Izvor: Vlada Crne Gore/YouTube/screenshot

Neki od osumnjičenih za obijanje sudskog depoa iz Crne Gore pobjegli su 11. septembra, autobusom na relaciji Podgorica - Sarajevo, preko graničnog prelaza Šćepan polje, a drugi su granicu prešli na Dobrakovu, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

To su utvrdili tužilaštvo i policija, u istrazi krađe dokaza iz depoa Višeg suda u Podgorici, koja je otkrivena 11. septembra ujutro.

Sagovornici "Vijesti" nijesu objasnili ko je od četvorice osumnjičenih srpskih državljana izašao na kom prelazu.

Oni su državu napustili nekoliko sati nakon što su u Botunu ostavili kombi korišćen za "probijanje" tunela do Višeg suda.

Zbog činjenice da su opremu sakrili prije nego je otkrivena provala u depo, istražitelji vjeruju da su lopovi iz te sudske prostorije uzeli ono za šta su došli i/ili kontaminirali materijalne dokaze.

Provjeravaju, međutim, da li im je neko iz Višeg suda u Podgorici pomagao u odabiru spisa predmeta, rečeno je "Vijestima" nezvanično.

Da sakriju kombi i alat korišćen za kopanje 30 metara dugog tunela, kroz koji su krali dokaze, prema tvrdnjama tužilaštva pomogao im je jedini do sada uhapšeni u toj istrazi, Podgoričanin Predrag Mirotić (31).

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici i policija utvrdili su da je on 11. septembra, oko tri sata poslije ponoći, svojim automobilom navodio kombi do mjesta gdje je sakriven, a potom jednog od osumnjičenih vratio do Zabjela.

Četvorka iz Loznice - Veljko Marković (32), njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), tog dana pobjegla je iz Podgorice.

Te srpske državljane istražitelji sumnjiče da su od kraja jula do 11. septembra kopali tunel do sudskog depoa, a potom i ukrali veoma važne dokaze za neka krivična djela.

Policija, kako su kazali ranije, vjeruje da su to činili za račun kavačkog klana i po njihovom nalogu, ali su iz tužilaštva kazali da još nemaju dokaze za takve tvrdnje.

U istrazi obijanja depoa, policija i tužilaštvo saslušali su nekoliko desetina svjedoka, među kojima i predsjednika Višeg suda Borisa Savića i njegove saradnike.

Policajcima je izjavu dala i M. B. upraviteljica sudske pisarnice, za čijom kćerkom Katarinom Baćović policija traga zbog sumnje da je dio kriminalne grupe koja je obila depo.

Ona je, prema tvrdnjama istražitelja, koristeći falsifikovanu ličnu kartu iznajmila stan u suterenu zgrade u podgoričkoj Njegoševoj 12, odakle je prokopan podzemni prolaz do zgrade suda.

Provala u sudski depo primijećena je prije dvije sedmice, kada su nadležni najprije utvrdili da je neko "samo" ispreturao dokaze.

Međutim, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i letimični popis dokaza u najvažnijim predmetima, otkriveno je da su lopovi u depo ušli kroz tunel.

Mirotić danas kod sudije za istragu

Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici danas bi trebalo da sasluša Predraga Mirotića i odluči o prijedlogu tužioca Marka Mugoše - da tom tridesetjednogodišnjaku odredi pritvor.

Ranije juče sudija je odbio žalbu braniteljke Mirotića, advokatice Tijane Živković, izjavljenu na rješenje o zadržavanju tog osumnjičenog.

“Sudija za istragu je našao da je rješenje o zadržavanju osumnjičenog zakonito, te da okolnosti iz spisa predmeta, a naročito ranija višestuka osuđivanost osumnjičenog, između ostalog i zbog krivičnog djela protiv imovine, ukazuju da postoje razlozi koji opravdavaju zadržavanje zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Sudija za istragu je našao da postoji i opasnost od uticanja osumnjičenog na saučesnike, imajući u vidu fazu postupka, zbog čega postoje razlozi za njegovo zadržavanje i po tom osnovu”, objasnili su iz suda.

Mirotića sumnjiče da je izvršio krivična djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja putem pomaganja.