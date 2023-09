On je bio konakt tačka, pomagao da nesmetano lopovi borave u Podgorici i obezbjeđivao im alat kojim su obili sudsku prostoriju.

Pripadnici kriminalne grupe koja je obila depo podgoričkog Višeg suda “posao” su završili u noći između 10. i 11. septembra, nakog čega su u Botunu sakrili kombi korišćen za taj nezakoniti posao Jedinom uhapšenom u akciji “Tunel” nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata, advokatica Živković se žalila na to rješenje, pišu Vijesti.

Pripadnici kriminalne grupe koja je obila depo podgoričkog Višeg suda “posao” su završili u noći između 10. i 11. septembra, nakog čega su u Botunu sakrili kombi korišćen za taj nezakoniti posao, u čemu im je, kako sumnja policija, pomogao Podgoričanin Predrag Mirotić (31), saznaju “Vijesti”.

Prema istim informacijama, Mirotić je 11. septembra, u tri sata nakon ponoći, “kliom” navodno došao do štek stana osumnjičenih, u podgoričkom naselju Zabjelo.

Istražitelji su došli do dokaza da je, izvršavajući naredbe nalogodavca, svojim automobilm navodio kombi koji su koristili osumnjičeni do Botuna, a potom je najmanje jednog od osumnjičenih vratio do štek stana, javljaju Vijesti.

“Mirotić je, prema prethodnom planu i dogovoru, od Ulice 8. marta navodio kombi registarskih oznaka TZ-AA384 kuda da se kreće do mjesta Botun, gdje su izbacili stvari i predmete koje su koristili prilikom kopanja tunela do depoa Višeg suda u Podgorici”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Navodno, tužioci i policija prikupili su dokaze da je “čišćenje” kombija trajalo oko sat, nakon čega je Mirotić svojim automobilom vratio osumnjičenog do Zabjela.

Mirotić je juče ćutao pred tužiocem o svojoj ulozi u obijanju sudskog depoa i kopanju podzemnog tunela, kojim su lopovi ušli u tu sudsku prostoriju, javljaju Vijesti.

Njemu je nakon saslušanja u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu, tužilac Marko Mugoša odredio zadržavanje do 72 sata.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” takvu odluku donio je zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela i opasnosti od uticaja na svjedoke i saučesnike.

“Osumnjičeni P. M. iskoristio je svoje zakonsko pravo i nije iznosio odbranu, tačnije branio se ćutanjem. Nakon saslušanja, postupajući tužilac odredio mu je zadržavanje do 72 sata, a u tom roku sudiji za istragu biće podnijet predlog za određivanje pritvora”, rečeno je “Vijestima” nezvanično iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Na tu odluku žalbu je juče izjavila Mirotićeva pravna zastupnica, advokatica Tijana Živković.

Mirotić je uhapšen prije dva dana u Zeti, nakon što su ga policija i tužilaštvo dokazima povezali sa kriminalnom grupom čiji pripadnici su obili sudski depo i iz njega, kako se sumnja, ukrali dokaze koje su istražitelji prikupili za više krivičnih djela.

Živkovićeva je potvrdila da je njen branjenik izabrao zakonsku mogućnost da se brani ćutanjem, obrazažući zbog čega je tužilac tražio zadržavanje: “Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa i sprečavanje dokazivanja. Stavlja mu se na teret da je ta krivična djela izvršio kao pomagač”, kazala je ona za Vijesti.

Mirotića tužilaštvo i policija sumnjiče da je vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda, rečeno je ranije “Vijestima” nezvanično iz više izvora.

Prema istim informacijama, on im je bio konakt tačka, pomagao im da nesmetano borave u Podgorici i obezbjeđivao im alat kojim su obili sudsku prostoriju.

Lisice na ruke stavljene su mu u Zeti, nakon što su podgorički policajci pretresli njegovu kuću i automobil.