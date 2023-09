Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv mnogih osoba zbog raznih prekršaja.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije Dejan Knežević, bivši specijalac Vladimir Bajčeta, inspektor za droge u kotorskoj policiji Milan Popović, Podgoričanin Tihomir Adžić, Mileta Ojdanić iz Boke i Ivan Mijatović iz Budve, ostaće u spuškom pritvoru i nakon što im istekne mjera šestomjesečnog istražnog zatvora, saznaje Portal RTCG. Podgorički Viši sud usvojio prijedlog Specijalnog državnog tužilaštva, koji je tražio produženje pritvora za njih sedmoro, protiv kojih je, uz još 14 osoba, danas podiglo optužnicu zbog sumnje da su povezani sa švercom 4,3 tone kokaina.

Među optuženima su i Vladimir Bajčetić, koji je uhapšen prije nekoliko mjeseci, ali i bivši policajac Ivan Stamatović, kao i Nebojša Bugarin. Podsjetimo, Dejan Knežević je bivši pomoćnik direktora Uprave policije, a uhapšen je zbog odavanja tajnih podataka. Optužen je i Božidar Jabučanin koji je pominjan kao vlasnik hotela Podgorica. Među optuženima je i Milo Božović, predsjednik Opštine Budva i nekadašnji policajac Mileta Ojdanić. Na spisku optuženih je i Dražen Milović koji je prije nekoliko mjeseci uhapšen u Rusiji i u toku je postupak ekstradicije, prenosi RTCG.

“Optužnica je predata protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., G.S., D.M., F.Z., I.N., T.A., M.N., D.K., M.B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj.M., I.S., M.O., B.J. i M.N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M.M., A.K. i Lj.M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D.K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D.K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike”, saopšteno je iz tužilaštva.

U optužnici je predloženo da se okrivljenima M.O., M.P., V.B., T.A., D.K., M.B. i I.M., produži pritvor, a da se okrivljenima Ljubu Miloviću, Zviceru, M.N., I.S., A.K., I.N., N.B., B.J., M.M., D.M. i F.Z., koji su u bjekstvu i za kojima su raspisane međunarodne potjernice, sudi u odsustvu.