"Nadležnim organima smo prepustili da utvrde čija je odgovornost za jučerašnje divljaštvo, u kojem je napadnuto ukupno petoro djece"

Porodica dječaka koji je učestvovao u incidentu kod Osnovne škole "Štampar Makarije" u Podgorici tvrdi da je problem sa porodicom njegove školske drugarice bio riješen prije tri dana.

Oni su u reagovanju naveli da kao roditelji preuzimaju odgovornost za nesmotren i pogrešan potez njihovog djeteta.

"Zbog kojeg iskreno žalimo", piše u reagovanju, kako prenose Vijesti.

Dodaju i da je problem sa porodicom njegove školske drugarice riješen prije tri dana.

"Tada je i došlo do izmirenja porodica i regulisanja svega što je u tom trenutku predstavljalo problem. Tada smo i mi i oni, prvenstveno kao roditelji, priznali da smo svjesni problema naše djece. Tada smo se rastali uz pruženu ruku jedni drugima. Od tog dana nijesmo imali nikakav kontakt. Sve do juče ujutro, kada smo dobili poziv za još jedno izmirenje, na koje su našu djecu dočekali motkama/pendrecima. Nadležnim organima smo prepustili da utvrde čija je odgovornost za jučerašnje divljaštvo, u kojem je napadnuto ukupno petoro djece. Nadležni organi su upoznati i sa prijetnjama koje je naše dijete dobijalo godinama unazad, a zbog kojih nikada nije reagovalo podnošenjem prijava, navodi se.

Direktor OŠ "Štampar Makarije" Novica Gačević za portal Roditelji.me kazao je da prema informacijama koje su dobili od ostalih đaka, da je povod bio što je dječak nekako došao u posjed mobilnog telefona djevojčice, odakle je preuzeo fotografije zbog kojih je kasnije ucjenjivao, kako prenose Vijesti.

"Tražio joj je za to novac, a kako smo saznali ona mu je određenu sumu i dala da bi izbjegla da on objavi te fotografije ili da ih nekom pošalje. Čuli smo da je otac od djevojčice, kada je saznao za to, tražio od njega da obriše fotografije i vrati novac, ali on to nije učinio“, rekao je Gačević.

Porodica dječaka je i to demantovala.

"Znači, nije istina da je naše dijete odbilo da vrati novac i da je nastavilo sa provokacijama. Sve je to detaljno iznijeto i na saslušanju u policiji", piše u reagovanju.

Gačević je takođe kazao da je dječak i ranije bio problematičnog ponašanja, što je porodica isto demantovala, prenose Vijesti.

"Uprava škole nas je juče obavijestila da nije istina da su naše dijete označili problematičnim, a što ste, takođe, objavili. Vjerujemo da ste nesmotreno objavili i tu informaciju i da vam nije bio cilj da nam nanesete dodatnu štetu u ovom, po sve nas, ionako teškom trenutku. Uz nadu da ćemo svi više doprinijeti suzbijanju nasilja među svom našom djecom, a čemu ćemo prvenstveno mi, roditelji teško povrijeđenog sina, znatno više obratiti pažnju", navodi se u reagovanju.