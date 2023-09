"Po mišljenju vijeća postoje razlozi za određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni P.M. boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo..."

Osnovni sud u Podgorici odbio je kao neosnovana žalbu braniteljke okrivljenog Predraga Mirotića, podnijeta protiv rješenja sudije za istragu kojim mu je određen pritvor u trajanju od najduže mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprječavanje dokazivanja putem pomaganja, prenose Vijesti.

"Krivično vijeće suda odbilo je kao neosnovanu žalbu braniteljke okrivljenog P.M. izjavljenu protiv rješenja sudije za istragu kojim mu je određen pritvor u trajanju od najduže mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprječavanje dokazivanja putem pomaganja, u predmetu koji je u javnosti prepoznat pod nazivom 'Tunel'. I po mišljenju vijeća postoje razlozi za određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni P.M. boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, budući da se radi o licu koje je višestruko osuđivano, između ostalog i za krivično djelo teška krađa, što ukazuje da je riječ o licu koje je sklono vršenju krivičnih djela", saopšteno je iz podgoričkog Osnovnog suda.

Kako portal Vijesti piše, dodaju i da postoji realna bojazan da bi boravkom na slobodi Mirotić mogao ometati krivični postupak uticajem na ostale okrivljene.

"I za sada nepoznata lica koja su osnovano sumnjiva da su neposredno učestvovala u izvršenju predmetnih krivičnih djela, zbog čega, po nalaženju vijeća, stoji i ovaj pritvorski osnov. U konačnom, vijeće ističe da se pritvor pokazuje kao opravdan i nužan, s obzirom da se ista svrha ne bi mogla postići nekom drugom, blažom zakonskom mjerom”, zaključuju iz ODT-a saopštenju.

Mirotić je uhapšen 23. septembra, a tužilac Marko Mugoša sumnjiči ga da je pomagao kriminalnoj grupi koja je obila depo Višeg suda.

Za to obijanje sudskog depoa i krađu dokaza Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici sumnjiči četvoricu državljana Srbije - Veljka Markovića (32), njegovog strica Milana Markovića (53), Dejana Jovanovića (30) i Vladimira Erića (32) koji su, kako se sumnja, od kraja jula do 11. septembra kopali tunel do sudskog depoa.

Podgoričaninu su lisice na ruke stavljene nakon što su ga policajci i tužioci dokazima uvezali sa odbjeglim srpskim državljanima i Katarinom Baćović iz Podgorice, za kojom inspektori tragaju.