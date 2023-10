Tragajući za organizatorima, odnosno posrednicima između kopača tunela do depoa podgoričkog Višeg suda i najvjerovatnije "kavačkog klana", crnogorski istražitelji provjeravaju više lica blisko povezanih sa navodnim vođama "kavčana".

Izvor: Vlada Crne Gore/YouTube/screenshot

Prema nezvaničnim saznanjima podgoričkog lista Dan, poseban fokus istrage usmjeren je ka Miroslavu Starčeviću, koji je, navodno, na skaj aplikaciji koristio nadimke Đeneral i Deda, a u policijskim evidencijama označen je kao glavni operativac Radoja Zvicera i čovjek od njegovog najvećeg povjerenja.

- Starčević je uhapšen u maju ove godine u velikoj akciji srpske policije i Tužilaštva za organizovani kriminal kao jedan od vođa tzv. balkanskog kartela - navodi Dan.

Trag koji vodi do njega je činjenica da su sva četvorica osumnjičenih za kopanje tunela iz Loznice, a taj grad slovi za jedno od važnijih uporišta "kavačkog klana" u Srbiji, odakle se regrutuju Belivukovi i Zvicerovi "vojnici" i operativci. Prema sumnjama istražitelja, ukoliko se zaista ispostavi tačnim da je naručilac kopanja tunela "kavački klan", a sve indicije ukazuju na to, jedina osoba koja je mogla da okupi ekipu, uputi je u posao i sve organizuje do detalja navodno je upravo Starčević, inače bivši pripadnik MUP-a i jedan od najboljih u svojoj generaciji.

Činjenica da je on trenutno iza rešetaka ne mijenja stvar i ne otklanja sumnju na njega, jer je plan kopanja tunela sigurno pravljen mnogo ranije i do detalja je razrađen, s obzirom na način na koji je posao realizovan. Završne instrukcije, objašnjava naš izvor, mogao je da daje i iz zatvora putem posrednika, prenosi Kurir.

- Osumnjičeni za kopanje tunela do Višeg suda su Vladimir Marković (32) i njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), svi iz Loznice. Svi su u bjekstvu i za njima je raspisana međunarodna potjernica, a sumnja se da su pobjegli u BiH - podsjeća izvor.

Provala u sudski depo primjećena je 11. septembra kada su službenici suda najprije utvrdili da je neko ispreturao dokaze. Međutim, dok je još trajao uviđaj, otkriveno je da su lopovi ušli podzemnim prolazom koji iz privatnog stana u Njegoševoj ulici broj 12 vodi do sudskog depoa. Policija je pronašla kombi koji su, navodno, koristili kopači, kao i štek stan, ali ne i Lozničane, koji su nestali bez traga.

Osumnjičeni Milan Marković je porijeklom iz sela Runjani kod Loznice, a u Beograd se, prema pisanju beogradskih medija, doselio prije nekoliko godina. On je odranije poznat policiji. Prije desetak godina uhapšen je u Beogradu nakon što je policija kod njega pronašla 2.000 tableta ekstazija. Zbog tog krivičnog djela je osuđen, a u Loznici se nakon odsluženja kazne nije pojavljivao. Veljko Marković je bratanac Milana Markovića i potiče iz istog sela kod Loznice. Osumnjičeni Vladimir Erić je takođe iz Loznice, a po zanimanju je auto-mehaničar.

Kako je okupljena ekipa za kopanje tunela, nadamo se, utvrdiće istraga, koja bi trebalo da dođe i do organizatora, motiva i naručilaca tog posla. Činjenica je da su Lozničani predstavljali "jaku vojsku" Radoja Zvicera i Veljka Belivuka, a preko njih i Starčevića, navodno zvanog Đeneral ili Deda.

Zvicer ga zvao "Vuče"

Pominjana ubistva Stamatovića i Dedovića

Prema spisima iz istrage crnogorskog tužilaštva i dokazima baziranim na skaj komunikaciji, Radoje Zvicer je Miroslava Starčevića oslovljavao sa "Vuče". Đenerala ili Dedu pominjali su i svjedoci saradnici Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević. Govoreći o tome kako je prenosio drogu za račun kriminalne grupe, Spasojević je ispričao da je u tome učestvovao zajedno sa Đeneralom. Još jednom ga je pomenuo govoreći o ubistvima koje je grupa organizovala u Grčkoj, rekavši da je uloga Đenerala bila da pokupi Belivuka po dolasku u Srbiju, a nakon likvidacije Stevana Stamatovića i Igora Dedovića.

Crnogorsko Specijalno tužilaštvo je navelo da je Zvicer u vremenu između kraja decembra 2020. godine i početka marta 2021. godine razmijenjivao poruke sa pripadnikom kriminalne organizacije iz Republike Srbije Starčević Miroslavom, prenosi Kurir.

Nadimke Đeneral i Deda, koje je navodno Starčević koristio na "skaju", u više navrata su pominjali i svjedoci saradnici na suđenju Belivukovoj grupi u Specijalnom sudu u Beogradu. Opisali su ga kao čovjeka preko kog je išla trgovina drogom i koji je bio na direktnoj vezi sa Zvicerom.

Govoreći o kokainu koji su švercovali, svjedok okrivljeni Srđan Lalić je ispričao kako je učestvovao u pratnji 40 kilograma droge koju je na stadion poslao Radoje Zvicer.

– Ja sam sa Markom učestvovao u pratnji tog kokaina. Za kokain je bio zadužen Deda, koji je na "skaju" bio Đeneral. To je bilo možda dva mjeseca prije hapšenja – rekao je Lalić u sudnici.

Starčević je uhapšen 27 mjeseci nakon Belivuka i Miljkovića, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, uz koordinaciju Evropola i Evrodžasta.