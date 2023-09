U toku je postupak izviđaja. Postupajuća tužiteljka saslušala je A.S. i svjedoka - oštećenog S.B.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U konsultaciji sa postupajućim tužiocem, A.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, navode iz Uprave policije.

Dok se oštećeno lice se javilo na ukazivanje ljekarske pomoći gdje su mu od strane ljekara konstatovane lake tjelesne povrede, piše u saopštenju Uprave policije.

Uprava policije je podnijela krivičnu prijavu protiv učenika srednje škole u Bijelom Polju A.S. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu više lica. On je osumnjičen da je jutros u dvorištu Srednje elektro-ekonomske škole, nakon kraće rasprave, potezao startni pištolj na okupljene učenike, prenosi RTCG.

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju formiran je predmet povodom ovog događaja.

"Iz krivične prijave proizilazi da je A.S. u dvorišti Srednje elektro-ekonomske škole, nakon kraće rasprave, nasrnuo na učenika S.B., a drugi učenici su ih razdvojili da ne bi došlo do fizičkog kontakta. Zatim je otišao do svog vozila parkiranog u krugu škole i iz njega uzeo gasni pištolj marke "Blow", repetirao ga u pravcu više lica i mahao njime, a i uputio riječi prijetnje, što je kod prisutnih izazvalo osjećaj ugroženosti i straha. Nakon toga se udaljio u nepoznatom pravcu", navodi se u predmetu ODT-a.

U toku je postupak izviđaja. Postupajuća tužiteljka saslušala je A.S. i svjedoka - oštećenog S.B.

Dodaju da će se radi razjašnjenja ove krivično-pravne stvari saslušati i drugi svjedoci i prikupiti dokazi, nakon čega će ODT donijeti odluku, prenosi RTCG.