Podignuta optužnica protiv navodno odgovornih za smrt Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića

Izvor: SCREENSHOT SKY

Trideset jedna osoba direktno ili na neki način bila je uključena u ubistvo tri osobe krajem 2020. godine, a tom grupom rukovodio je šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer, prenose Vijesti.

To se navodi u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), podignutoj zbog fizičke likvidacije Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Osim Zvicera, optuženi su i njegovi beogradski kompanjoni Veljko Belivuk i Marko Miljković, kao i Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Ratko Živković, Nebojša Janković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Stefan Kraljević, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Mersudin Čolaković, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Bojan Bešović, Borko Bešović, Petar Đurović, Zoran Kažić, Krsto Maroš, Radovan Mujović...

Iz SDT-a su saopštili da je svako u toj grupi imao svoja zaduženja, pa se dio njih tereti za stvaranje kriminalne organizacije, dio za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, a ostatak za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi.

“Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 31 okrivljenog lica: R. Z. V. B., M. M., N. J., R. Ž., R. Ž., D. K., M. V., S. K., S. K., D. P., N. K., D. P., B. G., D. G., M. R., P. Đ., V. V., N. P., R. G., M. Č., M. K., A. P., N. C., R. M., Z. K., A. D., A. J., M. K., B. B. i B. B., za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a protiv R. Z., M. V., D. K., R. Ž., V. B., M. M., N. J., R. Ž., S. K., S. K., N. K., D. P., B. G., D. G., D. P., N. P., M. R., V. V., M. K., A. P., N. S., R. M., Z. K., M. K., A. D. i A. Lj. i za krivično djelo teško ubistvo, u saizvršilaštvu, protiv N. S. i za dva krivična djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, protiv D. P. i B. B. i za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, protiv M. K., Z. K. i A. D. i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a protiv M. Č. i za produženo krivično djelo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Sva krivična djela učinjena su tokom 2020. godine”, navodi se u saopštenju specijalnog tužioca Vukasa Radonjića.

Tužilaštvo je tražilo da se produži pritvor okrivljenima koji su lišeni slobode, a da se sudi u odsustvu onima što su u bjekstvu.

Namamili, pa ubili

Kavčane terete da su u kuću Ratka Živkovića u Spužu na prevaru doveli Barane Hodžića, Spahića i Mila Radulovića zvanog Kapetan, prenose Vijesti.

Prema spisima SDT-a, Hodžića i Spahića su odmah likvidirali, a onda gotovo u potpunosti demolirali kuću, pa potom zidove iznova gletovali, krečili, ali i mijenjali pločice, parket, vrata, namještaj... kako bi prikrili tragove likvidacija.

Hodžić je bio pripadnik škaljarskog kriminalnog klana, a njegov zet Spahić nije imao krivični dosije.

Prema tvrdnjama tužilaca, njih dvojicu likvidirali su Belivuk, Miljković i Janković, u čemu im je pomogao Živković - obezbijedivši im kuću.

“A nakon toga stupio u telefonsku komunikaciju sa H. D. koji je određen da bude ubijen od strane kriminalne organizacije, te je koristeći prethodno stečeno povjerenje, tražio oštećenima da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad u kuću koju je koristio, a kako bi se vidjeli. Za to vrijeme su osumnjičeni B. V., M. M. i J. N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza, ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž. R., a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih S. A. i H. D., pa je 14. 10. 2020. godine oko 15.00 časova, po dolasku oštećenih u kuću Ž. R., osumnjičeni B. V. odmah lišio života H. D. na način što je pucao iz vatrenog oružja i pogodio ga u predjelu glave nanoseći mu povrede usljed kojih je nastupila smrt”, navode iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako Vijesti prenose, objašnjava se da su osumnjičeni Miljković i Janković istovremeno fizički nasrnuli na oštećenog Spahića, kojeg su potom svezali kao i oštećenog Mila Radulovića, zvanog Kapetan koji je takođe bio tu.

“Istog dana S. A. je lišen života. Oštećenog R. M. drugi, zasada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju”, stoji u tekstu SDT-a.

Glasovne poruke

Piše da je Belivuk potom glasovnom porukom, putem kriptovanog mobilnog telefona, obavijestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično djelo:

“Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao ‘Kasap’, ‘Kratos’ je hvato ‘Zeta’, ‘Hell’ je hvato M., to što je ‘Kasap’ imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo”.

U srpskoj optužnici protiv Belivukove grupe navodi se da je Miljković u kriptovanim telefonima bio označen kao “Kratos”, a Janković kao “Hell”... Spahić je bio Hodžićev zet.

Iz SDT-a navode da su nakon teškog ubistva NN pripadnici kriminalne organizacije uklonili tragove izvršenih krivičnih djela: “Na način što su tijela oštećenih H. D. i S. A. zakopali na nepoznatoj lokaciji, te istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih na način što su prali zidove unutrašnjosti kuće i mijenjali podove”.

Kapetana su prevezli na drugu lokaciju, gdje su ga nakon dužeg mučenja ubili, a njegovo tijelo spalili na padinama Lovćena.

Kapetana mučili, ubili pa spalili

Specijalni tužioci sumnjiče Beograđane Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojšu Jankovića i crnogorskog državljanina Ratka Živkovića da su 14. oktobra 2020. godine oteli Radulovića u blizini Spuža.

“Obmanom, prijetnjom i silom... i prema njemu postupali na svirep način u cilju da od njega iznude novac i drugu imovinsku korist”.

Piše i da su Velja Nevolja i njegov dio klana, slijedeći kriminalni plan, Radulovića u večernjim satima prebacili u stambeni objekat na teritoriji Kotora, gdje su ga držali sve do dana kada je likvidiran, pišu Vijesti.

Za to vrijeme, prema njemu su, navodi se, primjenjivali prinudu, u namjeri da od njega iznude novac i da im da informacije ko su pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, gdje im se nalaze “štekovi” sa oružjem i gdje se nalazi droga kojom trguju.

Pojašnjavaju da im je Radulović, pod prijetnjom, odavao informacije o škaljarcima i omogućavao im da preko njegovog kriptovanog mobilnog telefona i aplikacije SKY ECC šalju poruke u njegovo ime:

“Kako bi ih namamili na unaprijed pripremljene lokacije gdje bi ih lišili života”.

Tužioci navode da je Novljanin Vladimir Vučković u decembru 2020. godine, na Lovćen odnio automobilske gume i ćumur, pa skupa sa Milošem Radonjićem pripremio lomaču na kojoj su nakon likvidacije spalili Radulovića zvanog Kapetan.