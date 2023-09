"Kako taj depo izgleda, to je za rubrku vjerovali ili ne. Isto tako izgleda i arhiva u Vrhovnom tužilaštvu. To je veliki institucionalni problem", naglasio je Abazović.

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović rekao je da je za kopanje tunela ispod Višeg suda osumnjičeno šest lica i da je nađeno vozilo koje su koristili prilikom obijanja sudskog depoa.

To je rekao u emisiji "Budimo budni - pitajte Vladu" na TVCG.

"Ne znam zašto se Vrhovni sud miješa, a da su u tom sudu stvarno htjeli da znaju sve činjenice onda bi znali da smo kontaktirali predsjednika Višeg suda Borisa Savića da obiđemo depo danas, i da smo dobili dozvolu a i da je Savić pitao ministra pravde da bude i on sa nama tokom posjete. Sudstvo je naš veliki problem, a mnogi slučajevi u Vrhovnom sudu su vezani za organizovani kriminal", rekao je Abazović, odgovarajući na kritike iz Vrhovnog suda da je sa ministrima bez odobrenja danas posjetio Viši sud.

Abazović je rekao da je zbog slučaja "Tunel" spreman da prođe kroz tunel odgovornosti, prenose Vijesti.

"Prolazim u političkom smislu kroz mitraljez odgovornosti posljedih godina. Nevjererovatno je da Viši sud nije mogao da u depou postavi kameru, to košta oko sto eura mislim, da ima video nadzor. Kako taj depo izgleda, to je za rubrku vjerovali ili ne. Isto tako izgleda i arhiva u Vrhovnom tužilaštvu. To je veliki institucionalni problem", naglasio je Abazović.

On je upozorio da kriminalnim grupama do prije dvije, tri godine nije ni bio potreban tunel da bi došli do sudskih arhiva.

"Sad to nije slučaj. Prvo su rekli iz suda da ništa nije nestalo a nestalo je više predmeta, uključujući oružje, pa su korigovali izjavu, a korigovaće se i oko ovoga o čemu ja govorim. Jasno je da imamo probleme. Moramo da prihvatimo da je obim organizovanog kriminala u prethodne dvije decenije abnormalno veliki i to ne može tek tako da se riješi. I ljudi oko vas su ponekad ljudi iz kriminalnih grupa a da vi to ne znate", rekao je Abazović.

On je odbacio navode da je posjetom kontaminirao dokaze i druge elemente na mjestu zločina.

"Sigurno je nešto veliko u pitanju jer su to scene kao u filmovima", rekao je premijer.

Naveo je da vlada ne može da donosi presude umjesto sudova u borbi protiv organizovanog kriminala, ali da rezultati sektora bezbjednosti i hapšenja u posljednje dvije godine pokazuju da je učinak postignut.