Kilogram marihuane prevozili za 250 eura, kokaina za 750

Izvor: Profimedia

Kavački klan je imao precizan cjenovnik prevoza droge, piše Jutarnji list.

Jedan kilogram prevoza marihuane na relaciji Španija - Slovenija naplaćivao se 250 eura. Cijena prevoza kilograma kokaina na relaciji do Rijeke i Zagreba bila je 750 eura, za pola kilograma 450, a do Splita 900 eura, do Beča i Minhena po 1000 eura.

U opširnom tekstu koji se bavi suđenjem članovima kavačkog klana iz Slovenije, opisuju se mjere obezbjeđenja u sudnici i oko nje, ali i zatvoru gdje se nalazi jedan od navodnih saradnika “kavčana” Klemen Kadivec i njegov brat Blažo.

Klemen Kadivec je premješten iz Ljubljane u zatvor u Celju, tamo je potpuno izolovan, ne smije ni sa kim da priča, sam šeta, a donose mu šest vrsta hrane zbog potencijalno ugrožene sigurnosti, pa on bira od tih šest koju će jeste. Šest zdjela supe, šest jabuka…

Otkad je Kadivec u Celju, ne smije se naručivati hrana izvana u cijelom zatvoru, a braći nije dozvoljeno da izlaze iz zatvora ni kada moraju kod ljekara.