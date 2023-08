Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, predmet je gotovo završen i čeka se donošenje odluke o tome ko je iz Uprave policije omogućio beogradskim kriminalcima da uđu u Crnu Goru

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/screenshot

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) mjesecima ne donosi odluku ko je iz Uprave policije i zbog čega beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću uklonio zabranu prelaska državne granice i pustio ih da ušetaju u Crnu Goru.

U kojoj fazi je taj predmet, iz SDT-a ne odgovaraju “Vijestima” od 21. jula, kada im je poslato i pitanje da li je donijeta odluka u tom postupku.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, SDT je gotovo završilo predmet i čeka se donošenje odluke...

Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Miljković, čiji nadimak je Mesar, u Crnu Goru legalno su ušli 17. januara 2021. godine.

Do tada bio im je zabranjen ulazak u Crnu Goru iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbjednosti.

U oktobru 2021. godine dvojica policajaca uhapšena su zbog uklanjanja zabrane ulaska kriminalcima iz Srbije, a tužiocima su rekli ko im je naredio da u sistemu uklone barijeru.

To hapšenje je dvije godine kasnije izazvalo buru u tužilačkoj organizaciji - rukovoditeljku Višeg državnog tužilaštva i tadašnjeg v.d. Vrhovnog državnog tužilaštva Lepu Medenicu i Dražena Burića kolege su optužile da su ih pritiskali zbog hapšenja policajaca.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić, koji je tada izdao nalog za hapšenje policajaca, rekao je pred skupštinskim Odborom da je, kada je došao u SDT, saznao da je predmet koji su mu preuzeli završio odbačajem, ali da je ponovo otvoren.

Radonjić je rekao da je njegov plan bio da policajce koji su dali izjavu kolegama sasluša u svojstvu osumnjičenih i ocijeni da li je u nadležnosti tog tužilaštva ili SDT-a.

“Zato što su oni mogli pred tužiocem da iznesu drugačiju odbranu... Policiji sam dao usmeni nalog da ta lica liše slobode, zbog bojazni da bi mogli uticati na postupak. Nisu htjeli da postupe po usmenom nalogu, a rekli su mi da to čine po nalogu svog šefa. Lično sam u 23 sata izdao pisani nalog da uhapse dvojicu službenika UP i rekao im da me obavijeste kada ih uhapse. Niko me nije zvao, osim oko ponoći rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva koja mi je tražila da pustim policajce i rekla da postupam nezakonito. To sam odbio. Nakon nje, nazvao me tadašnji vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva i rekao mi da predmet predam SDT-u”, kazao je Radonjić.

U toj istrazi saslušani su bivši pomoćnici direktora Uprave policije Enis Baković i Zoran Lazović, ali i visoki policijski funkcioneri u vrijeme kada je ukinuta zabrana ulaska kriminalcima iz Srbije Milovan Pavićević i Milorad Žižić, prenose "Vijesti".

SDT sumnjiči Belivuka i Miljkovića, kao i Nebojšu Jankovića, Ratka Živkovića i još nekoliko za sada neidentifikovanih članova kavačkog kriminalnog klana za ubistvo pripadnika škaljarskog klana Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića koji nije imao kriminalni dosije.

Tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je u avgustu 2021. godne da je kolegijum MUP-a u januaru te godine donio odluku da se Belivuku i Miljkoviću skine zabrana ulaska u Crnu Goru, i da su stalno praćeni.

Na tu izjavu su reagovali iz MUP-a, poručivši da kolegijum MUP-a nije donio tu odluku, kao i da je zabrana ukinuta 28. decembra 2020. godine, te da su to jedino mogli uraditi kolegijum ili bivši menadžment Uprave policije.

Iz SDT-a nakon toga su saopštili da je Katnić pogriješio, te da je odluku o skidanju zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću donio bivši menadžment Uprave policije.

Katnić je u emisiji “Načisto” na TV Vijesti 8. oktobra 2021. godine rekao da je Belivuk ušao u Crnu Goru na zahtjev kolega najvišeg ranga iz policije iz Srbije “da se prati, kao što je praćen on i jedna osoba”, te da je o tome odlučio menadžment policije.

Na pitanje da li to smatra ispravnom odlukom, odgovorio je: “Apsolutno”.

Belivukova grupa optužena je za više zvjerskih ubistava i u Srbiji, pišu "Vijesti".

Zoran Lazović ih držao na oku, oni ručali s njegovim sinom

Nakon što je spriječeno ubistvo Belivuka i Miljkovića, tadašnji šef za borbu protiv mafije Zoran Lazović rekao je da dvojicu srpskih kriminalaca policija drži na oku.

“Istog momenta kad smo saznali da su došli u Crnu Goru, mi smo sve uradili, doveli njih i njihove domaćine u Odjeljenje bezbjednosti (OB) Kotor, obavili informativne razgovore, tražili da nam kažu razloge dolaska. Ako nijesu neprijatelji Crne Gore, nema potrebe da od bilo koga strahujemo. Belivuk i Miljković će biti pod prismotrom Sektora za borbu protiv kriminala 24 sata i naravno da ćemo ih u svakom pokušaju sprovođenja kriminalne aktivnosti spriječiti”, kazao je Lazović početkom 2021. godine na zajedničkoj konferenciji za medije Uprave policije i SDT-a.

On je rekao da nema potrebe strahovati od one strukture stanovništva koja pripada kriminalnim grupama, ako nemamo podatke da su negativno nastrojeni prema Crnoj Gori.

“Crnu Goru niko neće zastrašiti, to vam odgovorno tvrdim”, poručio je Lazović.

Ipak, nešto kasnije Europol je crnogorskim istražiteljima dostavio dokaze da je sa Belivukom i Miljkovićem u restoranu na Grahovu sjedio njegov sin, Petar Lazović.

Sa njima su u društvu bili i odbjegli policajci Ljubo Milović i Nebojša Bugarin, kao i šef kavačkog klana Radoje Zvicer, koji je takođe u bjekstvu.

Kako "Vijesti" prenose, bivši glavni specijani tužilac Milivoje Katnić više puta je javno, odgovarajući na pitanja Vijesti, rekao da ne zna ko je ručao sa Belivukom i Miljkovićem na Grahovu.

Iako je Europol SDT-u još u julu 2021. godine dostavio dokaze koji teško optužuju Petra Lazović i Milovića, osumnjičeni su tek nakon promjena u tom tužilaštvu.

Prvobitno, sada uhapšeni specijalni tužilac Saša Čađenović u januaru 2022. godine odbacio je optužbe protiv njih, ali je predmet ponovo formiran nakon što je portal Libertass objavio transkripte sa kriptovane Skaj aplikacije koji pokazuju da su radili za mafiju umjesto protiv nje.

Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. godine, a Milović je umakao kolegama, prenose "Vijesti".