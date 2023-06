Duško Jovanović je ubijen u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović saslušan je u Višem državnom tužilaštvu (VDT) kao svjedok u predmetu formiranom povodom ubistva Duška Jovanovića. Tu informacija potvrđena je Portalu RTCG. Da je dao izjavu, potvrdio nam je i Veljović ali je naglasio da zbog tajnosti postupka ne može saopštavati više detalja.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, Veljović je naveo pred tužiocem da službena zabilješka o ubistvu Jovanovića, tokom saslušanja jedinog osuđenog Damira Mandića desetak dana nakon ubistva, nije zvanično zavedena u spisima predmeta. On je kazao i da nije obavljao dužnost direktora policije u vremenu ubistva Jovanovića, 2004. godine, te da nije učestvovao u istrazi o ovom zločinu.

Inače, Veljović je saslušan u Višem tužilaštvu prije desetak dana, kako saopštava RTCG.

Službena zabilješka nastala je 5. juna 2004. godine, tokom saslušanja Mandića u prostorijama CB Podgorica, kada je on policajcima ispričao detalje kako je počinjen zločin. No, tužilac nije došao u policijske prostorije, dokument nije zaveden, niti se poudano zna kako je nestao iz arhive, i nije korišćen tokom sudskog postupka.

Veljović je prije sedam godina potvrdio u jednom medijskom nastupu da je još 2006 godine na za­htjev nad­le­žnog su­da, kao čelnik slu­žbe do­sta­vio pi­sa­ni od­go­vor da u evi­den­ci­ja­ma Upra­ve po­li­ci­je ne po­sto­ji za­ve­den konkretan do­ku­ment ili slu­žbe­na za­bi­lje­ška sa­či­nje­na na okol­no­sti raz­go­vo­ra sa osum­nji­če­nim za ubistvo Jovanovića. Tvrdio je i da mu nijesu po­zna­te dru­ge či­nje­ni­ce u od­no­su na kon­kret­ni do­ga­đaj.

Nedavno je u Višem državnom tužilaštvu u okviru ovog predmeta saslušana i ranija predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Zbog opstrukcija u istrazi, nerazriješeno ubistvo Jovanovića od prije 19 godina, nedavno je ponovo dospjelo u fokus istražnih organa Crne Gore, kako navodi RTCG.

Bivši načelnik Centra bezbjednosti (CB) Podgorica Milan Vujanović kazao je 2021. da je nekadašnja vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica opstruirala istragu ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “Dan” Duška Jovanovića.

Vujanović tvrdi da je Medenica znala od samog starta za službenu zabilješku, odnosno priznanje danas jedinog osuđenog zbog ubistva Damira Mandića, ali da nije reagovala i odmah uputila tužioca u CB Podgorica. Kako se kasnije ispostavilo to je ključna stvar, koja je uticala da se ubistvo nikada potpuno ne rasvijetli.

amozna službena zabilješka sačinjena je u CB Podgorica 5. juna 2004. godine, svega nekoliko dana nakon ubistva Jovanovića. U njoj je evidentirano da je Mandić detaljno opisao i ulogu u tom zločinu Vuka Vulevića, koji nikada nije procesuiran. Vujanović je spreman o opstrukcijama istrage da svjedoči pred državnim organima.

“Imamo privedeno lice koje sumnjičimo za učešće u djelu. Ono je privedeno negdje oko ponoći. Po zakonu imali smo mogućnost da uzmemo kvalitetnu izjavu, koja bi bila dokaz u krivičnom postupku, a uslov za to je da tu izjavu uzima državni tužilac, službeno lice iz policije, advokat osumnjičenog I osumnjičeni. To se nije desilo iz razloga što su nadležni tužioci došli da to rade 13 sati poslije poziva, odnosno lišenja slobode”, rekao je. Vujanović za Mrežu za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA u avgustu 2021. godine.

Nakon sastanka sa tužiocima i policijom, o slučaju istrage Jovanovićevog ubistva premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da je bilo "epskih opstrukcija" svih državnih organa iz tog vremena.

"Slučaj Duška Jovanovića je prioritet i očekujemo da, nakon što se neke personalne promjene dese, ovome damo poseban značaj", rekao je Abazović nakon sastanka u Vladi u vezi napada na novinare u maju ove godine..

Abazović je kazao kasnije i da će Crna Gora pitanje ubistva Duška Jovanovića aktuelizovati kroz Savjet Evrope, kako saznaje RTCG.