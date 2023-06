Srbin uhapšen u Italiji zbog međunarodnog transporta kokaina.

Izvor: YouTube/printscreen/MilanoToday

Srbin A. D. (47), za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica, uhapšen je u Italiji u noći između subote i nedelje. Kako prenose italijanski mediji, njemu je policija ušla u trag dok je boravio u Mizuriju, a uhapšen je po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisala Crna Gora. On je uhapšen zbog sumnje da je član kriminalne organizacije koja je na međunarodnom nivou transportovala kokain preko Atlantika.

Viši sud u Podgorici je 29. jula prošle godine raspisao potjernicu za njim zbog krivičnog djela "stvaranje zločinačke organizacije" predviđeno Кrivičnim zakonikom Crne Gore, koji predviđa maksimalnu kaznu do 15 godina zatvora.

Srbin je otkriven zahvaljujući automatskoj provjeri koja je izvršena u smještaju gde se osumnjičeni prijavio. Policija je obaviještena da je u Mizuriju registrovan gost A.D. za kojim se u Interpolovoj bazi podataka traži međunarodna potraga za privremeno hapšenje radi izručenja Crnoj Gori, prenose mediji. Sumnja se da je on od 1. januara 2017. do 31. decembra 2020. godine bio član kriminalne organizacije koja je bila međunarodno umiješana u plovidbu preko Atlantika od Кanarskih ostrva do Кariba radi prevoza kokaina iz Amerike do Evrope.

Nakon fotosignala kojim je potvrđen njegov identitet i nakon što je Služba za međunarodnu policijsku saradnju poslala dokumentaciju u vezi sa krivičnim djelima koje mu crnogorske vlasti stavljaju na teret, agenti 1. odeljenja letećeg voda i Кomesarijata Кortina uhapsili su čovjeka, i prebacili ga u zatvor Beluno, prenosi amicodelpopolo.it.