Vrhovni sud Crne Gore odbio je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici da se produži pritvor okrivljenim Daliboru Ljekočeviću, Davidu Ljekočeviću, Damiru Kuču, Stefanu Stefanoviću i Turkjanu Šutaju, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nakon čega im je pritvor ukinut, potvrdio je “Vijestima” njihov branilac advokat Damir Lekić.

Službenik Uprave policije Dalibor Ljekočević uhapšen je 8. februara po nalogu Višeg državnog tužilaštva zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

U spisima podgoričkog Višeg državnog tužilaštva, navodi se da je Ljekočević u dva navrata drogu prodao i prerušenom agentu, a tom poslu posredovali su Damir Kuč i Stefan Stefanović, takođe uhapšeni 8. februara.

Pojašnjava se da je taj policajac, u periodu od septembra 2021. do kraja istog mjeseca 2022. godine, okrivljenoj Nataliji Konatar jednom mjesečno prodavao heroin, a da je u novembru i decembru prošle godine, istu zabranjenu supstancu prodao i prikrivenom isljedniku, prenose Vijesti.

Tridesetogodišnji Dalibor Ljekočević, njegov rođeni, šest godina mlađi brat David, Kuč i Stefanović, uhapšeni su u akciji policije i Višeg tužilaštva, kodnog naziva “Lovka”. Osim njih, okrivljeni u istom predmetu su i Kosovar Šutaj Turkjan, kao i rođena Beograđanka nastanjena u Podgorici Natalija Konatar.

Iz policije su na dan hapšenja saopštili da su tokom te višemjesečne aktivnosti oduzeli ukupno 230 grama heroina, oko 120 grama marihuane, novac u iznosu od 23.345 eura, četiri vozila, 105 komada municije i dvije vage za precizno mjerenje.

U rješenju Vrhovnog suda navodi se da se odbija predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici kojim je traženo da se okrivljenima Daliboru Ljekočeviću, Davidu Ljekočeviću, Damiru Kuču, Stefanu Stefanoviću i Turkjanu Šutaju produži pritvor.

Dodaje se da je naredbom Višeg državnog tužilaštva iz Podgorice od 10. 02. 2023. godine određeno je sprovođenje istrage protiv okrivljenih Dalibora Ljekočevića, Davida Ljekočevića, Damira Kuča, Stefana Stefanovića i Turkjana Shutaja, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kako prenose Vijesti.

“Okrivljenima je određen pritvor rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 10. 02. 2023. godine, po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka1 Zakonika o krivičnom postupku, najduže mjesec dana, a računa se od 08.02.2023.godine. Rješenjem vijeća Višeg suda u Podgorici od 06. 03. 2023.godine produžen za još jedan mjesec, tako da isti po tom rješenju može najduže trajati do 08.05.2023.godine. Prije isteka pritvora okrivljenima, Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je ovom sudu predlog od 03. 05. 2023. godine da se protiv okrivljenih produži pritvor za još jedan mjesec, po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav1 tačka1 Zakonika o krivičnom postupku. U predlogu za produženje pritvora se navodi da tokom trajanja pritvora istraga nije mogla biti završena iz objektivnih razloga. Ukazuje se da je tokom predmetne istrage bilo potrebno izvršiti vještačenja, i to hemijsko, DNK, trasološko i grafološko vještačenje, kao i izvršiti pretresanje mobilnih telefona koji su privremeno oduzeti od okrivljenih, te da je pored toga branilac okrivljenih Damira Kuča i Stefana Stefanovića, advokat Damir Lekić dana 09. 02. 2023. godine tražio ponovno saslušanje okrivljenih, a koje nije moglo biti realizovano sve do dana 28. 04. 2023. godine zbog nemogućnosti branioca da prisustvuje saslušanju iz opravdanih razloga", navodi se u obrazloženju Vrhovnog suda.

Dodaje se da "imajući u vidu rezultate vještačenja, a posebno rezultate DNK vještačenja, ukazuje se u predlogu za produženje pritvora da je potrebno da se okrivljeni Dalibor Ljekočević i David Ljekočević ponovo saslušaju zbog postojanja osnovane sumnje da su neovlaščeno radi prodaje držali opojnu drogu heroin dana 08. 02. 2023. godine u iznajmljenom stanu Shutaj Turkjana, na adresi Park šuma Zagorič u Podgorici".

"U sjednici vijeća razmotreni su cjelokupni spisi predmeta i ocijenjeni navodi dostavljenog predloga, pa je vijeće našlo da je predlog za produženje pritvora okrivljenima neosnovan. Prema odredbi člana 177 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku ako se postupak vodi za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, vijeće Vrhovnog suda može, na obrazloženi predlog državnog tužioca, iz važnih razloga, produžiti pritvor najduže za još tri mjeseca. Ova odredba podrazumijeva da je teret dokazivanja potrebe za daljim trajanjem pritvora na državnom tužiocu i da njegov predlog u tom smislu mora da sadrži činjenice i okolnosti koje opravdavaju postojanje osnovane sumnje o izvršenom krivičnom djelu i pritvorskih razloga zbog kojih se pritvor može odrediti. Uz postojanje osnovane sumnje mora se procijeniti i to da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi koji proizilaze iz pribavljenih činjenica i informacija. Zbog toga u predlogu za određivanje. odnosno produženje pritvora moraju biti navedene činjenice koje idu u prilog pritvaranju ili produženju pritvora, a ne samo navedene odredbe zakonika koje daju mogućnost za određivanje ili produženje pritvora. Dakle, predlog za produženje pritvora mora da sadrži obrazloženje osnovanosti tvrdnje da pritvor treba produžiti. Nasuprot gore navedenom, u predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, od 03.05.2023.godine se samo navodi da istraga nije mogla biti završena iz objektivnih razloga, jer je bilo potrebno izvršiti vještačenja, i to hemijsko, DNK, trasološko i grafološko vještačenje, kao i izvršiti pretresanje mobilnih telefona koji su privremeno oduzeti od okrivljenih, koje procesne radnje su, prema stanju u spisima, već izvršene, a što se predlogom ne dovodi u pitanje", piše u obrazloženju.

Navodi se da "što se tiče navoda predloga da, imajući u vidu rezultate vještačenja, a posebno rezultate DNK vještačenja od 23.03.2023.godine i trasološkog vještačenja od 28.02.2023.godine, te da je potrebno da se okrivljeni Dalibor Ljekočević i David Ljekočević ponovo saslušaju zbog postojanja osnovane sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali opojnu drogu heroin, za ukazati je da iz samog predloga za produženje pritvora proizilazi da su ta vještačenja provedena 28.02.2023. i 23.03.2023.godine i da se okrivljeni još uvijek nalaze u pritvoru, tj. dostupni su tužilaštvu radi saslušanja, pa se ne radi o objektivnim razlozima zbog kojih istraga nije mogla biti završena".

"Na druge objektivne razloge se predlogom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i ne ukazuje. Odredbom člana 30 stav 4 Ustava Crne Gore propisano je da trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme", navodi se u obrazloženju rješenja Vrhovnog suda.

Lekić: Još nijesu pušteni

Lekić je komentarišući je odluku Vrhovnog suda pojasnio da okrivljeni još nijesu pušteni iz pritvora.

"Ovo je zaista bila lijepa vijest po ove okrivljene i njihove branioce, jer je Vrhovni sud našao da pritvor više nije neophodan, niti potreban, pa je samim tim i predlog za njegovo produženje odbio. Po redovnom slijedu događaja oni su morali biti dana 04. 05. 2023. godine pušteni iz pritvora na slobodu, ali iz nekih nepoznatih razloga to se ovdje uopšte nije dogodilo. Ali se dogodila druga nevjerovatna i u potpunosti nezakoitna situacija, a koja je upravo onakva kako dalje slijedi. Dakle, kao što sam već rekao, rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore od 04.05.2023. godine odbijen je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici kojim je traženo da se okrivljenima Daliboru Ljekičeviću, Davidu Ljekočeviću, Damiru Kuču, Stefanu Stefanoviću i Turkjanu Šutaju produži dalje trajanje pritvora. I oni su morali odmah biti pušteni na slobodu iz istražnog zatvora. Ali oni su i iz nekog razloga i pored toga zadržani u istražnom zatvoru iako više, ne da ne postoji rješenje na osnovu kojeg se dalje trajanje pritvora još uvjek nalazi na snazi, već je i predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora od strane nadležnog suda odbijen", rekao je Lekić, kako penose Vijesti.

On je dodao da se "ovdje nije završilo".

"Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon što je uočilo da je podnijeti predlog za produženje pritvora od strane Vrhovnog suda Crne Gore odbijen, isto je dana 05.05.2023. godine oko 13:30 časova, vjerovatno misleći da niko to neće uočiti, ili da će to prosto zanemariti, Višem sudu u Podgorici protiv okrivljenih podnijelo optužnicu sa predlogom da im se produži pritvor, i pored toga što je dan ranije bilo u saznanju da postoji rješenje Vrhovnog suda Crne Gore Kr.br. 12/23 od 04.05.2023. godine koje je toga dana takav isti predlog odbilo i stavilo tačku na postojanje pritvora. A po prijemu ove optužnice i ovog predloga za produženje pritvora podnijetog od strane Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Viši sud u Podgorici je, iako je i on takođe bio u saznanju da postoji rješenje Vrhovnog suda Crne Gore od 04.05.2023. godine koji je odbio da produži pritvor, stavljajući na njegovo postojanje tačku, ipak prihvatilo da okrivljenima produži pritvor donoseći rješenje o produženju pritvora", kazao je Lekić.

Po njegovim riječima "ovo je ogromna zlopupotreba prava i zakonskih ovlašćenja od strane Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i Višeg suda u Podgorici na štetu ovih okrivljenih budući da su i jedan i drugi državni organ bili u saznanju da postoji rješenje Vrhovnog suda Crne Gore od 04.05.2023. godine koje je dana 04.05.2023. godine stavilo tačku na pritvor, i okrivljeni su morali biti pušteni na slobodu".

"Okrivljeni su se nalazili nezakonito i bez bilo kakvog pravnog osnova u pritvoru od dana 04.05.2023. godine do najmanje dana 05.05.2023. godine kada je Viši sud u Podgorici donio nezakonito rješenje o produženju pritvora", izjavio je Lekić.