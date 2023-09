Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 1. avgusta

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 1. avgusta za produženje pritvora protiv okrivljenih R.G. i M.Č. donijelo je Rješenje da se okrivljenim produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno R.G. do 8. decembra., a M.Č. do 12. decembra 2023. godine, piše CdM.

“Vijeće Vrhovnog suda u sastavu sutknje Seke Piletić kao predsjednice vijeća i sudija Zorana Šćepanovića i Milenke Seke Žižić kao članova vijeća, produžilo je pritvor okrivljenom R.G. zbog osnovane sumnje da je izvršilo krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a M.Č. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, kao i nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudima. Oni se terete da su postali pripadnici kriminalne organizacije koju je na teritoriji Crne Gore, Srbije i drugih država Evrope organizovao okrivljeni R.Z., čiji pripadnici su u istom periodu postali državljani Republike Srbije okrivljeni V.B, M.M., N.J. i R.Ž”, navodi Vrhovno tužilaštvo.

Kako CdM prenosi, okrivljenima R.G. i M.Č. pritvor je određen Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 10. juna, a produžen Rješenjem vijeća tog suda 4. jula, tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor R.G. može trajati do 8. decembra do 14:40 časova, a M.Č. do 12. decembra do 18:20 časova.

Podjećamo, u predmetu istrage ubistava Damira Hodžića i Adisa Spahića, Specijalno policijsko odjeljenje je ranije, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, podnijelo krivičnu prijavu protiv sedam osoba, zbog sumnje da su umiješani u dvostruko ubistvo u oktobru 2020. godine u Spužu. Prijava je tada podnijeta, izmeu ostalih, i protiv R.G. i M.Č.

Hodžić je prema policijskim evidencijama bio blizak škaljarskom klanu, dok njegov zet Adis Spahić nije imao krivični dosije.