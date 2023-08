Vlasnik kolašinskog hotela “Jovana” Mladen Bulatović optužio državnog sekretara u Ministarstvu finansija Miloša Medenicu da ne štiti interese države u predmetu ovjere elaborata za njegov objekat, već svoju fotelju “i svog prijatelja, direktora Uprave za katastar.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Vlasnik kolašinskog hotela “Jovana” Mladen Bulatović optužio je državnog sekretara u Ministarstvu finansija Miloša Medenicu da ne štiti interese države u predmetu ovjere elaborata za njegov objekat, već svoju fotelju “i svog prijatelja, direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koču Đurišića”.

Bulatović je reagovao na izjavu Medenice datu Vijestima - da je štitio interes države, a ne ucjenjivao tog Kolašinca.

“U svemu demantujem državnog sekretara Miloša Medenicu... On zapravo uopšte ne štiti interese države Crne Gore, već se krije iza države i državnih institucija, a štiti svoju fotelju i svog prijatelja direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koču Đurišića koji najstrašnije krši zakon, kao i sve one koji su do sada radili nezakonito u Upravi za katastar i državnu imovinu koji plivaju po osnovi sumnje u organizovanom kriminalu zajedno sa bivšim direktorom, a sadašnjim spuškim zatvorenikom Draganom Kovačevićem”, rekao je Bulatović.

Ponovo je ustvrdio da je Medenica prije njihovog sastanka u jednom podgoričkom kafiću “poslao kurira Boška (Laketića prim. aut.), davao mu nezakonite zadatke, instrukcije i uputstva prema meni da se odreknem izgubljene dobiti”.

Tvrdi i da on nikada nije pomenuo izgubljenu dobit i pita da li su zahtjevi da se toga odrekne “zakonita zaštita države” ili je Medenica “htio da zaštiti one ‘ljude’ zapravo kriminalce, jer bi dobili manju kaznu, a ako to ne prihvatim...da će nastaviti ping pong da igraju sa mnom prvostepeni i drugostepeni organ, da me vrte ukrug”...

“Što sam doživio kao ucjenu, prinudu i prisilu”.

Objašnjava i da je sve krenulo nakon što je izjavio sedmu žalbu “sa neoborivim dokazima”...

“Poslije koje su uslijedili, na njihov poziv, sastanci u kafićima. Sa kurirom Boškom tri i jedan, 1. avgusta, sa kurirom Boškom i državnim sekretarom Milošem Medenicom”.

Bulatović je napisao i da mu je Medenica tokom sastanka ispričao da se sastaje sa Đurišićem, direktorom prvostepenog oragana Uprave za katastar, ali i sa generalnom direktoricom Direktorata za imovinsko-pravne poslove Ministarstva finansija...

On je javno pitao ministra finansija Aleksandra Damjanovića da li Đurišić diktira obrazloženje rješenja drugostepenog organa, ali i što će učiniti zbog toga što, kako tvrdi, direktor Uprave za katastar i državnu imovinu ne postupa po ministrovim obavezujućim uputstvima, prenose Vijesti.

“Prvostepeni organ katastar Kolašin, na čelu sa bivšim direktorom, a sadašnjim spuškim zatvorenikom Draganom Kovačevićem i sadašnjim direktorom Kočom Đurišićem nikada na svih šest ukidnih rješenja Ministarstva finansija, njihovim obavezujućim uputstvima i pravnim shvatanjima nije postupao, nego je radio sve suprotno i nezakonito, što pokazuje sumnju na organizovani kriminal. Stoga drugostepeni organ Ministarstvo finansija ovoga puta kao što zakon nalaže treba da riješi ovaj predmet sve u skladu sa zakonom u meritumu, a ne da ga vraća katastru Kolašin”, poručio je Bulatović.

On je objasnio da zahtijeva jedino da ministar finansija postupiti u skladu sa pravilima, zakonitosti i transparentnosti i poručio da će budno pratiti donošenje sedmog rješenja Ministarstva finansija:

“I tražim da oni koji donose rješenje i potpisuju ga postupe strogo po zakonu, a nikako po bilo čijim pritiscima”.

“Ovdje se više ne radi o pravu i dokumentaciji u spisima koji su 100 odsto čisti i kompletni, u skladu sa zakonom, nego, hoće li pasti organizovani kriminal i hoće li država biti jača od kriminala i onih koji štite kriminal. Vjerujem u institucije sistema, posebno u SDT, i tražim od ministra Damjanovića i premijera (Dritana) Abazovića da odmah, koliko je danas, sazove vanrednu sjednicu Vlade i smijeni direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koču Đurišića i državnog sekretara Ministrstva finansija Miloša Medenicu”.

Poručio je Medenici da, kada je riječ o izgubljenoj dobiti - “nema tih para” kojima se može platiti stres koji su on i njegova porodica doživjeli od kada je sagrađen hotel.

11 godina biznismen iz Kolašina pokušava da uknjiži svoj objekat u toj opštini na sjeveru države

Bulatović je ranije optužio Medenicu i funkcionera GP URA Boška Laketića da su ga ucjenjivali govoreći da će mu legalizovati hotel “Jovana” ukoliko potpiše da neće tužiti državu za dobit izgubljenu tokom 11 godina, koliko pokušava da uknjiži svoj objekat u toj opštini na sjeveru države.

Bulatović je Vijestima dostavio audio-snimke na kojima se čuju ucjene, a tvrdi da su to snimci razgovora s Medenicom i Laketićem.

Medenica je u izjavi Vijestima kazao da je Bulatoviću, tokom razgovora, jasno stavio do znanja da je državni sekretar Ministarstva finansija i da je njegova uloga da zaštiti interese Crne Gore, a naravno i njenih građana, prenose Vijesti.

Laketić je negirao optužbe Bulatovića i pozvao tog biznismena da optužbe na njegov i račun Medenice iznese pred sudom ako želi da one dobiju ikakav smisao ili da se izvini javno za izrečeno.