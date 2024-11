"Nije moralno ni politički razumno, kaže, da neko ko je dobio dva mandata traži da dobije funkciju gradonačelnika. To, dodaje, nigdje na svijetu ne postoji."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Narod je 30. avgusta glasao protiv bivšeg režima. Narod je raskinuo sa vlašću koja je trajala 30 godina i tražio da ta partija izvrši korjenite reforme i da se pripremi promjene koje dolaze. Narod očekuje da politički predstavnici te dvotrećinske većine postignu dogovor. Ako se svi zalažemo za demokratiju, onda postoje neka pravila, a to je da onaj koji osvoji više od 50 odsto osvojenih glasova dobija da vrši vlast u ime svih. A onda u okviru tih, postoje pravila da najvažniju funkciju dobija onaj koji je osvojio najviše glasova. Kod nas se deformisao politički život 2020. uticajima sa strana, parapolitičkih struktura koje su proklamovale pravilo da najviše treba da dobije onaj kome građani dali najmanje”, smatra Mandić, dodavši da neko i dalje istrajava na tome.

Nije moralno ni politički razumno, kaže, da neko ko je dobio dva mandata traži da dobije funkciju gradonačelnika. To, dodaje, nigdje na svijetu ne postoji.

Koalicija PES – Demokrate dobila je najveći broj glasova na izborima, pa po demokratskim pravilima, smatra Mandić, njima pripada mjesto gradonačelnika. Koaliciji Za budućnost Podgorice koja je bila druga na podgoričkim izborima, pripada, kaže, mjesto predsjednika Skupštine.

“Ako neko zbog funkcije želi da promijeni svoj stav, kao što se to dešavalo i ranije, to nije nikakvo rješenje već premošćavanje političke krize, a građani žele da dobiju vlast za koju su glasali”, smatra on.