.

Kaže da se desilo suprotno, da i dalje istrajavaju na krivičnom progonu, što je, kako je nedavno rekao, ravno skandalu.

“I to su zaista okolnosti koje - da ne budem grub - ukazuju na svašta, a ne samo na pristrasnost Milanovića i i obrađivača ovog predmetana Biljane Medenice na štetu Ćzima Turuskovića i Aleksandra Dacića”, navodi Lekić, piše RTCG.

Takođe ističe da je državnu tužiteljku Medenicu danas mijenjala državna tužiteljka Marija Kazić koja nije bila saglasna sa ovim predloženim dokazima odbrane.

“Nego je, iako joj je to dužnost da o ovakvim situacijama posebno vodi računa radi utvrđivanja istine, iste ostavila na ocjenu sudu, što je bio razlog da tražim i njeno izuzeće jer državni tužilac ima obavezu da prikuplja, predlaže i izvodi ne samo dokaze koji idu u prilog optužbi već i one koji idu u prilog i odbrani, a naročito jer kao državni tužilac ne smije da dopusti da se ovakve situacije na štetu utvrđivanja istine dešavaju. Što očito ukazuje da je u dosluhu sa prethodnim licima o kojima sam prethodno govorio, a čije izuzeće sam takođe tražio”, zaključuje Lekić, piše RTCG.