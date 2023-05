Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom saopštili su da su upoznati sa slučajem i da će nakon prikupljenih obavještenja donijeti odluku o eventualnom pokretanju krivičnog postupka.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Zoran Konjević (67) iz Igala prijavio je policiji da je u utorak 2. maja na prevaru otet, a potom pretučen u sutorinskom polju i to zbog krajnje bizarnog povoda - starog frižidera i friteze, koje je tog dana ponio i predao na obližnji otpad.

Policiji je saopštio da ga je te noći, telefonom sa srpskog broja pozvao sugrađanin I. V. (30) i pitao ga gdje je odložio stari frižider i fritezu, a potom pozvao da zajedno u gluvo doba noći odu do otpada i da preuzmu aparate koji su, tvrdi, godinama trunuli na terasi zgrade u kojoj je Konjević nekada držao kafić.

Konjević se od noći napada liječi u bolnici Meljine, jer je ostao bez dva zuba, a ima i brojne podlive i otoke na licu i rebrima, a ljekari zbog njegovog dugogodišnjeg zdravstvenog stanja i teškog šoka, kako je rekao “Vijestima”, predlažu da liječenje nastavi u bolnici u Dobroti.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom saopštili su da su upoznati sa slučajem i da će nakon prikupljenih obavještenja donijeti odluku o eventualnom pokretanju krivičnog postupka.

”Dežurni tužilac je dao usmena uputstva Upravi policije za prikupljanje obavještenja i nakon dostavljanja spisa tužilaštvu biće donijeta odluka o kvalifikaciji krivičnog djela i eventualnom pokretanju krivičnog postupka”, piše u odgovoru portparola ODT-a Herceg Novi Nikole Samardžića.

Konjević je “Vijestima” ispričao da je tog dana, prije napada, pozvao gazde lokala u blizini kuće da sklone stvari iz dvorišta, odnosno da nepotrebno bace ili ponesu na otpad.

“Popeo sam se na moju terasu, tu je bio moj frižider stari i friteza u kojoj sam nekada spremao kukuruz, dok sam držao ‘Zevs’. Ispraznio sam vodu i prljavštinu, a potom zarđale i uništene aparate odvezao na otpad. Nakon toga sam legao da spavam, a potom sam se probudio u 22 sata. Tada sam vidio nekoliko propuštenih poziva od vlasnika otpada, koji mi je rekao da ga je zvao Z. K. koji je rekao da vrati aparate. Tražio sam od njega broj, nazvao, ali se javio P. V. otac mladića koji me je kasnije pretukao. On mi je rekao: ‘Ukrao si frižider i fritezu’...a onda dodao, ‘Naćiće te moj sin’...”, ispričao je Konjević, prenose Vijesti.

Petnaestak minuta kasnije, kako tvrdi, pozvao ga je telefonom sin P. V. i rekao mu da će da ga sačeka ispred kapije - kako bi zajedno otišli do otpada i preuzeli aparate.

“Navukao sam bade mantil, papuče i sačekao momka ispred. Rekao mi je krajnje uljudno: ‘Zdravo, čika Zorane’, ja sam ga znao kao malog dječaka. Znao sam ko je i kako izgleda. On meni kaže, ajmo na stovarište, i ja predlažem da prvo pozovemo vlasnika otpada, ali je on rekao da odmah odemo i uzmemo stvari. Ušao sam u automobil, vozio je I. V. a iza na sjedištu je bio mladić, kojeg ne poznajem. Taj iza me je sve vrijeme nečim, pištoljem, šipkom, rukom... ubadao u leđa. Pitao sam ga ko je, rekao je da je iz Srbije”, prisjetio se Konjević.

On je naveo da je tokom vožnje, kada su došli do kraja Igala kod tržnih centara, shvatio da se nešto dešava i osjetio ogroman strah, molio da me pusti iz automobila...

“Računam da će se okrenuti, ali su skrenuli makadamskim putem u sutorinsko polje. Tu sam se pobunio, rekao da me puste i pozovu taksi, pa neka se oni vozikaju cijelu noć. Kako smo dublje išli makadamom u mrkli mrak, već sam bio pretrnuo. Kada je I. V. zaustavio auto, rekao mi je: ‘Sad ćeš vidjeti’, a potom naređivački mi rekao da izađem iz kola. Rekao sam mu: ‘Šta se dereš, ja ti đed mogu biti’... Dok sam izlazio, vezao sam bade mantil, zima mi što od straha, što od hladnoće... Potom je uslijedila serija udaraca po glavi. Udarao me rukama po glavi, a potom i nogama. Kada je završio, I. V. je naredio drugu da me vrati kući, a potom da se vrati autom po njega u Sutorinu”, ispričao je Konjević.

Tvrdi da je krvavog lica ušao u kuću, a potom mu je supruga pomogla da očisti krv, presvuče se i ode u zgradu policije da prijavi napad.

U policiji je, kaže Konjević, osjetio nemoć, zbog čega su ga policajci odveli u meljinsku bolnicu...

”Te sam večeri dva puta povraćao. Narednog dana sam, bez odobrenja ljekara, otišao do kuće, kako bih uzeo svoju redovnu terapiju, i onda nazvao oca ovog mladića i pitao ga što žrtvuje sina zbog gluposti. On je odmah prijavio da mu prijetim...”, naveo je Konjević, koji je naglasio da vjeruje u pravdu i zakon kako bi vinovnici ovog slučaja bili kažnjeni po zakonu.