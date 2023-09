Iz Višeg državnog tužilaštva nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” - ko je sve saslušan u tom predmetu, u kom svojstvu i da li je uzeta izjava od podnosioca prijave Aleksandra Vučinića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tužioci još utvrđuju da li su saradnici bivšeg šefa države Mila Đukanovića, uoči kampanje za predsjedničke izbore, naručili tehničku opremu vrijednu četvrt miliona eura, koju sada odbijaju da plate.

Iz Višeg državnog tužilaštva, saopštili su “Vijestima” da izviđaj u tom predmetu još traje i da je planirano saslušanje više osoba.

“Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, od strane A. V. zastupnika privrednog društva WinX DOO Podgorica, dana 8. 6. 2023. godine podnijeta je krivična prijava protiv lica M. R. Predmet se nalazi u fazi izviđaja, dat je nalog Upravi policije za prikupljanje obavještenja od više lica, nakon čega će se eventualno preduzeti i druge radnje u postupku ukoliko se ukaže potreba, te donijeti odluka po krivičnoj prijavi”, piše u odgovorima koje potpisuje rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica.

To tužilaštvo, međutim, odbilo je da odgovori ko je konkretno saslušan u tom predmetu i u kom svojstvu i da li je uzeta izjava od podnosioca prijave Aleksandra Vučinića.

Vučinić - osnivač kompanije “WinX”, sredinom juna kazao je “Vijestima” da je podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg šefa kabineta predsjednika Crne Gore Miodraga Radovića. Objasnio je da je ovaj naručivao najsavremeniju opremu koju je najčešće sam preuzimao i govorio da će mu platiti kada Đukanović njemu da novac.

Radović je, međutim, oštro demantovao navode da je u bilo kakvom poslovnom ili privatnom odnosu s tom firmom rekavši da od tog subjekta nije preuzimao bilo kakvu opremu usljed koje bi nastao dug.

I iz kabineta bivšeg predsjednika Crne Gore tada su naveli da s “indignacijom odbacuju navode da je bilo ko u ime i za potrebe doskorašnjeg predsjednika naručivao i dobijao tehničku opremu o kojoj se govori”.

Vučinić je “Vijestima” kazao da je Radovića prijavio zbog toga što je, kako tvrdi, od 15. novembra 2022. godine do 12. aprila 2023. godine, više puta zloupotrijebio službeni položaj, pričinio njemu štetu, a sebi i drugima korist.

“Radović je govorio da Milo Đukanović treba da mu da novac kako bi platio najsavremeniju kompjutersku opremu i telefone koje su preuzeli od mene, a koja im je, kako je govorio, bila nužna za kampanju. U više navrata odbijao je da potpiše otpremnicu, a nekoliko puta porudžbinu su, umjesto njega, preuzeli iz firme ‘H...’ (ime poznato redakciji). Nakon više obećanja, sada odbija da prizna i da je poručivao opremu”, kazao je Vučinić.

U prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, precizno su opisani pokušaji Vučinića da naplati opremu koju je, kako tvrdi, isporučio, a o čemu je tužilaštvu predao mnoštvo dokaza - 154 priloga i pet video-zapisa.

Tužilaštvu je napisao da je s njim Radović kontaktirao 15. novembra prošle godine, kada je porukom, preko aplikacije Signal, za tadašnjeg predsjednika države naručio najsavremenije telefone proizvođača Apple i Samsung.

“Sjutradan je poručio kompjutersku opremu s jasno navedenim karakteristikama i svojstvima. Jedan od traženih modela je ‘apple 14 pro max’ sa ‘što više memorije’, jer je, po riječima Radovića, ‘za njegovog šefa i on je najbitniji’. Takođe, naručen je ‘samsung S22 ultra’, dva smart ručna sata - ‘samsung galaxy watch 5 pro’ i ‘apple watch starligt aluminium case’... dva para slušalica ‘apple airpods pro’ i ‘samsung galaxy buds pro 2’. Paralelno s ugovaranjem isporuke telefona, upućen je zahtjev za isporuku novog seta opreme”, piše u prijavi.

Vučinić objašnjava da su tada poručeni stoni i laptop računari, štampač, eksterni hard disk, smart TV...

“Prenio mi je informaciju da je TV uređaj za potrebe kancelarije predsjednika Crne Gore, a računar i računarska oprema za kancelarijske poslove i potrebe... Kasnije je naručio opremu za tehničku zaštitu, od čega dvije spoljne kamere, unutrašnju, karticu za skladištenje snimljenog materijala, jednu GoPro akcionu kameru sa adekvatnim dodacima koji omogučavaju kačenje na vozilo i na tijelo osobe, dodatne baterije... Rekao je da je oprema za video nadzor i akciona kamera neophodna za momke iz predsjednikovog obezbjeđenja”, piše u prijavi.

Vlasnik firme “WinX” je sve to potvrdio “Vijestima”, navodeći da mu je Radović tada rekao kako će neko drugi preuzeti opremu jer je namijenjena za Predsjedništvo i “mora prvo da prođe provjeru”.

Iako ništa od dostavljene robe nije platio, Radović je, tvrdi sagovornik “Vijesti”, u januaru napravio novu porudžbinu. Tada je tražio 3D štampače, NAS storage server, četiri hard diska za njega, tri UPS uređaja, kamere za video-nadzor, kartice, propratni materijal za 3D štampač...

Vučinić objašnjava da je tu opremu Radović preuzeo 13. februara, a destak dana kasnije tražio je opremu za digitalnu video-produkciju.

“Rekao je da je neohodno da se što prije obezbijedi, jer je potrebna za snimanje video-spotova za predsjedničku kampanju i buduće parlamentarne izbore... Paralelno su naručivani i isporučeni razni modeli mobilnih telefona”...

Radović je, tvrdi podnosilac prijave, tražio i da “šef” pogleda cijene, a naručivao je i 20. i 26. marta...

Od tada do 6. juna Vučinić kaže da je Radović obećavao da će platiti dug od 252.755,14 eura za preuzetu robu, stalno pomjerajući rokove...

Iz Višeg državnog tužilaštva nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” - ko je sve saslušan u tom predmetu, u kom svojstvu i da li je uzeta izjava od podnosioca prijave Aleksandra Vučinića.

82 mobilna telefona, uglavnom modeli “iphone 14 pro” i “14 pro max”, “samsung S23” ultra i nekoliko “samsunga 23”, Radović je naručio za bivšeg predsjednika države i nije ih platio nabavljaču, piše u prijavi Vučinića.

Nakon što je 23. februara Vučinić pitao Radovića je li provjerio za plaćanje, ovaj mu objašnjava da je Đukanović "strkao na jedan kratak put": "To s njim mogu samo. Ne konta nekad ni on kako je teško nama manjima funkcionisati kad ti neko duguje toliko. On mi je doduše rekao kad se uzme sve najedno, ali ne konta koji je to užas za tebe", napisao je Radović u poruci Vučiniću.